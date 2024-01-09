لمن يجلسون لفترات طويلة.. تمرين يومي لمدة 25 دقيقة يحميك من خطر الوفاة

أ أ

أظهرت دراسة حديثة، أن ممارسة التمارين الرياضية يوميًا لمدة تتراوح من 20 إلى 25 دقيقة تقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المتزايد المرتبط بنمط الحياة المستقر. اضافة اعلان

وفي الدول المتقدمة، يقضي البالغون عادةً ما بين 9 إلى 10 ساعات جالسين يوميًا، خاصة أثناء العمل، وهو ما يرتبط بزيادة خطر الوفاة.





مخاطر الجلوس لساعات طويلة



ماذا أظهرت النتائج؟



أكثر من 22 دقيقة من النشاط البدني يقلل خطر الوفاة



وتسلط الدراسة التي نُشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، الضوء على أن دمج 25 دقيقة فقط من النشاط البدني المعتدل إلى القوي يوميًا يمكن أن يخفف من المخاطر المرتبطة بفترات طويلة من السلوك المستقر.واستند العلماء، وبينهم باحثون من جامعة القطب الشمالي في النرويج إلى البيانات الفردية من أربع مجموعات مجهزة بأجهزة تتبع النشاط في دراستهم الأخيرة، لبحث فرضية ما إذا كان النشاط البدني يمكن أن يغير العلاقة بين وقت الجلوس والوفيات.وأدرجت بيانات من ما يقرب من 12 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا فما فوق، ولكل منهم ما لا يقل عن 4 أيام من 10 ساعات يومية من سجلات تعقب النشاط.وتتبع الباحثون، المشاركين لمدة عامين على الأقل، حيث قدموا رؤى حول العوامل المؤثرة المحتملة مثل الجنس، ومستوى التعليم، والوزن، والطول، وتاريخ التدخين، وتناول الكحول، وأمراض القلب والأوعية الدموية الحالية/ السابقة، والسرطان، وحالة مرض السكري.ومن بين المشاركين، قضى ما يقرب من 5 آلاف و950 شخصًا أقل من 10.5 ساعة في الجلوس يوميًا، في حين أمضى 6 آلاف و42 شخصًا منهم 10.5 ساعة أو أكثر من الجلوس.وكشفت سجلات الوفيات على مدى خمس سنوات في المتوسط عن وفاة 805 أشخاص (7 بالمئة). ومن بينهم، قضى 357 (6 في المئة) أقل من 10.5 ساعة في الجلوس يوميًا، بينما سجل 448 10.5 ساعة أو أكثر.ويرتبط الجلوس لأكثر من 12 ساعة يوميًا بزيادة خطر الوفاة بنسبة 38 في المئة مقارنة بمن يجلسون يوميا لمدة ثماني ساعات، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".ولوحظ ذلك على وجه التحديد بين الأفراد الذين يمارسون أقل من 22 دقيقة يوميًا من النشاط البدني المعتدل إلى القوي، كما أوضح الباحثون.وأظهرت الدراسة أن ممارسة أكثر من 22 دقيقة من النشاط البدني يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الوفاة.كما ارتبطت الكميات الكبيرة من النشاط البدني اليومي بانخفاض أكبر في المخاطر، بغض النظر عن وقت الجلوس اليومي.على سبيل المثال، تم ربط 10 دقائق إضافية من التمارين اليومية بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 15 في المئة لأولئك الذين يقضون أقل من 10.5 ساعة خاملة.ومن بين أولئك الذين يقضون أكثر من 10.5 ساعة خاملة يوميًا، ارتبطت مدة التمرين الممتدة هذه بانخفاض كبير في المخاطر بنسبة 35 في المئة.لكن القيد الرئيس للدراسة يكمن في طبيعتها الرصدية، وعدم قدرتها على إقامة علاقة مباشرة بين السبب والنتيجة.