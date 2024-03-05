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لمرضى قصور القلب.. نصائح لا تفوتك في رمضان

سرعة ضربات القلب
مرضى القلب يتأثرون خصوصًا في رمضان
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قدّم استشاري قصور وزراعة القلب، الدكتور إبراهيم جليدان، نصائح لمرضى قصور القلب خلال شهر رمضان المقبل، من أجل تجنب المخاطر الصحية المحتملة.اضافة اعلان

العادات الغذائية في رمضان

وقال في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية": رمضان ليس فقط شهر عبادة، بل هناك عادات كثيرة نتبعها تتعلق بالعادات الغذائية، وهناك عادات عامة لكل مرضى القلب، إذ لابد من الابتعاد عن الملح الذي يعد العدو الرئيس لمرضى القلب، وبخاصة المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المتحكم فيه، أو احتباس في السوائل".
وأضاف: "لابد من تقنين مسألة الأكل المضاف إليه الملح، وبخاصة الأكل خارج البيت الذي يحتوي على ملح زائد، ويجب الابتعاد عن استخدام الملح أثناء الطهي". 

شرب السوائل في رمضان

ونصح الدكتور جليدان بشرب السوائل بما يتراوح من 3 إلى 4 لتر في اليوم للمرضى الذين يعانون من قصور احتباس السوائل.
وحذر من أن البعض لا يهتم بشرب الماء بعد الإفطار، وينتهى به المطاف إلى أقل من شرب لتر أو 500 مل في اليوم، "وهذا يشكل خطرًا عليهم، ويؤدي إلى هبوط الضغط".
وشدد استشاري قصور وزراعة القلب على أنه "لابد أن يكون هناك وعي في رفع كمية السوائل إلى لترين في المتوسط". 
كما نصح بتجنب الأكلات الدسمة جدًا، والسكريات، والكافيين الذي يدر البول.

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