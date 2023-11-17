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لماذا يجب أن تحصل على لقاحي كوفيد والأنفلونزا في يوم واحد؟

لقاح
الباحثون يوصون بالجمع بين لقاحي كوفيد والأنفلونزا
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أظهرت دراسة أن الحصول على لقاحي كوفيد – 19 والأنفلونزا في اليوم نفسه يمكن أن يساعد في توفير استجابة أقوى للأجسام المضادة.اضافة اعلان
ووفقًا لدراسة تم تقديمها إلى قمة اللقاحات في بوسطن بالولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، فإن الحصول على لقاحي كوفيد والأنفلونزا معًا يمكن أن ينتج استجابة أقوى من الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا مما لو تم إعطاؤهما بشكل منفصل.

نتائج مهمة للغاية

وقال فريق الدراسة، إن النتائج قد تكون "مهمة للغاية" عندما يتعلق الأمر بإبلاغ قرارات الصحة العامة في المستقبل.
وكجزء من الدراسة، قام الباحثون بقياس مستويات الأجسام المضادة لدى 42 من العاملين في مجال الرعاية الصحية من ماساتشوستس الذين تلقوا لقاحاتهم في الخريف الماضي.
ومن بين هؤلاء المشاركين، حصل 12 منهم على جرعة معززة من لقاح كوفيد ولقاح الأنفلونزا في اليوم نفسه.
أما الثلاثون الآخرون فقد حصلوا عليها في أيام مختلفة خلال فترة شهر واحد.

مستويات أعلى من IgG1 

وفي الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة التي تلت تناول الجرعة المعززة من كوفيد، وجد أن المشاركين في الدراسة الذين أصيبوا بلقاح الأنفلونزا في نفس الوقت لديهم مستويات أعلى من IgG1 - جسم مضاد يشارك في خط الدفاع الأمامي للجسم ضد كوفيد.
وظلت النتائج كما هي بعد ستة أشهر، مما يعني أن اللقاح المزدوج يمكن أن يعزز الحماية على المدى الطويل.
وقالت مؤلفة الدراسة الرئيسة سوزانا باروش: "لقد أظهرنا أن استجابات الأجسام المضادة لكوفيد كانت أعلى وأكثر ديمومة إذا تم إعطاء لقاحي كوفيد والأنفلونزا في اليوم نفسه"، وفقًا لشبكة "إن بي سي نيوز".
ونشرت الدراسة على موقع "بيوريفكس"، وهي قيد المراجعة حاليًا.
وقال ريان ماكنمارا، مدير المختبر وكبير مؤلفي الدراسة، إن النتائج لا تزال بحاجة إلى تكرارها على مجموعة أكبر من المتطوعين.
وأضاف: "اعتقدنا أن هذه النتائج كانت مهمة للغاية لاتخاذ القرارات الفورية المتعلقة بالصحة العامة".

أسباب غامضة حول فائدة الجمع بين لقاحي كوفيد والأنفلونزا

ومن غير المعروف لماذا قد يؤدي الحصول على لقاحي كوفيد والأنفلونزا معًا إلى حماية أقوى وأكثر استدامة.
لكن ماكنمارا رجح أن ذلك قد يكون بسبب حقيقة أن أجسام معظم الأشخاص مهيأة بالفعل لإنتاج الأجسام المضادة لكوفيد، لأنه تم تطعيمهم أو تعرضوا للفيروس من قبل.
وقال إن إعطاء لقاحين في وقت واحد يمكن أن يوقظ هذه الاستجابة المناعية بدرجة أكبر من جرعة واحدة فقط، مما يؤدي إلى استجابة أقوى للأجسام المضادة.
وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة بالحصول على اللقاحين في وقت واحد، ولكن لأسباب تتعلق بالملائمة.

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