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لمن تجاوزوا الـ 50.. وجبات تحمي الدماغ وتكافح الأمراض المزمنة

وجبات تحمي الدماغ
وجبات تحمي الدماغ بعد الخمسين
أ أ
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تطرأ على الجسم بعد سن الخمسين تغيرات عديدة، وقد تهيمن الأمراض المزمنة، كما أن دماغ الإنسان قد يشيخ  مع تقدم العمر ويفقد نشاطه وقدراته السابقة، ولكن توجد طرق للوقاية من هذه العملية.اضافة اعلان
كشف الدكتور ميخائيل غينزبورغ، خبير التغذية الروسي، إلى أن إضافة بعض المواد الغذائية إلى النظام الغذائي بعد سن الخمسين يبطئ هذه العملية، مثل المواد:

 

الأسماك البحرية الدهنية

وللحصول على العناصر المغذية ودعم عمل الدماغ يجب تناول أسماك مثل سمك السلمون أو الماكريل 3- 4 مرات في الأسبوع، لأن هذه الأسماك هي مصدر رئيس لأحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة الضرورية لأغشية الخلايا.

كما أن هذه الأسماك هي مصدر فيتامين D وهذه مواد ضرورية أيضًا لعمل الجهاز العصبي المركزي، وفقًا لـ "روسيا اليوم".

 

منتجات الألبان والحبوب

يحذر الخبير من الالتهابات واضطراب عمل الأمعاء، لأنها تسبب اضطراب وظائف الدماغ وتسرع شيخوخته وتزيد من احتمال الإصابة بالاكتئاب.

لذلك يجب أن يتضمن النظام الغذائي بعد سن الخمسين هذه المواد لأنها تحسن عملية الهضم.
ويجب تناول منتجات الألبان المخمرة 1-2 مرة في اليوم، كما يجب تناول منتجات غنية بالألياف الغذائية : خبز الحبوب الكاملة، والحنطة السوداء والشوفان.

 

الفواكه والخضراوات والثمار

يجب أن يحصل الإنسان بعد سن الخمسين على مركبات الفلافونويد ومجموعة فيتامين B الموجودة في الثمار والخضراوات الورقية والفواكه.

ويجب أن يتناول الخضراوات مع كل وجبة طعام، بحيث يبلغ وزن ما يأكله منها في اليوم حوالي نصف كياوجرام، كما يجب تناول الفواكه والثمار يوميًا.

 

المكسرات

يشير غينزبورغ إلى أن الأحماض الدهنية المشبعة لا تقل أهمية لعمل الدماغ البشري. لأنها تساعد على تكوين الهياكل الخلوية للجسم.

والمكسرات مثل الجوز واللوز والفستق وغيرها تحتوي على نسبة جيدة منها لذلك يجب تناول حوالي 50 جرامًا منها يوميًا.

 

التوابل

تحسن التوابل مثل الزنجبيل والكركم والفلفل والثوم والبصل عمل الدماغ.
ويضيف الخبير: كما يجب بعد سن الخمسين تناول الفيتامينات؛ لأنه في هذا العمر تحصل في جسم الرجال والنساء تغيرات وتهيمن الأمراض المزمنة.

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