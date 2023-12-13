لمرضى السكري.. 7 أطعمة لا تفوتها يوميًا

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كشفت اختصاصية تغذية، عن سبعة أطعمة قالت إن على مرض السكري من النوع الثاني تناولها يوميًا.

وأظهرت شارمين دومينجيز في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" كيف يمكن لهذه الأطعمة النباتية أن تفيد المصابين بالسكري من النوع الثاني عند تناولها يومية. اضافة اعلان





1. البامية



2. البطاطا الحلوة



3-الخميرة الغذائية



4. مسحوق الكاكاو



5. البروكلي



6. التوت



7. الكركم



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البامية مليئة بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف، ويمكن أن تفيد أولئك الذين يعانون من السكري بفضل محتواها من الألياف.وقالت دومينجيز: "إذا كنت قد أكلت البامية من قبل، ستلاحظ أنها تحتوي على إفرازات لزجة قليلاً أو لزجة، وهي في الواقع ألياف قابلة للذوبان ذات قيمة كبيرة. الألياف القابلة للذوبان لا تساعد فقط على خفض نسبة السكر في الدم، بل يمكن أن تساعد أيضًا في خفض نسبة الكوليسترول لديك .أوضحت اختصاصية التغذية أن البطاطا الحلوة أقل في المؤشر الجلايسيمي مقارنة بالبطاطا العادية على الرغم من أن اسمها يحمل كلمة حلوة.ويصف مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) المعدل الذي ترفع به الكربوهيدرات مستويات الجلوكوز في الدم.وقالت: "ما يمكننا فعله لخفض مؤشر نسبة السكر في الدم بشكل أكبر هو طهيها ثم وضعها في الثلاجة لتبريدها، وهذا سيزيد من النشا المقاوم في البطاطا الحلوة ويخفض مؤشر نسبة السكر في الدم بشكل أكبر".الخميرة الغذائية تحظى بشعبية لدى من يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، وملعقتان كبيرتان فقط تحتويان على ثمانية جرامات من البروتين.وأضافت اختصاصة التغذية: “كما أنها تحتوي على 400 بالمئة مما تحتاجينه من فيتامين ب12".أوضحت دومينجيز أن مسحوق الشوكولاتة يساعد في خفض نسبة السكر في الدم أثناء الصيام وحتى مستويات الكوليسترول الضار، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".غني بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف وفيتامين سي، ويمكن أن يساعد في استقلاب السكر بالدم."لا يمنحك الألياف التي تحتاجها فحسب، بل يحتوي أيضًا على البروتين والكروم"، وفقًا لقولها، إذ يمكن أن "يساعدك الكروم في استقلاب الجلوكوز وهو أمر مفيد جدًا للأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني".قالت اختصاصية التغذية، إن "الشيء العظيم في التوت الأزرق هو أنه صديق جدًا لسكر الدم ويمكن أن يساعدك في الحفاظ على نسبة السكر في الدم الطبيعية".وأوضحت: "عادة ما أحصل على التوت البري لأنه يحتوي على نسبة أعلى من مضادات الأكسدة".يساعد الكركم في تخفيف الالتهاب. ووفقًا لاختصاصية التغذية، فإن "الكركم رائع بالفعل للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني لأن الكثير من الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني يعانون من الالتهابات".