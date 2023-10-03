الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

لمرضى القولون العصبي.. تجنب تمامًا هذه الأطعمة الخمسة

الجهاز الهضمي
القولون يتأثر بالعديد من الأطعمة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

في حين تعد متلازمة القولون العصبي مشكلة صحية مزمنة، لا يوجد لها علاج، لكن إجراء تغيير على النظام الغذائي يمكن أن يساعد في كثير من الأحيان في السيطرة على الأعراض.اضافة اعلان
ويؤثر القولون العصبي على الجهاز الهضمي، ويسبب أعراضًا مثل تقلصات المعدة والانتفاخ والإسهال والإمساك.
ونصحت هانا براي، خبيرة التغذية بتجنب خمسة أطعمة قالت إنها قد تؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي، وتتمثل في الآتي:

الجولتين

البروتينات القائمة على الحبوب والمعروفة باسم الجلوتين يمكن أن تكون ضارة للأفراد الذين يعانون من القولون العصبي.
وقالت براي: "حتى لو لم يكن لديهم مرض الاضطرابات الهضمية، فإن الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي قد يعانون من الإسهال والإمساك والانتفاخ ومشاكل أخرى في المعدة من الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين". 
وبينت أن "الأطعمة مثل الحبوب والحبوب والمعكرونة والخبز والمخبوزات والمفرقعات والجرانولا تندرج تحت هذه الفئة. على الرغم من أنك قد تكون حساسًا أو غير قادر على تحمل الجلوتين، إلا أن بعض أعراض القولون العصبي قد تظهر أيضًا بسبب البروتين الموجود في منتجات القمح"، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".

البصل والثوم


يمكن أن يؤدي البصل والثوم إلى تفاقم حالة المعدة بشكل كبير، لأنهما من فئة "فودماب" للكربوهيدرات الصعبة، التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى ظهور أعراض لدى مرضى القولون العصبي. 
ويتكون البصل والثوم من الفركتانز وقد يصعب على الجسم هضمه. ثم تستمر هذه الكربوهيدرات في التراكم في الأمعاء الغليظة، حيث يتم تخميرها بواسطة البكتيريا الفطرية، مما يسبب الانتفاخ والغازات وعدم الراحة في المعدة.

الطعام المعلب


قالت خبيرة التغذية، إنه يجب فحص الملصقات الغذائية بعناية إذا كنت تريد اكتشاف سبب مشاكل معدتك.
وحذرت من أن الأطعمة والتوابل المفضلة، مثل الحبوب والحساء ومزيج التوابل وتوابل السلطة ووجبات العشاء المجمدة، قد تحتوي سرًا على "فودماب"، والتي تشمل على سبيل المثال، "النكهات الطبيعية" أو "الخضروات المجففة" في مزيج التوابل على الثوم أو مسحوق البصل. بينما قد تشير "المحليات الطبيعية" في الصلصة إلى العسل أو الصبار. 

منتجات الألبان


الحليب واللبن والجبن تندرج ضمن منتجات الألبان التي قد تسبب في تهيج القولون العصبي.
قالت خبيرة التغذية: "فكر في التحول إلى منتجات خالية من منتجات الألبان إذا اكتشفت أن منتجات الألبان تزعج معدتك. في حين أن منتجات الألبان هي سبب أكثر شيوعًا لأعراض القولون العصبي من القمح، فإن بعض أنواع الألبان، مثل الجبن الصلب والزبادي اليوناني، تحتوي على مستويات منخفضة من اللاكتوز بشكل طبيعي وبالتالي فهي أقل عرضة للقيام بذلك".
وأضافت: "إذا كانت منتجات الألبان هي سبب انزعاجك، فقد يكون من الصعب الحصول على ما يكفي من فيتامين د والكالسيوم، لذلك يجب عليك تناول الكثير من الأطعمة المدعمة، أو تناول المكملات الغذائية، أو القيام بالأمرين معًا".

بعض الفواكه والخضروات


ونظرًا لأن المنتجات الطازجة مليئة بالعناصر الغذائية التي تقاوم الأمراض، فمن الصعب أن نتخيل أنها قد تكون سببًا لمشاكلك الهضمية.
قالت خبيرة التغذية: “للأسف، تحتوي بعض الفواكه والخضروات على نسبة عالية من البكتيريا الضارة بالمعدة.

اقرأ أيضا

السكري
5:01 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

تحذير لمرضى السكري: العمل في مكاتب بلا نوافذ يعرضك للخطر

الانفلونزا
3:36 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

عواقب وخيمة.. هذا ما يحدث عند الإصابة بـ كورونا والأنفلونزا معًا

السكتة الدماغية
2:18 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

اختبار FAST لكشف أعراض السكتة الدماغية .. تعرف على طريقة إجرائه

زراعة شريحة في دماغ رجل
2:03 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

دراسة: الشعور بالوحدة يزيد من فرصة الإصابة بمرض باركنسون

اقرأ أيضا

"سعود الطبية" تجري أول فحص بالأشعة الصوتية لكلى ومثانة طفل

هل تعمل في واحدة منها؟.. 16 مهنة تُعرّض العاملين فيها للصمم

للنساء فقط.. لماذا تشعرين بالجوع في هذا التوقيت الشهري؟

شرب الشاي يوميًا يحميك من هذا المرض الخطير

حتى لاتضر عينك دون أن تدري.. احذر ارتكاب الأخطاء السبعة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

زيادة الطول 12:02 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

بشرى لمن يفتقدوه.. 9 أطعمة تساعد على زيادة الطول

فيتامين د 6:41 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

6 علامات تظهر عند نقص فيتامين "أشعة الشمس"

الجهاز الهضمي 2:23 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

انتبه من مشاكل سوء التغذية.. تسبب لك 7 أمراض

اقرأ أيضا

خطأ طبي
9:21 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

21 حالة في اليوم.. عرض مئات الأخطاء الطبية على الجهات الشرعية

فيروس نيباه
8:19 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

4 أعراض و3 طرق للوقاية.. كل ما تريد معرفته عن فيروس نيباه وإجراءات المملكة لمواجهته

إصابة الأطفال بثقب في القلب
5:15 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

إصابة طفلك بثقب في القلب.. الأسباب والأعراض والعلاج

السكري
1:53 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

دراسة تحذر من العمل في مكاتب بدون نوافذ: تسبب مرضاً خطيراً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

المتهمين
5:34 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

شرطة الرياض تطيح بـ 7 متورطين في المتاجرة بقواطع نحاسية وكهربائية

الجوازات
5:15 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

توضيح من الجوازات بشأن تمديد تأشيرة مقيم من خارج المملكة

سقوط رافعة
5:13 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

فيديو مؤثر.. سقوط رافعة سيارات في مغسلة على عامل

أخبار السعودية
4:44 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. رسالة عاجلة للمعلمين ومهلة سكني ومصنع السيارات

الملك مجلس الوزراء
4:05 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

مجلس الوزراء يوجه رسالة عاجلة للمعلمين.. هذه فحواها

F7g4PliXwAAy2w9
3:26 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

12 قرارًا عاجلًا.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في نيوم