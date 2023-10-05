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لماذا تشعر بالدوار عند الوقوف؟.. تعرف على الأسباب

الدوار
الشعور بالدوار يصيب كثيرًا من الناس
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ربما تشعر بالدوار في كثير من الأحيان عند الوقوف بسرعة كبيرة، لكن في بعض الأحيان يكون ذلك علامة على ضرورة زيارة الطبيب.اضافة اعلان
 يحدث رد الفعل — المعروف طبيًا بانخفاض ضغط الدم الوضعي أو الانتصابي — بسبب التغير السريع في وضعية الجسم.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان توازنك، أو يتسبب في تحول رؤيتك إلى اللون الأسود مؤقتًا، بسبب الانخفاض المؤقت في ضغط الدم مما يقلل من وصول الدم والأكسجين إلى الدماغ.
كما تنخفض إمدادات الدم إلى شبكية العين، مما يسبب ظلمة في الرؤية.

انخفاض مؤقت في ضغط الدم

وقال الدكتور ستيفن يوراشيك، من كلية الطب بجامعة هارفارد، لموقع "لايف ساينس: "عندما يقف الناس، يتم سحب حوالي 300 إلى 800 سم مكعب من الدم في الساقين، مما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في ضغط الدم".
ويتم اكتشاف هذا الانخفاض عن طريق الشرايين، مما يؤدي إلى استجابة الجسم بالكامل لتحقيق استقرار ضغط الدم.
وينجم عن ذلك انقباض الأوعية الدموية، وعضلات الساقين والبطن، ويزداد معدل ضربات القلب.
وعادة لا يسبب هذا أي أعراض واضحة، ولكن قد يستغرق الأمر وقتًا أطول حتى تستقر حالتك إذا كنت تعاني من الجفاف أو تشعر بالمرض.

متى يكون الأمر مشكلة؟

ومع ذلك، يمكن أن يكون الأمر مشكلة إذا كنت تواجهها بانتظام.
وقال الدكتور يوراشيك: "قد يكون انخفاض ضغط الدم الوضعي مقلقًا بشكل خاص إذا استمر لأكثر من 3 دقائق من الوقوف".
وقد يكون هذا علامة على تلف الأعصاب في حالات نادرة، مما يؤثر على الجهاز العصبي اللاإرادي.
وقد يعني ذلك أيضًا أنك تعاني من انخفاض معدل ضربات القلب، أو انخفاض نسبة السكر في الدم، أو بعض أمراض الغدة الدرقية، وفقًا لموقع "مايو كلينك" الطبي.

الحالات الأخرى المرتبطة بالدوار

وتشمل الحالات الأخرى المرتبطة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا:
قصور القلب
نقص فيتامين ب 12
الإدمان على الكحول 
مرض باركنسون 
الزهايمر 
فقر الدم 
تصلب الشرايين.
وإذا كنت قلقًا بشأن الأعراض، توصي الهيئة الصحية بقياس ضغط الدم.

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