الثلاثاء، 04 ربيع الأول 1445 ، 19 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

لمرضى الصداع النصفي.. هذه الأطعمة والمشروبات تجنبها

الصداع النصفي
الصداع النصفي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


قد تسبب الصداع النصفي، ألمًا نابضًا أو إحساسًا نابضًا، وعادةً ما يقتصر على أحد جانبي الرأس. وغالبًا ما يصحبها غثيان وقيء وحساسية مفرطة للضوء والصوت. اضافة اعلان
ويمكن لنوبات الصداع النصفي أن تسبب ألمًا شديدًا لساعات، أو لأيام ويمكن أن تصل شدتها إلى التعارض مع ممارسة الأنشطة اليومية.
وقال الدكتور كيران جوهال، المستشار الطبي، إن الصداع النصفي يميل إلى الانتشار في العائلات، مما يشير إلى وجود رابط وراثي.
وأضاف، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "في الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بالصداع النصفي، قد تحدث نوبة فردية بسبب أي عدد من المحفزات".

أبرز المحفزات الغذائية للصداع النصفي

وكشف عن أبرز المحفزات الغذائية للصداع النصفي، وتتمثل في:
-الجفاف.
-تفادى وجبات.
-شرب الكافيين.
-شرب الكحول.
-أكل الجبن.
-تناول الجلوتين.
-تناول الشوكولاته.
-تناول الحمضيات.
وأضاف الدكتور جوهال: "تختلف المحفزات المحددة من شخص لآخر وتتغير بمرور الوقت".

محفزات بيئية

يمكن أن تكون هناك محفزات بيئية يجب وضعها في الاعتبار، مثل:
-الأضواء الساطعة.
-الروائح القوية.
-دخان السجائر.
-الظروف الحارة بشكل مفرط.
-ظروف درجة الحرارة المفاجئة.
ونصح الدكتور جوهال، الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي بالتعرف على على محفزات الصداع لديهم، لتجنبها قدر الإمكان.
ووفقًا للدكتور جوهال، فإن الشعور بالتوتر أو القلق يمكن أن يؤدي إلى الصداع النصفي، وكذلك الاكتئاب.
في مثل هذه الحالات، إحدى أفضل الطرق لتقليل انتظام الصداع النصفي هي اتباع نمط حياة صحي.

نمط حياة صحي

وأوضح الدكتور جوهال: "حافظ على نمط حياة صحي، بما في ذلك اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بشكل متكرر. نظرًا لأن الصداع النصفي غالبًا ما ينجم عن تغييرات في الروتين، فقد يكون من المفيد الالتزام بروتين يتضمن أوقات وجبات منتظمة ونومًا كافيًا".
وأضاف: "إذا كنت تتوقع حدوث تغييرات في هذا الروتين، فحاول أن تريح جسمك عليه بلطف، لتقليل الاضطراب وتقليل خطر الإصابة بالصداع النصفي".
ويجب على الأشخاص الذين ما زالوا يعانون من الصداع النصفي، على الرغم من تجنب مسبباته قدر الإمكان واتباع نمط حياة صحي، أن يستشيروا الطبيب بهذا الخصوص.
قال الدكتور جوهال: "سوف ينصحك طبيبك بشأن أفضل العلاجات لك عندما تظهر الأعراض. سيعتمد هذا على تكرار الصداع وشدته وسيشمل مسكنات الألم والأدوية المضادة للغثيان والأدوية المتخصصة التي تسمى أدوية التريبتان".

اقرأ أيضا

الخرف
8:36 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

هل أنت في خطر؟.. 5 وظائف تهدد العاملين فيها بالإصابة بالخرف

ضغط الدم
1:48 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

5 عوامل خطيرة لارتفاع ضغط الدم

IMG-20230918-WA0007
6:27 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

دراسة؛ 20٪ من الأطفال مصابين بالأكزيما التأتبية

الاميتافين
3:41 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

دراسة .. ربط إدمان الإمفيتامين بالإصابة بهذا المرض الخطير

اقرأ أيضا

صندوق الاستثمارات يحذر من الاحتيال المالي باسمه.. ويؤكد على هذا الأمر

كل ما تريد معرفته عن التبرع بالأعضاء وقائمة المحظورات

فوائد مذهلة للشمندر.. يحميك من هذا المرض المميت

في أي ساعة من اليوم يجب أن تتوقف عن شرب القهوة؟

افعلها على الفور.. 3 أشياء تساعدك على تجنب الإمساك

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

فيروس نيباه
12:16 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

بعد ظهوره بالهند.. هل يشكل فيروس نيباه تهديدًا للمملكة؟

الكبد الدهني 1
10:31 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

5 علامات على الوجه تشير إلى الإصابة بمرض الكبد

فرشاة الأسنان
8:57 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

لهذا السبب.. احذر ترك فرشاة أسنانك في الحمام

لقاح
7:50 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

تنبيه مهم من "الصحة" لمرضى الحزام الناري بشأن الحصول على اللقاح

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

F6VFDdgW0AA3LJd
11:18 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار على مكة وهذه المناطق

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
11:07 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

ننشر ضوابط واشتراطات أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

الأطفال أمام الشاشات
11:03 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

ماذا تفعلين إذا اكتشفتِ أن طفلك مدمن على الإباحية؟

6 4
10:16 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

مغادرة الطائرة الإغاثية الرابعة إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات

برنامج "تمهير
10:02 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

بشرى من "الموارد" للمستفيدين من برنامج "تمهير"

وظائف فرص شاغرة
9:57 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

بشرى للباحثين عن عمل.. وظائف شاغرة في 75 جهة حكومية وشركة كبرى