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لمن يجلسون أمام الشاشات بالساعات.. كيف تعرف أنك تعاني من جفاف العين؟

حساسية العين
جفاف العين
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هل تشعر بالحكة وألم بسيط في العين؟، هل تبدو حمراء بعض الشيء؟، هل تجد صعوبة في القراءة؟
إذا كانت الإجابة بنعم، فإنك تعاني من جفاف العين، وهي مشكلة شائعة جدًا، ويمكن أن تسبب أضرارًا إذا تركت دون علاج.اضافة اعلان
وأوضح طبيب العيون مارك هولواي، أن جفاف العين (حيث لاتنتج العين ما يكفي من الدموع) يحدث جراء أشياء كثيرة، بدءًا من التلوث وتكييف الهواء إلى ارتداء العدسات اللاصقة أو تناول أدوية معينة.
وتابع، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل": "تشمل الأعراض الألم والحكة والإحساس بالحصى بالإضافة إلى الحساسية للضوء وعدم وضوح الرؤية في بعض الأحيان". 
وحذر من أن "تجاهل جفاف العين يترك القرنية عرضة للتلف بالإضافة إلى احتمالية ضعف البصر التدريجي"، لكن يمكن التغلب على المشكلة عن طريق وضع قطرات العين بانتظام.

أعراض جفاف العين

وفيما يلي أعراض جفاف العين، وفق موقع "مايو كلينك" ما يلي:
-الإحساس بلسعات أو حرقة أو خشونة في العينين.
-صديد لزج في العينين أو حولها.
-الحساسية ضد الضوء.
-احمرار العين.
-الإحساس بوجود شيء في العينين.
-صعوبة ارتداء عدسات لاصقة.
-صعوبة القيادة ليلًا.
-عيون دامعة، وتكون استجابة الجسم لتهيج جفاف العينين.
-تَغَيُّم الرؤية وإرهاق في العين.

الوقاية من جفاف العين


إذا كنت تعاني من جفاف العين، فانتبه إلى المواقف التي تُسبب غالبًا ظهور الأعراض لديك. ثم ابحث عن كيفية تفادي مثل هذه المواقف كشكل من أشكال الوقاية من أعراض جفاف العين. على سبيل المثال:
تجنب توجيه الهواء مباشرة إلى عينيك. لا توجه مجففات الشعر أو سخانات السيارات أو مكيفات الهواء أو المراوح نحو عينيك.
استخدم مرطبات الهواء. قد يعمل مُرطِب الجو على زيادة رطوبة الهواء الجاف بالأماكن المغلقة في فصل الشتاء.
فكر في ارتداء النظارات الشمسية التي تغطي الوجه أو غيرها من النظارات الواقية. يمكن تزويد الجزء العلوي من النظارات وجوانبها بواقيات لمنع دخول الرياح والهواء الجاف للعين. اسأل عن هذه الواقيات أثناء شراء نظارتك.
أرِح عينيك أثناء القيام بمهام تستغرق وقتًا طويلاً. إذا كنت تقرأ شيئًا أو تقوم بأي عمل آخر يتطلب تركيزًا بصريًا منك، فتوقف عما تقوم به بشكل دوري لتريح عينيك. وأغلق عينيك لبضع دقائق. أو ارمش بعينيك لبضع ثوانٍ بشكل متكرر حتي تتوزع الدموع بالتساوي داخل عينيك. 
انتبه إلى أجواء البيئة المحيطة بك. يكون الهواء في المناطق المرتفعة والصحراوية وعلى متن الطائرات جافًا للغاية. لذا يتعين عليك عند التواجد في مثل هذه الأجواء غلق عينيك لبضع دقائق بشكل متكرر لتقليل تبخر الدموع.
ضع شاشة الكمبيوتر في وضعية منخفضة عن مستوى عينيك. إذا كانت شاشة الكمبيوتر أعلى من مستوى عينيك، حينها ستفتح عينيك أكثر لتتمكن من رؤية الشاشة. لذا ضع شاشة الكمبيوتر أسفل مستوى عينيك حتى لا تضطر إلى فتح عينيك على وسعهما. ربما يساعدك هذا الأمر في إبطاء معدل تبخر دموعك في بين غمضات العينين.
أقلع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي. إذا كنت مدخنًا، فاطلب من طبيبك المساعدة في التوصية بإستراتيجية ناجحة للإقلاع عن التدخين يُرجح أن تناسب حالتك. وابتعد عن المدخنين إذا لم تكن مدخنًا؛ إذ يزيد الدخان من حدة أعراض جفاف العين.
استخدم الدموع الاصطناعية بانتظام. إذا كنت مصابًا بجفاف العين المزمن، فاستخدم قطرات العين حتى عندما لا تظهر أعراض على عينيك؛ للحفاظ على ترطيبهما جيدًا.

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