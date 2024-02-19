لمرضى السكري.. 3 أطعمة لا تقترب منها على مائدة إفطارك

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يحدث مرض السكري من النوع الثاني نتيجة ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، بسبب عدم إنتاج الجسم ما يكفي من الأنسولين، أو أن الأنسولين الذي ينتجه لا يعمل بشكل صحيح - المعروف بمقاومة الأنسولين.





النظام الغذائي لمرضى السكري



المؤشر الجلايسيمي



وجبة الإفطار لمريض السكري



3 أطعمة للإفطار تؤثر على مستويات السكر بالدم



أعراض مرض السكري من النوع الثاني



ويلعب النظام الغذائي، دورًا مهمًا في حياة مرضى السكري من النوع الثاني، إذ أن ما يأكله الشخص يمكن أن يكون مهمًا للسيطرة على مستويات السكر في الدم، إلى جانب إجراء فحوصات منتظمة وممارسة النشاط.وقالت تشاندا باتني، اختصاصية تغذية السكري في لندن، إن الكربوهيدرات هي المغذيات التي لها التأثير الأكبر على مستويات الجلوكوز في الدم.وأضافت لصحيفة "ذا صن": "إن النهج الفردي، الذي يركز على جودة وكمية الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، أمر ضروري لإدارة مرض السكري بشكل فعال" .وأوضحت أن جودة الوجبة المحتوية على الكربوهيدرات ترجع إلى احتوائها على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، واحتوائها على نسبة عالية من الألياف.علاوة على أن كمية الكربوهيدرات التي يستهلكها مريض السكري لها أيضًا تأثير على مستويات الجلوكوز في الدم.ومؤشر نسبة السكر في الدم (GI) هو نظام تصنيف للأطعمة الفردية التي تحتوي على الكربوهيدرات، مما يوضح مدى سرعة تأثير نوع معين على نسبة السكر في الدم.والكربوهيدرات التي يتحللها الجسم بسرعة يمكن أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة الجلوكوز في الدم - وهذا يعني أن مؤشرها الجلايسيمي مرتفع.وتشمل الأطعمة السكرية مثل جيلي الأطفال والمشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية.لكن الكربوهيدرات الأخرى سيتم هضمها وامتصاصها بمعدلات أبطأ، مما يسبب ارتفاعًا تدريجيًا في نسبة السكر في الدم مع مرور الوقت.ويمكن أن تكون الألياف أيضًا عنصرًا غذائيًا مفيدًا، لأنها تعمل كحاجز مادي يبطئ امتصاص الكربوهيدرات، وفقًا لموقع (Diabetes UK).كما أن تناول وجبة تجمع بين البروتين والدهون الصحية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع بطيء في مستويات الجلوكوز في الدم أيضًا.عندما يتعلق الأمر بوجبة الإفطار، يتعامل كل شخص مع مرض السكري بشكل مختلف - من خلال النظام الغذائي و/أو النشاط البدني و/أو الأدوية و/أو الأنسولين.لكن من الأفضل معرفة الأطعمة الموجودة في طبق الإفطار والتي قد ترفع مستويات السكر في الدم.ما هي الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم؟قالت جيس هيلارد، أخصائية التغذية الرياضية: "إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بالنوع الثاني، فإن أسوأ شيء هو تناول وجبة إفطار غنية بالدهون المشبعة أو عالية السكر".وأوصت عند تناول وجبة الإفطار بتجنب الأطعمة المقلية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، كما هو الحال في كثير من الأحيان المقلية في الكثير من الزيوت، بالإضافة إلى الدهون الإضافية.كما حذرت من تناول مريض السكري للحبوب السكرية.وأدرجت أخصائية التغذية، ثلاثة أطعمة للإفطار يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم:الحبوب المغطاة بالسكر مع حليب كامل الدسم - الحبوب المصنوعة من الحبوب المكررة، التي تحتوي على الشوكولاتة أو المارشميلو، تحتوي على مؤشر جلايسيمي أعلى وقليلة الألياف، بينما يحتوي الحليب كامل الدسم على دهون غير صحية.الخبز المحمص الأبيض مع الزبدة والمربى - الخبز الأبيض عبارة عن كربوهيدرات مكررة منخفضة الألياف ومؤشر جلايسيمي أعلى، مثل المربى، في حين أن الزبدة عبارة عن دهون غير صحية.المعجنات - طعام ذو مؤشر جلايسيمي أعلى، ويحتوي على السكر والدهون غير الصحيةإذا كنت تميل إلى تناول وجبة الإفطار بكوب من عصير البرتقال، فتنصح اختصاصية التغذية بتوخي الحذر الشديد.وقالت: "يمكن أن يكون عصير الفاكهة صعبًا للغاية بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم ونقص الألياف الغذائية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات الجلوكوز في الدم، بسرعة كبيرة بعد شربه".وحذرت تشاندا من أنه إذا تناول مريض السكري كميات كبيرة من العصير، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.في المقابل، أوضحت جيس، أن الوجبة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف تعطي شعورًا بالشبع طوال اليوم.فيما يلي أعراض مرض السكري من النوع الثاني:التبول أكثر من المعتادالشعور بالعطش طوال الوقتالشعور بالتعب الشديدفقدان الوزن دون محاولة- الشعور بالحكة حول القضيب أو المهبل، أو الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرراستغراق الجروح وقتًا أطول للشفاءعدم وضوح الرؤية