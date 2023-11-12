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لماذا قد تشعرك القهوة بالتعب؟ 3 أسباب تعرف عليها

فنجان القهوة
القهوة قد تعمل في اتجاه معاكس
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كشف الدكتور كارول آش، خبير النوم عن ثلاثة أسباب تجعل الشخص يشعر بالتعب أكثر عند تناول القهوة.
وقال الدكتور آش في البرنامج التلفزيوني الذي يقدمه الدكتور محمد أوز، إن غالبية الناس يستهلكون القهوة لمجرد البقاء مستيقظين، لكن "هناك ثلاث طرق يمكن للكافيين (الموجود في القهوة) أن تسبب الإرهاق".اضافة اعلان

الكافايين يربط مستقبلات الأدينوزين في الدماغ

وأضاف، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "الكافيين يربط مستقبلات الأدينوزين في الدماغ". "الأدينوزين هو مادة كيميائية عصبية في الدماغ تسبب التعب".
وبين أنه عندما يرتبط الكافيين بالأدينوزين، فإنه يسبب اليقظة، لكنه لايوقف إنتاج أو تراكم الأدينوزين، وبالتالي، عندما يزول الكافيين، يتراكم الأدينوزين الذي يغمر الجسم فجأة، مما يسبب الانهيار.

الحصول على عدد ساعات النوم الصحية 

وشدد الدكتور آش على أن الناس يحتاجون من ثماني إلى تسع ساعات من النوم ليلاً، لذا فهو يشجع الجميع على "الحصول على النوم الذي يحتاجونه" أولاً.
كما أوصى بشدة بأن يحد الناس من كمية الكافيين التي يشربونها، وقال إن الناس من الأفضل أن يتناولوا كوبًا أو كوبين من القهوة يوميًا، وذلك لمنع تطوير القدرة على تحمل الكافيين، حيث تحتاج إلى استهلاك المزيد للحصول على نفس التأثيرات.
ووفقًا لنصيحة الدكتور آش، الذي يتحدث عن جميع المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وليس القهوة فقط، فإنه لايجب أبدًا شرب أكثر من 400 ملج من الكافيين يوميًا.
ويستمر الكافيين في الجسم لمدة ست ساعات، لذلك لا ينبغي تناوله بعد الساعة 3 مساءً، لأنه قد يعطل النوم، ليس هذا فحسب، فالكافيين يحفز الأدرينالين، مما يؤدي إلى الانهيار لاحقًا.

لماذا قد يجعلك الكافيين تشعر بالإرهاق؟

فيما يلي ثلاث طرق يجعلك الكافيين تشعر بالإرهاق:
-يرتبط الكافيين بمستقبلات الأدينوزين في الدماغ.
-التسامح مع الكافيين.
-الكافيين يمكن أن يعطل النوم.
وحذر الدكتور آش من أن "الكافيين يمكن أن يسبب الإدمان". حتى الانسحاب من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى التعب، لذا فإنه ينصح بالاعتدال في تناوله.

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