لماذا يتأخر الرجال في مواجهة مشاكل أمراض القلب؟

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ينتظر الكثير من الرجال ظهور المشكلة الصحية ثم التعامل معها، رغم أن الوقاية أفضل دواء، والغريب أن الظاهرة أكثر انتشارا فيما يتعلق بأمراض القلب. اضافة اعلان





إهمال الرجال في التعامل مع أمراض القلب



شهادات واقعية من داخل عيادة طبيب



فهم أوجة القصور لدى الرجال



مراقبة ضعط الدم لسيطرة على صحة القلب



وتفسر هذه العادة الغريبة للرجال أن أمراض القلب السبب لأول للوفاة بينهم، قد تكون المشكلة هي ضغط الدم الجامح، أو ارتفاع مستويات الكوليسترول، أو حتى نوبة قلبية.حتى عندما يواجه الرجال حقيقة وجود مرض في القلب، فإنهم غالباً ما يواجهون عقبات تمنعهم من التحكم في حالتهم أو تقلل من مخاطر إصابتهم. فماذا يمكنهم أن يفعلوا؟ويفيد الدكتور حيدر ورايش، من “مستشفى بريغهام والنساء” التابع لجامعة هارفارد، بالذي يسمعه من مرضه الذكور والمشورة التي يقدمونها.يسأل الدكتور ورايش مرضاه عن كيفية تعريفهم طول العمر. ويقول: "عندما يفكرون في ما يأملون تحقيقه مع تقدمهم في العمر، يقول معظمهم إنهم يقدرون نوعية الحياة المرفهة والعيش المستقل بدلاً من مجرد العيش بضع سنوات أطول.ويقول د. ورايش إن دفع الرجال للتركيز على مستقبلهم يساعدهم على تحديد الأهداف ومن ثم تحديد ما إذا كانوا على الطريق لتحقيق هذه الأهداف.ويضيف ورايش: “ذلك يساعدهم على فهم أوجه القصور لديهم، مثل الحاجة إلى أن يكونوا جادين بشأن ضرورة فقدان الوزن أو التحكم في الكوليسترول، ويمكن أن يحفزهم على تنفيذ تغييرات دائمة”.راقب ضغط الدم لديك: لا يشعر الرجال في بعض الأحيان بأنهم يسيطرون على صحة قلوبهم، كما يقول الدكتور ورايش. ومن بين الطرق التي يمكن من خلالها لعب دور نشط؛ مراقبة ضغط الدم بانتظام.يقول الدكتور ورايش: “مخاطر ارتفاع ضغط الدم على صحة القلب بعيدة المدى، وحتى إذا كان الرجال لا يتناولون أدوية للتحكم في المستويات المرتفعة، فإن مراقبة تلك الأرقام يمكن أن تكون طريقة استباقية للبحث عن المشكلات المحتملة”.