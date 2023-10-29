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لمريض السكري.. هذا أسوأ شيء يمكن أن تفعله

السكري
مراقبة السكري مهمة لمنع مضاعفاته
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في حين أن الخيارات الغذائية السيئة يمكن أن يكون لها تأثير سيء على مريض السكري، إلا أن هناك ما هو أسوأ من ذلك بكثير، إلى حد أنه يمكن يكون له تأثير صحي خطير عليه.اضافة اعلان

إهمال الأنسولين

وقال الصيدلي دنكان ريد، لصحيفة "إكسبريس": "إن أسوأ شيء يمكن أن يفعله شخص مصاب بالسكري هو إهمال أدويته أو نظام الأنسولين، محذرًا من أن إهمال العلاج قد يؤدي إلى "تقلبات خطيرة في مستويات السكر في الدم". 
وأضاف: "وهذا يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات قصيرة المدى، مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم (فرط سكر الدم) أو انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم)، ومضاعفات طويلة المدى يمكن أن تؤثر على الأعضاء الحيوية".

المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع مستويات السكر في الدم

مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب والأعضاء.
ويمكن أن يضع ذلك الأساس الخطير لمضاعفات مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى ومشاكل الرؤية. 
في المقابل، يمكن أن تؤدي السيطرة على السكري إلى التقليل "بشكل كبير" من خطر الإصابة بهذه المشاكل الصحية، وفقًا للصيدلي.

تغييرات نمط الحياة لخفض نسبة الجلوكوز في الدم

وأشار الصيدلي إلى أن هناك طريقة أخرى للتحكم في نسبة السكر في الدم وهي اتباع نمط حياة صحي، مع كون النشاط البدني المنتظم "حجر الزاوية".
وقال: “يجب أن تهدف إلى ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الرياضية متوسطة الشدة أسبوعيًا موزعة على معظم الأيام". 
وأضاف: "ويمكن تحقيق ذلك من خلال أنشطة مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة أو غيرها من أشكال التمارين الرياضية".

الأطعمة الصحية 

علاوة على ذلك، يمكن التركيز على الأطعمة الكاملة والكربوهيدرات الغنية بالألياف والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الجيدة. 
فضلاً عن أن الحفاظ على وزن صحي وجدول نوم ومستويات منخفضة من التوتر يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في السيطرة على مستويات السكر بالدم.

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