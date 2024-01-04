لماذا يُصاب بعض الرجال والنساء بالعقم؟.. أهم الأسباب وطرق العلاج

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يعاني بعض الرجال والنساء من العقم، والذي ربما يرجع لأسباب لدى كل منهما، تحول دون تحقيق حلم الزوجين في الإنجاب.

ووفقُا لمؤسسة "كليفلاند كلينك" الطبية الأمريكية، فإنه يمكن أن تشمل أسباب العقم اضطرابات التبويض، أو التهاب بطانة الرحم، أو انخفاض عدد الحيوانات المنوية، أو انخفاض هرمون التستوستيرون. ويزداد خطر العقم مع تقدم العمر. اضافة اعلان





ما هو العقم؟



أنواع العقم



ما مدى شيوع العقم؟



الأعراض والأسباب

ما هي علامات العقم؟



آلام الحوض أو البطن



ما الذي يسبب العقم؟



أسباب العقم



أسباب العقم عند النساء



أسباب العقم عند الرجال



كيف يتم علاج العقم؟



علاج العقم عند النساء



علاج العقم عند الرجال



ما علاجات الخصوبة الشائعة؟



ما مضاعفات علاج العقم؟



هل يمكن علاج العقم؟



كيف يمكنك منع العقم؟



العقم هو حالة تصيب الجهاز التناسلي وتتسبب في عدم القدرة على الحمل، ويمكن أن يؤثر على أي شخص، وذلك نتيجة أسباب عديدة.تشمل أنواع العقم ما يلي:العقم الأولي: لم يسبق لك الحمل ولا يمكنك الحمل بعد عام واحد (أو ستة أشهر إذا كان عمرك 35 عامًا أو أكثر) من ممارسة الجماع بانتظام.العقم الثانوي: لا يمكنك الحمل مرة أخرى بعد الحمل الناجح مرة واحدة على الأقل.العقم غير المبرر: لم يجد اختبار الخصوبة سببًا لعدم قدرة الزوجين على الحمل.يؤثر العقم على الرجال والإناث على قدم المساواة. وفي الولايات المتحدة، تعاني واحدة من كل خمس نساء تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا من العقم الأولي، وتعاني حوالي واحدة من كل 20 امرأة من العقم الثانوي. ويعاني حوالي 48 مليون من الأزواج من العقم حول العالم.العلامة الرئيسية للعقم هي عدم القدرة على الحمل بعد ستة أشهر أو سنة واحدة من ممارسة الجماع بانتظام. قد لا تكون هناك أي أعراض أخرى، لكن قد تظهر على بعض الأشخاص أعراض جسدية مثل:نزيف مهبلي غير منتظم، أو عدم انتظام الدورة الشهرية، أو عدم وجود دورة شهرية.اضطرابات القضيب، أو مشاكل في القذف.هناك العديد من أسباب العقم، وفي بعض الأحيان، لا توجد إجابة بسيطة عن سبب عدم الحمل.على الرغم من اختلاف أسباب العقم، إلا أن الدراسات تشير إلى ما يلي:33% من حالات العقم لها علاقة بالمرأة.33% من حالات العقم لها علاقة بالرجل.33% من حالات العقم تشمل كلا الزوجين أو تكون غير مبررة.و25 بالمئة من الأزواج الذين يعانون من العقم لديهم أكثر من عامل واحد يساهم في معاناتهم من العقم.تؤثر بعض أسباب العقم على أحد الزوجين فقط، بينما تؤثر أسباب أخرى على كلا الزوجين. تشمل عوامل خطر العقم ما يلي:العمر، خاصة أن تكون في أواخر الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر. بالنسبة للرجال، يبدأ العمر في التأثير على الخصوبة عندما يقتربون من سن الخمسين.اضطرابات الأكل، بما في ذلك فقدان الشهية العصبي والشره المرضي.شرب الكحوليات.التعرض للسموم البيئية، مثل المواد الكيميائية والرصاص والمبيدات الحشرية.