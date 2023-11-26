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لمرضى الجهاز الهضمي والصداع.. فوائد غير متوقعة لهذا النوع من الأعشاب

الريحان
الريحان
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يؤكد الأطباء، أن أوراق الريحان الطازجة، عبارة عن كنز من الفوائد الصحية للجسم والجهاز الهضمي.

فوائد مذهلة

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وتفصيلا، أوضح تقرير مطول نشره موقع ndtv food، أن الريحان يمكن مضغه مباشرة، ويمكن إضافته للأطعمة المختلفة، كذلك يمكن غليه وإضافتها للمشروبات الباردة والساخنة واستخداماته كثيرة، وفوائده أيضًا.
 
وتتمثل فوائد الريحان، فى أنه يعالج مشكلات الجهاز الهضمي، فهو يحد اضطرابات المعدة المعروفة وكذلك اضطرابات الإخراج، لأنه يحتوى على مضادات التأكسد المهمة التي تقاوم أية التهابات قد تصيب الجسم.
 

تهدئة الصداع


ومن أبرز فوائد الريحان أيضا أنه يعالج أعراض مرضية يصاب بها الكثيرون، فهو يهدئ من ألم الرأس أو الصداع، كما أن مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها تساعد على الوقاية من التهابات المفاصل، وتقليل فرص الإصابة بمشكلات القلب وأمراضه.
 
كذلك فإن الريحان فعال في التخلص من ارتفاع درجة الحرارة أو تهدئتها على الأقل، ولا شك أنه مفيد جدًا في علاج البرد ويساعد على تخفيف حدة احتقانات الحلق والأنف.
كما أنه يساعد على تعزيز دفاعات الجسم وتقوية المناعة لأنه يقلل من تأكسد الخلايا، وبالتالي يقوم الالتهابات ويقوى دفاع الجسم بشكل عام.
 

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