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لمرضى السكري.. علاج نهائي للتغلب على مشكلة التبول الليلي

السكري
التبول الليلي مشكلة يعاني منها مرضى السكري
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يعاني بعض الناس من الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل لدخول الحمام، وهو أمر يبدو مزعجًا على نحو كبير، وقد يكون له تأثير على الحالة الصحية، ويعكس وجود مشكلة أساسية.اضافة اعلان

سبب التبول الليلي

وقال الدكتور إريك بيرك، الخبير الصحي عبر قناته على موقع "يوتيوب"، إنه في بعض الأحيان يمكن أن يكون سبب التبول الليلي عدوى أو مشاكل في البروستاتا لدى الرجال أو هبوط الأعضاء أو الحوض لدى النساء، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".
وأشار إلى أنه في هذه الحالات يتعين استشارة الطبيب المختص، لافتًا إلى أنه في كثير من الحالات يمكن ربط التبول الليلي بما يلي:
السكري.
ارتفاع ضغط الدم.
السمنة.
النوم وتوقف التنفس المرحلي.

مرض السكري

وفقًا للدكتور بيرج، يرجع ذلك إلى مقاومة الأنسولين، والتي تحدث عندما لا تستجيب خلايا الجسم بشكل صحيح للأنسولين الذي ينتجه الجسم.
ويؤدي هذا إلى زيادة مستويات السكر في الدم، والتي يحاول الجسم بعد ذلك التخلص منها عن طريق التبول بشكل متكرر.
وللتغلب على مشكلة الاستيقاظ المتكرر لمرضى السكري لدخول الحمام، يتطلب إصلاح مقاومة الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم.


كيفية إصلاح مقاومة الأنسولين؟

أوصى الدكتور بيرج بأربع خطوات بسيطة لإصلاح مقاومة الأنسولين، وهي:
- توقف عن تناول الوجبات الخفيفة.
- التقليل من تناول الكربوهيدرات.
- شرب خل التفاح قبل الوجبات.
- التدريب بانتظام.

الصيام المتقطع

قال الخبير الصحي: "توقف عن تناول الوجبات الخفيفة في الليل وتوقف عن تناول الوجبات الخفيفة بشكل عام". 
وأضاف: في الواقع، قم بالصيام المتقطع، فأنت في الأساس تقوم فقط بتقليل عدد الوجبات وليس السعرات الحرارية، فقط تكرار تناول الطعام سيساعد بشكل كبير على مقاومة الأنسولين".
ونصح قائلاً: "ابدأ بخفض الكربوهيدرات إلى أقل من 30 جرامًا يوميًا. إن هذين الإجراءين هما أقوى شيء يمكنك القيام به وسوف ترى تغييرات مذهلة".

تناول خل التفاح

وتابع: "والآن هناك أمران آخران يمكنك القيام بهما لتسريع الأمور: تناول بعض خل التفاح مع بعض الماء قبل وجبات الطعام مباشرة"، مبينًـا أن الحصول على ملعقة كبيرة من خل التفاح، "هو علاج طبيعي جيد لتنظيم نسبة السكر في الدم".
وأردف: "الشيء الآخر الذي يمكنك القيام به هو ممارسة الرياضة بشكل منتظم. هذه طريقة فعالة أخرى لتحسين مقاومة الأنسولين".

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