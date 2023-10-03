لمرضى القولون العصبي.. تجنب تمامًا هذه الأطعمة الخمسة

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في حين تعد متلازمة القولون العصبي مشكلة صحية مزمنة، لا يوجد لها علاج، لكن إجراء تغيير على النظام الغذائي يمكن أن يساعد في كثير من الأحيان في السيطرة على الأعراض. اضافة اعلان

ويؤثر القولون العصبي على الجهاز الهضمي، ويسبب أعراضًا مثل تقلصات المعدة والانتفاخ والإسهال والإمساك.

ونصحت هانا براي، خبيرة التغذية بتجنب خمسة أطعمة قالت إنها قد تؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي، وتتمثل في الآتي:





الجولتين



البصل والثوم



الطعام المعلب



منتجات الألبان



بعض الفواكه والخضروات



البروتينات القائمة على الحبوب والمعروفة باسم الجلوتين يمكن أن تكون ضارة للأفراد الذين يعانون من القولون العصبي.وقالت براي: "حتى لو لم يكن لديهم مرض الاضطرابات الهضمية، فإن الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي قد يعانون من الإسهال والإمساك والانتفاخ ومشاكل أخرى في المعدة من الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين".وبينت أن "الأطعمة مثل الحبوب والحبوب والمعكرونة والخبز والمخبوزات والمفرقعات والجرانولا تندرج تحت هذه الفئة. على الرغم من أنك قد تكون حساسًا أو غير قادر على تحمل الجلوتين، إلا أن بعض أعراض القولون العصبي قد تظهر أيضًا بسبب البروتين الموجود في منتجات القمح"، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".يمكن أن يؤدي البصل والثوم إلى تفاقم حالة المعدة بشكل كبير، لأنهما من فئة "فودماب" للكربوهيدرات الصعبة، التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى ظهور أعراض لدى مرضى القولون العصبي.ويتكون البصل والثوم من الفركتانز وقد يصعب على الجسم هضمه. ثم تستمر هذه الكربوهيدرات في التراكم في الأمعاء الغليظة، حيث يتم تخميرها بواسطة البكتيريا الفطرية، مما يسبب الانتفاخ والغازات وعدم الراحة في المعدة.قالت خبيرة التغذية، إنه يجب فحص الملصقات الغذائية بعناية إذا كنت تريد اكتشاف سبب مشاكل معدتك.وحذرت من أن الأطعمة والتوابل المفضلة، مثل الحبوب والحساء ومزيج التوابل وتوابل السلطة ووجبات العشاء المجمدة، قد تحتوي سرًا على "فودماب"، والتي تشمل على سبيل المثال، "النكهات الطبيعية" أو "الخضروات المجففة" في مزيج التوابل على الثوم أو مسحوق البصل. بينما قد تشير "المحليات الطبيعية" في الصلصة إلى العسل أو الصبار.الحليب واللبن والجبن تندرج ضمن منتجات الألبان التي قد تسبب في تهيج القولون العصبي.قالت خبيرة التغذية: "فكر في التحول إلى منتجات خالية من منتجات الألبان إذا اكتشفت أن منتجات الألبان تزعج معدتك. في حين أن منتجات الألبان هي سبب أكثر شيوعًا لأعراض القولون العصبي من القمح، فإن بعض أنواع الألبان، مثل الجبن الصلب والزبادي اليوناني، تحتوي على مستويات منخفضة من اللاكتوز بشكل طبيعي وبالتالي فهي أقل عرضة للقيام بذلك".وأضافت: "إذا كانت منتجات الألبان هي سبب انزعاجك، فقد يكون من الصعب الحصول على ما يكفي من فيتامين د والكالسيوم، لذلك يجب عليك تناول الكثير من الأطعمة المدعمة، أو تناول المكملات الغذائية، أو القيام بالأمرين معًا".ونظرًا لأن المنتجات الطازجة مليئة بالعناصر الغذائية التي تقاوم الأمراض، فمن الصعب أن نتخيل أنها قد تكون سببًا لمشاكلك الهضمية.قالت خبيرة التغذية: “للأسف، تحتوي بعض الفواكه والخضروات على نسبة عالية من البكتيريا الضارة بالمعدة.