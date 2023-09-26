لمنع تفاقم المشكلة.. أفضل 6 طرق لإخراج الماء من الأذن

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يعد دخول الماء في الأذن من المشكلات الشائعة أثناء السباحة، لكن القليل فقط يعرفون سبب حدوث ذلك وكيفية إخراجه.

ويمكن أن تؤدي هذه المشكلة إلى مشاكل أكثر خطورة، بما فيها الالتهابات المؤلمة. اضافة اعلان

وقالت الدكتورة كريستي ديماسون، من جامعة نورث كارولينا، إن الماء أو العرق يمكن أن يتسرب إلى الأذن في أي وقت، حتى لو لم تطأ قدمك في حمام السباحة.

وأضافت، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "في أي وقت تذهب فيه للسباحة أو إذا وضعت سماعات أذن أو حتى أدوات مساعدة للسمع، يمكن أن تنحصر الأشياء في أذنك".

وتدخل السوائل إلى الأذن وتخرج منها بسهولة عند الاستحمام أو السباحة، لكن قد يصل الماء في بعض الأحيان إلى قناة الأذن ويعلق فيها.

وأوضحت الدكتورة ديماسون، أن هذا أمر شائع بشكل خاص إذا ولدت بقناة أذن صغيرة.

ويمكن أن يلتصق الماء خلف المادية الشمعية في الأذن أيضًا، مما يمنعها من القيام بعملها الطبيعي في الحفاظ على حموضة الأذن.

ويساعد هذا عادةً على منع البكتيريا، لكن تراكم الماء يمكن أن يجعل الأذن قلويتين، مما يجعل الشخص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالعدوى.

وقالت الدكتورة ديماسون: "(مرض) أذن السباح هي طريقة خيالية للإشارة إلى وجود عدوى في قناة الأذن الخارجية".





التهاب الأذن الخارجية



أفضل 6 طرق لإخراج الماء من الأذن



1. استخدم مجفف الشعر



2. هز شحمة الأذن



3. استلق على جانبك



4. خلق فراغ



5. قطرات الأذن



6. المزيد من الماء



وتؤثر هذه الحالة - المعروفة طبيًا باسم التهاب الأذن الخارجية - على حوالي واحد من كل 10 أشخاص في حياتهم، وتزداد احتمالية الإصابة بها خمس مرات إذا كنت تسبح بانتظام.يسبب احمرارًا وتورمًا في قناة الأذن، بالإضافة إلى الألم والحكة والإفرازات وفقدان السمع المؤقت في بعض الحالات.يمكن أن تستمر هذه الأعراض لعدة أشهر أو أكثر دون علاج، ويمكن أن تستغرق عدة أسابيع لتتحسن باستخدام قطرات الأذن، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية .ولمنع ذلك، ينصح الخبراء بتجنب استخدام أعواد القطن أو وضع أي شيء آخر في أذنيك – بما في ذلك الأصابع – دون داع.ويمكن أيضًا استخدام سدادات الأذن أو قبعة السباحة لتغطية أذنيك أثناء السباحة، وفي حال علق الماء في الأذن، فمن المهم إخراجه بمجرد الانتهاء من ممارسة الرياضة لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.يمكن أن يساعد استخدام مجفف الشعر في تبخير الماء الموجود داخل قناة الأذن — لكن تأكد من وضعه على أقل إعداداته.وقالت الدكتورة ديماسون: "إن أسهل طريقة هي وضع مجفف الشعر على درجة منخفضة ثم تجفيفه بلطف".اسحب شحمة الأذن بلطف وقم بإمالة رأسك نحو كتفك لإخراج الماء من أذنك.إذا لم ينجح ذلك، فحاول هز رأسك جنبًا إلى جنب أثناء وجودك في هذا الوضع.يمكن أن تساعد الجاذبية في تصريف الماء من أذنك.حاول الاستلقاء على جانبك مع وضع منشفة حول رأسك لالتقاط القطرات لبضع دقائق.إذا لم ينجح ذلك، يمكنك محاولة امتصاصه عن طريق إنشاء فراغ بيديك.قم بإمالة رأسك كما في السابق، ثم ضع راحة يدك على أذنك لإنشاء إغلاق محكم.ادفع يدك للخلف وللأمام، وقم بتسويتها وتحجيمها لإنشاء الفراغ.قد يصف لك الطبيب قطرات للأذن بعد السباحة.يمكن أيضًا للخيارات المتاحة دون وصفة طبية أن تعمل على تليين شمع الأذن، مما يساعد على خروج الماء.على الرغم من كونه سبب المشكلة، إلا أن المزيد من المياه يمكن أن يكون الحل أيضًا.إذا أضفت بضع قطرات من الماء إلى أذنك أثناء الاستلقاء وانتظرت خمس ثوانٍ، فيجب أن تخرج جميعها عند الانقلاب.