الإفراط في ممارسة الرياضة.العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي.الأمراض المنقولة جنسيًا.التدخين واستخدام منتجات التبغ. (حوالي 13% إلى 15% من حالات العقم).تعاطي المخدرات.الإصابة بالسمنة أو نقص الوزن.تشوهات في مراكز إنتاج الهرمونات في الدماغ (منطقة ما تحت المهاد أو الغدة النخامية).الحالات والأمراض المزمنة.تعد اضطرابات التبويض هي السبب الأكثر شيوعًا للعقم عند المرأة. وعملية التبويض هي المسؤولة عن استقبال الحيوانات المنوية للرجل من أجل حدوث التخصيب.والعوامل يمكن أن تساهم في العقم عند النساء:بطانة الرحم.تشوهات هيكلية في المهبل أو الرحم أو قناتي فالوب.أمراض المناعة الذاتية مثل مرض الاضطرابات الهضمية أو الذئبة.مرض كلوي.مرض التهاب الحوض .اضطرابات الغدة تحت المهاد والغدة النخامية.متلازمة تكيس المبايض.قصور المبيض الأولي أو سوء نوعية البويضات.فقر الدم المنجلي.الأورام الليفية الرحمية أو الزوائد اللحمية الرحمية.مرض الغدة الدرقية.التعقيم الجراحي المسبق (ربط البوق أو استئصال البوق).الاضطرابات الوراثية أو الكروموسومية.العجز الجنسي.الغياب الجراحي أو الخلقي للمبيضين.فترات الحيض نادرة أو غائبة.السبب الأكثر شيوعًا للعقم عند الذكور ينطوي على مشاكل في شكل الحيوانات المنوية أو حركتها أو كميتها (انخفاض عدد الحيوانات المنوية).تشمل الأسباب الأخرى لعقم الرجال ما يلي:تضخم الأوردة (دوالي الخصية) في كيس الصفن، الذي يحمل الخصيتين.الاضطرابات الوراثية، مثل التليف الكيسي.اضطرابات الكروموسومات، مثل متلازمة كلاينفلتر.تعرض الخصيتين للحرارة العالية بسبب الملابس الضيقة، والاستخدام المتكرر لأحواض المياه الساخنة والساونا، وحمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو وسادات التدفئة على الخصيتين أو بالقرب منهما.إصابة كيس الصفن أو الخصيتين.انخفاض هرمون التستوستيرون (قصور الغدد التناسلية).سوء استخدام الستيرويدات الابتنائية.العجز الجنسي، مثل ضعف الانتصاب أو عدم القذف أو سرعة القذف أو القذف الرجعي.الخصيتين المعلقة.العلاج الكيميائي السابق أو العلاج الإشعاعي.الغياب الجراحي أو الخلقي للخصيتين.التعقيم الجراحي المسبق (جراحات قطع القناة المنوية - استئصال الأسهر).يعتمد علاج العقم في الغالب على السبب والأهداف. والعمر، ومدة محاولتك الحمل، وتفضيلاتك الشخصية هي عوامل في اتخاذ قرار بشأن العلاج.في بعض الأحيان، يحتاج شخص واحد إلى العلاج، ولكن في أحيان أخرى، يشمل العلاج كلا الزوجين.وفي معظم الحالات، يكون لدى الأشخاص والأزواج الذين يعانون من العقم فرصة كبيرة للحمل. يمكن لأشياء مثل الأدوية أو الجراحة أو تقنيات الإنجاب المساعدة أن تساعد في علاج العقم.في كثير من الأحيان، يمكن لتغييرات نمط الحياة أو تحسين وتيرة وتوقيت الجماع أن تحسن فرص الحمل. يمكن أن يشمل العلاج أيضًا مجموعة من الطرق.تشمل علاجات العقم عند النساء ما يلي:تعديل نمط الحياة: التخلص من زيادة الوزن، والتوقف عن التدخين أو تعاطي المخدرات، وتحسين الظروف الصحية الأخرى يمكن أن يحسن فرصتك في الحمل.الأدوية: تعمل أدوية الخصوبة على تحفيز المبيضين لإنتاج المزيد من البويضات، مما يزيد من فرصتك في الحمل.الجراحة: يمكن للجراحة فتح قناة فالوب المسدودة وإزالة الأورام الحميدة أو الأورام الليفية أو الأنسجة الندبية.