الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لمرضى التهاب المفاصل.. 4 وجبات إفطار لا تفوتك لتخفيف الآلام

التهاب المفاصل
التهاب المفاصل يتسبب في معاناة يومية
أ أ

التهاب المفاصل هو مرض مزمن، يمكن أن يكون سببه تآكل المفاصل أو الإصابات، أو استهداف الجهاز المناعي للمفاصل، كما هو الحال مع التهاب المفاصل الروماتويدي.اضافة اعلان
ومهما كان السبب، فإن النظام الغذائي يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض، وفقًا للخبير في أمراض التهاب المفاصل، توماس أبيلبي، الذي يوصي بأربع وجبات محددة لتناولها في الصباح للتخفيف من حدة الألم الناجم عن ذلك.

بيض بالسبانخ

قال أبيلبي إن هذه "وجبة ممتازة وغنية بالمواد المغذية" لبدء يومك، نظرًا لأنه  "يعد البيض، وتحديداً صفار البيض، مصدرًا طبيعيًا لفيتامين د، الذي يلعب دورًا حاسمًا في امتصاص الكالسيوم".
وأضاف: "بدون كمية كافية من فيتامين د، يكافح الجسم لامتصاص الكالسيوم بكفاءة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضعف العظام، مما يجعلك أكثر عرضة للكسور أو مشاكل المفاصل".
وتابع، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "تحتوي السبانخ على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ك والكالسيوم والمغنيسيوم، والتي تعتبر ضرورية لقوة العظام ووظيفة المفاصل".
وأوضح "يساعد فيتامين ك في عملية ربط الكالسيوم ببروتينات العظام لجعل عظامنا قوية ومرنة. بدون كمية كافية من فيتامين ك، لا يمكن للكالسيوم أن يثبت بشكل فعال في عظامك - وهذا يمكن أن يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور".

توست السلمون والأفوكادو

هذه الوجبة يمكن أن تعالج التهاب المفاصل. وقال أبيلبي: "إن سمك السلمون غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومن المعروف أنها تقلل من آلام المفاصل والالتهابات".
وتابع: “يعتبر سمك السلمون أيضًا مصدرًا جيدًا للبروتين؛ وهذا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على أنسجة المفاصل وإصلاحها بالإضافة إلى تعزيز قوة العضلات لدعم وظيفة المفاصل.
يمكن أيضًا أن يُحدث نوع الخبز الذي تستخدمه فرقًا، إذ أن "إن اختيار خبز الحبوب الكاملة يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في المفاصل. يحتوي خبز الحبوب الكاملة على مجموعة متنوعة من الخصائص المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تقليل آلام المفاصل والتيبس المرتبط بحالات مثل التهاب المفاصل".

الشوفان مع اللوز وزبدة الجوز

ووفقًا للخبير، فإن عصير اللوز والفواكه المجففة وزبدة الجوز يعد خيارًا ممتازًا لتعزيز صحة العظام والمفاصل.
وقال: “الشوفان مصدر كبير للمغنيسيوم، وهو معدن يساعد في تعزيز قوة العظام. يلعب المغنيسيوم دورًا حاسمًا في تنشيط فيتامين د، والذي بدوره يساعد في امتصاص الكالسيوم".
و"لكي يعمل فيتامين د بفعالية ويساعد على امتصاص الكالسيوم، فإنه يحتاج إلى كميات كافية من المغنيسيوم لمساعدته على التحول إلى شكله النشط داخل الجسم".
يتمتع الشوفان أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام المفاصل عن طريق تقليل الالتهاب المزمن.
وأضاف: "الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الشوفان يمكن أن تساعد في تخفيف الألم والأعراض المرتبطة بأمراض المفاصل مثل التهاب المفاصل".

عصير يحتوي على الحليب أو الزبادي

اعتمادًا على ذوقك، يمكن أن يختلف نوع العصير من شخص لآخر، ومع ذلك، فإن بعض المكونات "الرئيسية" مفيدة لصحة العظام والمفاصل.
وقال أبيلبي: "منتجات الألبان مثل الحليب أو الزبادي هي المكونات الرئيسية في أوعية العصائر وهي غنية بالكالسيوم بشكل طبيعي".
وأضاف: "يعتبر الكالسيوم أحد أهم العناصر الغذائية لصحة العظام والمفاصل بشكل عام. وهو عنصر أساسي في أنسجة العظام ويساعد على تشكيل اللبنات الأساسية للعظام".
وأشار إلى أن "التوت الأحمر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات في المفاصل، والذي بدوره يمكن أن يساعد في تخفيف آلام المفاصل".

اقرأ أيضا

وزير الصحة
2:24 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

بشرى للمواطنين.. وزير الصحة: تطبيق "التأمين الوطني" بدءًا من منتصف العام القادم

لقاح ضد الكوكايين
12:59 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

تطوير أول لقاح ضد إدمان المخدرات في العالم

رعاية كبار السن
11:55 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

وزير الصحة: ارتفاع متوسط عمر الفرد بالمملكة إلى 78 عامًا

وزير الصحة
11:47 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

​​تقنية متقدمة جدًا.. وزير الصحة يُعلن عن انطلاق المركز السعودي للعلاج بالبروتون

اقرأ أيضا

قبل الإفطار أم بعده؟.. أفضل وقت لتنظيف الأسنان

حافظ على دفء منزلك في الشتاء لتجنب الأزمات القلبية

تحديث "أبل" العاجل يدمر بطارية آيفون.. إليك الحل

الصحة تُعلّق على طلب بعض المنشآت الصحية مقابلاً ماديًا لفتح ملف

اختبار منزلي لاكتشاف أمراض اللثة يجنبك خطر الأزمات القلبية والسكتات الدماغية

كلمات البحث

اقرأ أيضا

سرطان العظام 2
4:06 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

احذرها.. 4 علامات تنذرك بسرطان العظام

الأنفلونزا الموسمية
12:52 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

مع اقتراب الشتاء.. 7 أعراض للأنفلونزا الموسمية

سرطان الرئة
11:14 م السبت، 28 أكتوبر 2023

تحذير.. 6 أعراض متشابهة بين الإنفلونزا ومرض شديد الخطورة

الغضب
11:07 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

وصية نبوية.. أمراض قاتلة بسبب عدم تحكمك في الغضب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

p1gmt3mk9nir01qkcpsnpkk12op4
1:31 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

منها إغلاق مصادر الطاقة.. أهم الإرشادات والتعليمات للوقاية من مخاطر الأمطار

أخبار السعودية
1:04 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. نمو التأمين الطبي الخاص 5 أضعاف وكيفية صرف زيادة معاش الضمان الاجتماعي

أمطار غزيرة
1:03 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

إنذار أحمر لـ 11 مساءً.. تحذير عاجل من "الأرصاد" والهلال الأحمر يرفع جاهزيته القصوى

وزير الصحة فهد الجلاجل
12:30 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

عاجل.. وزير الصحة: نمو التأمين الطبي الخاص 5 أضعاف خلال الفترة المقبلة

الكعبة - أمطار
12:16 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

كيف نعتمر عند هطول الأمطار؟.. نصائح مهمة لا تفوتك

حساب المواطن
12:04 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

تنويه عاجل من حساب المواطن بخصوص أهلية الدفعة 72