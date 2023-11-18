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لمرضى القلب.. تجمع القصيم الصحي يوفّر لقاحات فيروس الحزام الناري

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تجمع القصيم الصحي
أ أ
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 وفّـر تجمع القصيم الصحي ممثلاً بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم لقاحات فيروس الحزام الناري، وجعلها في متناول جميع المراجعين الراغبين بالحماية من مخاطر ومضاعفات الإصابة به لا سمح الله.اضافة اعلان

لقاحات فيروس  الحزام الناري

 وأوضح التجمع أن فيروس الحزام الناري يصيب شخصاً من كل ثلاثة أشخاص من البالغين خلال فترة حياتهم، مشيراً إلى أن الفيروس يكمن في أكثر من ٩٠ ٪؜ من الفئات العمرية البالغة 50 عاماً فما فوق، منوهاً بأن الأطباء المتخصصين في الأمراض الفيروسية يوصون بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منه.
 ولفت التجمع إلى أن مركز القلب بالقصيم يوفر كذلك لقاحات الأنفلونزا الموسمية والبكتيرية العقدية لمراجعي المركز، مبيناً أن عدد المراجعين المستفيدين منها بلغ أكثر من ٢٩٠ مراجعاً، مؤكداً حرصة الدائم وسعيه الحثيث على توفير كل متطلبات برامج الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية للمستفيدين.
 ودعا تجمع القصيم الصحي مرضى القلب والفئات المستهدفة إلى أخذ هذه اللقاحات المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية، للوقاية من الإصابة بالفيروسات الخطيرة والموسمية التي تتسبب بمتاعب صحية عديدة عند دخولها جسم الإنسان.

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