قد يقدم الطبيب المعالج أشياء تعمل على تحسين احتمالات الحمل، وتشمل:تتبع التوبيض من خلال درجة حرارة الجسم الأساسية، باستخدام تطبيق لتتبع الخصوبة وملاحظة نسيج مخاط عنق الرحم.باستخدام مجموعة أدوات التبويض المنزلية، يمكنك شراء مجموعة من الصيدليات أو عبر الإنترنت للمساعدة في توقع حدوث التبويض.تشمل علاجات العقم لدى الرجال ما يلي:الأدوية: الأدوية يمكن أن ترفع مستويات هرمون التستوستيرون أو الهرمونات الأخرى. هناك أيضًا أدوية لعلاج ضعف الانتصاب لمساعدتك في الحفاظ على الانتصاب أثناء ممارسة الجنس.الجراحة: يحتاج بعض الرجال إلى إجراء عملية جراحية لفتح الانسدادات في الأنابيب التي تحمل الحيوانات المنوية أو لإصلاح المشاكل الهيكلية. يمكن لجراحة دوالي الخصية أن تجعل الحيوانات المنوية أكثر صحة وتحسن احتمالات الحمل.يحتاج بعض الأزواج إلى مزيد من المساعدة في الحمل باستخدام تكنولوجيا الإنجاب المساعدة.لزيادة احتمالات الحمل، يمكنك تناول أدوية لتحفيز التبويض قبل تجربة أحد هذه الخيارات:التخصيب في المختبر (IVF):يتضمن التلقيح الاصطناعي استخراج البويضات من المبيض، ثم وضعها مع الحيوانات المنوية في طبق المختبر. يقوم الحيوان المنوي بتخصيب البويضات. يقوم الطبيب بنقل واحدة إلى ثلاث من البويضات المخصبة (الأجنة) إلى الرحم.حقن الحيوانات المنوية داخل السيتوبلازم (ICSI):يمكن تنفيذ هذا الإجراء أثناء عملية التلقيح الاصطناعي. يقوم الطبيب بحقن حيوان منوي واحد مباشرة في كل بويضة. بعد ذلك، يقوم بنقل واحد إلى ثلاثة من الأجنة إلى الرحم.التلقيح داخل الرحم (IUI):يستخدم الطبيب، أنبوبًا طويلًا ورفيعًا لوضع الحيوانات المنوية مباشرة في الرحم. يسمى التلقيح داخل الرحم أحيانًا بالتلقيح الاصطناعي.الفقس المساعد:عملية تتضمن فتح الطبقة الخارجية للجنين لتسهيل عملية زرعه في بطانة الرحم.تشمل مضاعفات علاج العقم ما يلي:احتمالية أكبر لتعدد التوائم (توائم أو ثلاثة توائم أو أكثر):إنتاج بويضات متعددة ونقل أكثر من جنين واحد يزيد من خطر الحمل بأكثر من جنين واحد. تعد المضاعفات مثل الإجهاض، والولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة، ووفيات الأطفال حديثي الولادة، والمضاعفات الصحية طويلة المدى أكثر شيوعًا عند النساء الحوامل في أجنة متعددة.متلازمة فرط تحفيز المبيض (OHSS):حالة تسبب ألمًا وتورمًا في المبايض نتيجة لأدوية الخصوبة. ويمكن أن تصبح خطيرة وتتطلب عناية طبية فورية.الحمل خارج الرحم:يزيد التلقيح الاصطناعي من خطر الحمل خارج الرحم.الدورات الفاشلة:الدورة الفاشلة هي عندما تخضع لعلاج العقم ولا تنتهي بالحمل.في الإمكان ذلك، لكن يعتمد على السبب. في 85 إلى 90 في المئة من الحالات، يمكن لتعديل نمط الحياة أو تناول الأدوية أو الجراحة والسماح بالحمل.يمكنك اتخاذ هذه الخطوات لحماية خصوبتك، خاصة أثناء محاولة الحمل:تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا وحافظ على وزن صحي بالنسبة لك.لا تدخن أو تتناول المخدرات أو تشرب الكحول.احصل على علاج للأمراض المنقولة جنسيًا.الحد من التعرض للسموم البيئية.حافظ على نشاطك البدني، دون أن تبالغ في ممارسة التمارين الرياضية.لا تؤخري الحمل حتى سن متقدمة.