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صحيفة تواصل الالكترونية

لمرضى كورونا.. فوائد مذهلة لــ "القرفة"

القرفة
فوائدة عدة للقرفة
أ أ
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تتميز القرفة بنكهتها الحلوة والحادة، فضلاً عن الفوائد العديدة التي تشتهر بها، كمشروب يعمل على تعزيز صحة الجسم.
وقالت الدكتورة تمارا علي رضا، ممارسة الطب الوظيفي في لندن، لموقع "إكسبريس"، إن القرفة يمكن أن تخفف أعراض كوفيد أو حتى تمنع العدوى.اضافة اعلان
وأشارت إلى أن إضافة حوالي ملعقة صغيرة من القرفة إلى الشاي أو القهوة قد يكون كافيًا لجني الفائدة.

خصائص القرفة المضادة للالتهابات

والقرفة مليئة بالخصائص المضادة للالتهابات، وهي قادرة على زيادة مستويات أكسيد النيتريك مع تخفيف الالتهاب.
وأضافت الدكتورة رضا: "من المعروف أن الفيروس يؤثر سلبًا على وظائف الرئة، وأكسيد النيتريك هو موسع مهم للأوعية الدموية يحسن الأوكسجين في الرئتين. وهذا يمكن أن يحسن أعراض التعب عن طريق تعزيز الأوكسجين الخلوي".
ويمكن للقرفة أيضًا أن تخفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام "بشكل فعال". 
وشددت الطبيبة على أهمية ذلك، لأن ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم بشكل مزمن يمكن أن يمنع إنتاج أكسيد النيتروجين ويزيد من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.
وأشارت إلى أن "هذا من شأنه أن يعزز الالتهاب الموضعي الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة الجهاز التنفسي الحالية".

أكسيد النيتريك يمنع تطور فيروس سارس – كوفيد – 2

علاوة على ذلك، ثبت أن أكسيد النيتريك يمنع تطور فيروس سارس – كوفيد – 2، الفيروس المسبب لمرض كوفيد. وهو ما يعكس أهمية تناول القرفة لقدرتها على تعزيز مستويات أكسيد النيتريك.
وتابعت الطبيبة: “وهكذا فإن القرفة قادرة على الحد من تكاثر الفيروس، وتحسين أعراض معينة عن طريق تحسين أكسجة الأنسجة وتقليل الالتهاب الجهازي عبر مسارات مختلفة". 
ووفقًا لها، فإنه "على الرغم من أنها ليست علاجًا، إلا أنه يمكن بالتأكيد استخدام القرفة جنبًا إلى جنب مع تعديلات أخرى مضادة للالتهابات في النظام الغذائي ونمط الحياة لتقليل شدة المرض ووقت ظهور الأعراض".

دراسة تؤكد فوائد القرفة المضادة للفيروسات 

وتدعم دراسة نُشرت في مجلة "الطب الحيوي والعلاج الدوائي" أيضًا تأثيرات القرفة المضادة للفيروسات والالتهابات ومضادات الأكسدة في علاج كوفيد.
وأوضح الباحثون أن القرفة "نظريًا" يمكن أن تكون "فعالة" أثناء الإصابة بفيروس كورونا . 
ومع ذلك، أضافوا أنه سيكون من الأفضل دعم هذه الفرضية من خلال التجارب السريرية على مرضى كوفيد-19 قبل استخلاص توصيات نهائية.

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