لمرضى التهاب المفاصل.. 4 وجبات إفطار لا تفوتك لتخفيف الآلام

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التهاب المفاصل هو مرض مزمن، يمكن أن يكون سببه تآكل المفاصل أو الإصابات، أو استهداف الجهاز المناعي للمفاصل، كما هو الحال مع التهاب المفاصل الروماتويدي. اضافة اعلان

ومهما كان السبب، فإن النظام الغذائي يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض، وفقًا للخبير في أمراض التهاب المفاصل، توماس أبيلبي، الذي يوصي بأربع وجبات محددة لتناولها في الصباح للتخفيف من حدة الألم الناجم عن ذلك.





بيض بالسبانخ



توست السلمون والأفوكادو



الشوفان مع اللوز وزبدة الجوز



عصير يحتوي على الحليب أو الزبادي



قال أبيلبي إن هذه "وجبة ممتازة وغنية بالمواد المغذية" لبدء يومك، نظرًا لأنه "يعد البيض، وتحديداً صفار البيض، مصدرًا طبيعيًا لفيتامين د، الذي يلعب دورًا حاسمًا في امتصاص الكالسيوم".وأضاف: "بدون كمية كافية من فيتامين د، يكافح الجسم لامتصاص الكالسيوم بكفاءة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضعف العظام، مما يجعلك أكثر عرضة للكسور أو مشاكل المفاصل".وتابع، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "تحتوي السبانخ على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ك والكالسيوم والمغنيسيوم، والتي تعتبر ضرورية لقوة العظام ووظيفة المفاصل".وأوضح "يساعد فيتامين ك في عملية ربط الكالسيوم ببروتينات العظام لجعل عظامنا قوية ومرنة. بدون كمية كافية من فيتامين ك، لا يمكن للكالسيوم أن يثبت بشكل فعال في عظامك - وهذا يمكن أن يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور".هذه الوجبة يمكن أن تعالج التهاب المفاصل. وقال أبيلبي: "إن سمك السلمون غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومن المعروف أنها تقلل من آلام المفاصل والالتهابات".وتابع: “يعتبر سمك السلمون أيضًا مصدرًا جيدًا للبروتين؛ وهذا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على أنسجة المفاصل وإصلاحها بالإضافة إلى تعزيز قوة العضلات لدعم وظيفة المفاصل.يمكن أيضًا أن يُحدث نوع الخبز الذي تستخدمه فرقًا، إذ أن "إن اختيار خبز الحبوب الكاملة يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في المفاصل. يحتوي خبز الحبوب الكاملة على مجموعة متنوعة من الخصائص المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تقليل آلام المفاصل والتيبس المرتبط بحالات مثل التهاب المفاصل".ووفقًا للخبير، فإن عصير اللوز والفواكه المجففة وزبدة الجوز يعد خيارًا ممتازًا لتعزيز صحة العظام والمفاصل.وقال: “الشوفان مصدر كبير للمغنيسيوم، وهو معدن يساعد في تعزيز قوة العظام. يلعب المغنيسيوم دورًا حاسمًا في تنشيط فيتامين د، والذي بدوره يساعد في امتصاص الكالسيوم".و"لكي يعمل فيتامين د بفعالية ويساعد على امتصاص الكالسيوم، فإنه يحتاج إلى كميات كافية من المغنيسيوم لمساعدته على التحول إلى شكله النشط داخل الجسم".يتمتع الشوفان أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام المفاصل عن طريق تقليل الالتهاب المزمن.وأضاف: "الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الشوفان يمكن أن تساعد في تخفيف الألم والأعراض المرتبطة بأمراض المفاصل مثل التهاب المفاصل".اعتمادًا على ذوقك، يمكن أن يختلف نوع العصير من شخص لآخر، ومع ذلك، فإن بعض المكونات "الرئيسية" مفيدة لصحة العظام والمفاصل.وقال أبيلبي: "منتجات الألبان مثل الحليب أو الزبادي هي المكونات الرئيسية في أوعية العصائر وهي غنية بالكالسيوم بشكل طبيعي".وأضاف: "يعتبر الكالسيوم أحد أهم العناصر الغذائية لصحة العظام والمفاصل بشكل عام. وهو عنصر أساسي في أنسجة العظام ويساعد على تشكيل اللبنات الأساسية للعظام".وأشار إلى أن "التوت الأحمر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات في المفاصل، والذي بدوره يمكن أن يساعد في تخفيف آلام المفاصل".