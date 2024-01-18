لماذا تظهر قشرة الرأس؟.. وهذه أبرز طرق العلاج

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يعاني بعض الناس من ظهور قشرة الشعر، والتي قد تمثل مشكلة مؤرقة لهم، بخاصة وأنه يمكن ملاحظتها على الملابس وغالبًا ما تكون مصحوبة بحكة وطبقة دهنية في فروة الرأس. اضافة اعلان

وكشفت الدكتورة أناستاسيا فيدوروفا، أخصائية علاج الشعر في تصريحات إلى صحيفة "جازيتا رو" الروسية، عن أسباب ظهور قشرة الرأس.





أسباب ظهور قشرة الرأس



نصائح لتقليل ظهور قشرة الرأس



تغيير الشامبو



ووفقًا لها، فإنها قبل كل شيء تشير في أغلب الأحيان إلى التهاب الجلد الدهني، ولكن قد تكون هناك أسباب أخرى.لذا، نصحت الشخص الذي يعاني من قشرة الرأس باستشارة طبيب الشعر الذي سيحدد السبب الحقيقي، ويصف العلاج المناسب وكيفية العناية بالشعر في المنزل.وقدمت الطبيبة، بعض النصائح لتقليل ظهور قشرة الرأس في ظروف المنزل، وتشمل:أولا يجب الاهتمام بالتغذية. لأن النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات السريعة (مثل المخبوزات والحلويات) يمكن أن يؤثر في ظهور القشرة.الحليب من أصل حيواني (يمكن استبداله بالحليب النباتي)الشوكولاتة، والتوابل، والأطعمة الدهنية، والمقلية، والمدخنة، والوجبات السريعة جميعها تساهم في ظهور القشرة.من الضروري أن يحتوي النظام الغذائي على نسبة كافية من الفواكه والخضروات، حيث أثبت علميا أن هذه المواد تخفض من احتمال ظهور القشرة بنسبة 40 بالمئة.يجب شرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء في اليوم. وتذكر أن الإفراط في شرب القهوة يؤثر سلبًا في فروة الرأس.كما يمكن أن يسبب تغيير الشامبو ظهور القشرةوتغيير طريقة العناية بالشعر قد يسبب أيضًا ظهور القشرة أو إلى تكثيفها. لذلك فإن الطبيب المختص سيحدد الطريقة اللازمة المثالية التي ستساعد على التخلص من قشرة الرأس.ويجب أيضًا عدم ارتداء قبعة تضغط على فروة الرأس، ومن الأفضل أن تكون مصنوعة من مواد طبيعية.الإجهاد، محفز قوي جدًا لظهور قشرة الرأس. لذلك، يجب تجنب المواقف العصيبة قدر الإمكان. ويمكن أيضا التحكم بالتوتر عن طريق ممارسة تمارين التنفس، والنشاط البدني، وغيرها.