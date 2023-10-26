لماذا تشعر برغبة في تناول الحلويات بعد العشاء؟.. إليك السبب

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كشف خبراء عن سر الرغبة في تناول الحلويات بعد العشاء، على الرغم مما قد يشكله ذلك من أضرار.

وتحتوي الحلويات على السكر والدهون والسعرات الحرارية والمواد المضافة الضارة مثل سكر الذرة عالي الفركتوز، والذي يرتبط بالسمنة وغيرها من الحالات. اضافة اعلان

ومن المعروف أن الجوع والشبع يرتبطان بهرمونات الجريلين واللبتين، التي ترسل إشارات إلى الدماغ عندما يحين وقت البدء أو التوقف عن تناول الطعام. ومع ذلك، فإن الرغبة الشديدة في تناول الطعام يمكن أن تتجاوز هذه الإشارات.





أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات



نظام الدوبامين



التوتر والاضطراب العاطفي



وقال الخبراء لموقع "ديلي ميل"، إنه قد يكون هناك عدة أسباب للرغبة الشديدة في تناول الحلويات بعد العشاء، مثل نقص التغذية، والنظام الغذائي غير المتوازن، والإجهاد، وبعض المواد الكيميائية في الدماغ.وقالت راشيل ريتشاردسون، اختصاصية التغذية، إن عدم الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية، مثل الكربوهيدرات، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، مما يؤدي إلى المزيد من الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة السكرية.وأضافت إنه إذا كنت تتناول الحلويات مباشرة بعد العشاء، فقد يشير ذلك إلى نقص الفيتامينات مثل الزنك والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم.فالمغنيسيوم، على سبيل المثال، يساعد على تنظيم إنتاج الأنسولين، مما يحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم. وبدون ما يكفي من المغنيسيوم، يمكن أن ينخفض مستوى السكر في الدم، مما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الحلوى.قد يكون السبب الآخر هو الشبع الحسي المحدد، المعروف أيضًا باسم "معدة الحلوى".كما تعتاد براعم التذوق على الوجبات التي يتم تناولها بشكل منتظم، لكن تنوع الحلوى يجعلك أكثر رغبة في تناول الطعام.وقد ترغب أيضًا في تناول الحلويات بسبب إطلاق المواد الكيميائية التي تشعرك بالسعادة في الدماغ، مثل السيروتونين والدوبامين.وتعمل الأطعمة الحلوة على تنشيط نظام المكافأة في الدماغ، والذي يسمى نظام الدوبامين، والذي يدفع الخلايا العصبية إلى إطلاق طوفان من الدوبامين. يخبر من خلاله الدماغ أن التجربة كانت إيجابية، مما يعزز هذا السلوك.وقالت أليسون بريجهام، اختصاصية التغذية في مستشفى لوس روبلز الإقليمي في كاليفورنيا: "ترتبط بعض المواد الكيميائية في الدماغ، مثل السيروتونين، بالمزاج".وأضافت: "يمكن للحلويات أن تحفز إطلاق السيروتونين، مما يجعلك تشعر بالسعادة والاسترخاء. وهذا يمكن أن يفسر سبب لجوء الناس إلى الحلويات كشكل من أشكال المكافأة أو الراحة في نهاية اليوم".وأشارت إلى أن تناول السكر بشكل متكرر في نهاية اليوم يمكن أن يتسبب في بناء قدرة الدماغ على التحمل ويتطلب المزيد من الحلويات للحصول على نفس اندفاع الدوبامين والسيروتونين.وتابعت اختصاصية التغذية: "بمرور الوقت، يمكن أن يصبح تناول شيء حلو بعد العشاء سلوكًا معتادًا"، إذ "يقوم دماغك بتكوين ارتباطات، ويبدأ جسمك في توقع هذه الحلوى كجزء من روتينك المسائي".ويمكن أن يؤدي التوتر والاضطراب العاطفي أيضًا إلى الرغبة الشديدة في تناول الحلوى، حيث إن الحصول على المزيد من السيروتونين يمكن أن يعزز الحالة المزاجية ويخفف من مشاعر القلق أو الاكتئاب.لكن الحصول على المزيد من التنوع الغذائي في العشاء يمكن أن يهدئ هذه الرغبة الشديدة.ونصحت بريجهام: "تأكد من أن عشاءك يحتوي على توازن البروتين والألياف والدهون الصحية لتعزيز الشبع وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام بعد الوجبة".وأوصت ريتشاردسون أيضًا باستبدال الحلوى أو الآيس كريم بالفواكه الحلوة، مثل التوت، الممزوجة بالزبادي اليوناني أو زبدة اللوز.تحتوي هذه الأطعمة على بعض السكر ولكنها مليئة أيضًا بالبروتين والألياف التي ستجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.