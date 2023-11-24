لمرضى التهاب المفاصل.. روشتة طبية للتغلب على الآلام خلال الشتاء

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كشف الأطباء عن أبرز الأمراض التي تسبب الأوجاع والآلام خلال فصل الشتاء، وأبرزها آلام العضلات والعظام المزمنة، وما يمكنك فعله لتخفيف الأعراض الناجمة عنها. اضافة اعلان

وقالت الدكتورة تقول سارة لي، طبيبة طب الطوارئ في المركز الطبي بجامعة ميريلاند، لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال": "يشير العديد من الأشخاص إلى أن الطقس البارد يبدو أنه يزيد من آلام الجسم وآلام المفاصل، خاصة أولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل".

"على الرغم من إجراء أبحاث طبية حول هذا الموضوع، إلا أن هناك أدلة ضعيفة بشكل عام تدعم وجود ارتباط واضح بين الطقس البارد وآلام العضلات والعظام"، وفق لي.

وأوضحت أن ذلك يرجع إلى صعوبة قياس الألم، نظرا لطبيعة شدته الذاتية، فضلاً عن متغيرات الطقس العديدة بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة والضغط الجوي.

وقالت إن هناك نظرية مفادها أنه عندما ينخفض الضغط الجوي في فصل الشتاء البارد، قد تتوسع الأوتار والعضلات لدينا في مساحات المفاصل الضيقة لدينا، مما قد يؤدي إلى اشتداد آلام المفاصل.





ما الذي يسبب الأوجاع والآلام؟



سماكة السائل الزلالي



انقباض الأوعية الدموية



انخفاض الضغط الجوي



زيادة حساسية الأعصاب



ارتفاع نسبة الرطوبة



قلة النشاط



كيفية التغلب على آلام وأوجاع الشتاء؟



الالتزام بالعادات الصحية



حافظ على الترطيب



ممارسة النشاط



تحسين المزاج



التدفئة



قال الدكتور رايان أ. هاريل، جراح إعادة بناء العظام للبالغين في مجمع برونزويك الطبي في سابلاي بولاية نورث كارولينا، والمتخصص في حالات المفاصل في الورك والركبة، إنه إذا كنت تعاني من زيادة الأوجاع والآلام خلال هذا الوقت من السنة، فأنت لست وحدك.وأضاف: "لقد ارتبط الطقس البارد والممطر بتصلب وألم المفاصل والألم".وفيما لا زالت الأبحاث جارية حول هذا الموضوع، طرح الدكتور هاريل، بعض النظريات المحتملة، حول سبب تأثير الطقس البارد على المفاصل وزيادة الألم.أوضح الدكتور هاريل، أن السائل الزلالي هو مادة التشحيم في المفاصل، كما أن الزيت هو مادة التشحيم للمحرك، ويتمثل دوره في تشحيم وتبطين المفصل.وأضاف الدكتور هاريل: "في درجات الحرارة الباردة، يعتقد أن السائل الزلالي يثخن ويصبح أقل لزوجة.يؤدي هذا إلى تقليل التوسيد والتشحيم مما يؤدي إلى التصلب والألم".تتسبب درجات الحرارة في انقباض الأوعية الدموية في محاولة للحفاظ على درجة حرارة الجسم.وتابع الدكتور هاريل: "إن انقباض الأوعية الدموية يقلل من تدفق الدم إلى العضلات والمفاصل". وقال إن هذا الانخفاض في الدورة الدموية قد يجعل مفاصلك أكثر عرضة للألم والتصلب.هناك صلة بين انخفاض الضغط الجوي وألم المفاصل، حيث يكون بعض الأشخاص أكثر حساسية للتغيرات في الضغط الجوي أثناء الطقس البارد والممطر، كما يقول الدكتور هاريل.وأشار إلى أن "انخفاض الضغط الجوي يؤدي إلى توسع الأنسجة، مثل العضلات والأوتار، مما يؤدي إلى زيادة الألم في الأماكن الضيقة مثل المفاصل".الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل أو التهاب المفاصل يعانون من حساسية في الأعصاب. وأوضح طبيب العظام، أن الغضروف المتهالك في التهاب المفاصل يكشف المزيد من هذه الأعصاب الحساسة.وأردف: "يؤدي الطقس البارد إلى فرط حساسية هذه الأعصاب، مما يؤدي إلى زيادة الألم".قال الدكتور هاريل إن هناك صلة بين ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة الباردة، حيث من المحتمل أن يكون ذلك أكثر ضررًا لخلايا العظام والغضاريف في المفصل.قال الدكتور هاريل إن انخفاض النشاط الذي يحدث خلال أشهر الشتاء يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى المفاصل بالإضافة إلى تصلبها، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الألم.قالت الدكتور لي من المركز الطبي بجامعة ميريلاند، إنه من المستحسن عمومًا أن يواصل الناس العادات الصحية، بما في ذلك الحصول على نوم جيد وتناول نظام غذائي صحي.الحصول على كمية كافية من الماء لا يقل أهمية في الشتاء لأن "الجفاف يرتبط بتصلب المفاصل ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل"، بحسب طبيبة العظام.يوصى بممارسة التمارين الخفيفة مثل المشي لتمديد المفاصل وتخفيفها. قالت الدكتور لي: "يساعد هذا أيضًا في بناء قوة العظام بمرور الوقت ويمنع آلام العضلات والعظام المزمنة".وإذا استمرت الأوجاع والآلام، أشارت إلى أن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأيبوبروفين (موترين أو أدفيل) قد تكون مفيدة.قال الدكتور هاريل، إن الرفاهية العاطفية مرتبطة بانخفاض الألم، كما ظهر بعد جراحة استبدال المفاصل.وأضاف: "إن العثور على الأنشطة التي تعمل على تحسين حالتك المزاجية وتجعلك سعيدًا خلال أشهر الشتاء الباردة يمكن أن يساعد في تخفيف بعض الألم".أفاد الدكتور هاريل أن الحفاظ على الدفء قد يقاوم بعض العوامل المشددة التي تلعبها درجات الحرارة الباردة على آلام المفاصل.وقال: "يشمل ذلك ارتداء الملابس الدافئة والطبقات، والبطانيات الكهربائية، ووسادات التدفئة، والحمامات الدافئة أو الاستحمام - وزيادة الحرارة في سيارتك أو منزلك".