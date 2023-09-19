لمرضى الصداع النصفي.. هذه الأطعمة والمشروبات تجنبها

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قد تسبب الصداع النصفي، ألمًا نابضًا أو إحساسًا نابضًا، وعادةً ما يقتصر على أحد جانبي الرأس. وغالبًا ما يصحبها غثيان وقيء وحساسية مفرطة للضوء والصوت. اضافة اعلان

ويمكن لنوبات الصداع النصفي أن تسبب ألمًا شديدًا لساعات، أو لأيام ويمكن أن تصل شدتها إلى التعارض مع ممارسة الأنشطة اليومية.

وقال الدكتور كيران جوهال، المستشار الطبي، إن الصداع النصفي يميل إلى الانتشار في العائلات، مما يشير إلى وجود رابط وراثي.

وأضاف، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "في الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بالصداع النصفي، قد تحدث نوبة فردية بسبب أي عدد من المحفزات".





أبرز المحفزات الغذائية للصداع النصفي



محفزات بيئية



نمط حياة صحي



وكشف عن أبرز المحفزات الغذائية للصداع النصفي، وتتمثل في:-الجفاف.-تفادى وجبات.-شرب الكافيين.-شرب الكحول.-أكل الجبن.-تناول الجلوتين.-تناول الشوكولاته.-تناول الحمضيات.وأضاف الدكتور جوهال: "تختلف المحفزات المحددة من شخص لآخر وتتغير بمرور الوقت".يمكن أن تكون هناك محفزات بيئية يجب وضعها في الاعتبار، مثل:-الأضواء الساطعة.-الروائح القوية.-دخان السجائر.-الظروف الحارة بشكل مفرط.-ظروف درجة الحرارة المفاجئة.ونصح الدكتور جوهال، الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي بالتعرف على على محفزات الصداع لديهم، لتجنبها قدر الإمكان.ووفقًا للدكتور جوهال، فإن الشعور بالتوتر أو القلق يمكن أن يؤدي إلى الصداع النصفي، وكذلك الاكتئاب.في مثل هذه الحالات، إحدى أفضل الطرق لتقليل انتظام الصداع النصفي هي اتباع نمط حياة صحي.وأوضح الدكتور جوهال: "حافظ على نمط حياة صحي، بما في ذلك اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بشكل متكرر. نظرًا لأن الصداع النصفي غالبًا ما ينجم عن تغييرات في الروتين، فقد يكون من المفيد الالتزام بروتين يتضمن أوقات وجبات منتظمة ونومًا كافيًا".وأضاف: "إذا كنت تتوقع حدوث تغييرات في هذا الروتين، فحاول أن تريح جسمك عليه بلطف، لتقليل الاضطراب وتقليل خطر الإصابة بالصداع النصفي".ويجب على الأشخاص الذين ما زالوا يعانون من الصداع النصفي، على الرغم من تجنب مسبباته قدر الإمكان واتباع نمط حياة صحي، أن يستشيروا الطبيب بهذا الخصوص.قال الدكتور جوهال: "سوف ينصحك طبيبك بشأن أفضل العلاجات لك عندما تظهر الأعراض. سيعتمد هذا على تكرار الصداع وشدته وسيشمل مسكنات الألم والأدوية المضادة للغثيان والأدوية المتخصصة التي تسمى أدوية التريبتان".