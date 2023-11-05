لمرضى السكري.. هذه أفضل فاكهة يمكنك تناولها

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على الرغم من أنه ينصح عادة بتناول الفاكهة، إلا أن البعض قد يكون له أثار سلبية على مرضى السكري.

وأوصت جوسلين لوران، اختصاصية تغذية مرض السكري في مركز تشارلز الطبي الإقليمي بجامعة ميريلاند، مرضى السكري باختيار التوت الأزرق عوضًا عن الفواكه الأخرى، لأنه يحمل أقل خطر للتسبب في ارتفاع خطير في السكر. اضافة اعلان





مرض السكري من النوع الثاني



زيادة الوزن



مركب البوليفينول



ويحدث مرض السكري من النوع الثاني، حينما يفشل الجسم في إنتاج كميات كافية من هرمون الأنسولين، الذي يساعد على تحويل السكريات الموجودة في الطعام إلى طاقة.ويتسبب المرض في تراكم الجلوكوز في مجرى الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى مجموعة من المضاعفات الخطيرة مثل الجروح الملتهبة ومشاكل في القلب.وكشفت اختصاصية التغذية عن سبب توصيتها بكوب واحد من التوت الأزرق لمرضاها المصابين بالسكري أو المعرضين لخطر الإصابة بهأولاً، يمكنها تجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم بسبب محتواه العالي من الألياف، مما يبطئ إطلاق سكريات الفاكهة في مجرى الدم، كما قالت لموقع "إيتينج ويل".يحتوي كوب واحد من التوت الأزرق على حوالي 3.6 جرام من الألياف، مقارنة بالموز الذي يحتوي على 3.1 جرام.تحتوي التفاحة على كمية أكبر قليلاً من الألياف، لكن التوت الأزرق يحتوي على 4 جرامات أقل من سكر الفاكهة.والأكثر من ذلك، تقول لوران، إن خطر زيادة الوزن منخفض جدًا عند تناول كميات أكبر، على عكس بعض الفواكه الأخرى، بسبب انخفاض عدد السعرات الحرارية.ويحتوي كوب واحد فقط من التوت الأزرق على 84 سعرة حرارية، في حين يحتوي كوب واحد من الموز على 105 سعرة حرارية تقريبًا، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وتوصلت الدراسات الرائدة إلى أن تناول نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى فقدان كبير في الوزن، يمكن في الواقع أن يؤدي إلى التعافي من مرض السكري من النوع الثاني.ويحتوي التوت الأزرق أيضًا على العناصر الغذائية التي تدعم العديد من جوانب الصحة. وتشمل الألياف وفيتامينات سي وك والمنجنيز. وهو معدن نادر يساعد الجسم على تكوين الأنسجة الضامة والعظام ويساعد على تخثر الدم.وأشارت مراجعة أجريت عام 2023 في مجلة إنتاج الأغذية ومعالجتها والتغذية إلى أن مركب البوليفينول النباتي الموجود في التوت الأزرق يمكن أن يحسن نسبة السكر في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكري.وأوضحت لوران أن التوت الطازج أو المجمد أو المعلب كلها متساوية من الناحية الغذائية. ومع ذلك، من المرجح أن تحتوي الأصناف المعلبة على شراب يحتوي على سكر مضاف.وقالت اختصاصية التغذية: "ابحث عن تلك المعلبة في شراب خفيف واشطف التوت في مصفاة تحت الماء قبل تناوله ... لتقليل محتوى السكر المضاف".