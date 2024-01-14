الأحد، 02 رجب 1445 ، 14 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لماذا تشعر المرأة بالبرد أكثر من الرجل؟

المرأة تشعر بالبرد أكثر من الرجل
شعور المرأة بالبرد أكثر من الرجل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أشارت دراسات إلى أن ثمة اختلافاً بين الرجال والنساء في مواجهة تقلبات درجات الحرارة، وأن النساء أكثر تحسساً من الرجال في مواجهة البرد. اضافة اعلان

لماذا تشعر المرأة بالبرد أكثر من الرجل؟

وأظهرت دراسة سابقة أن الحرارة المحيطة المثالية للرجل تراوح بين 22 و24 درجة مئوية، وبين 24,5 و26 درجة مئوية للمرأة. وبالتالي هناك فارق بدرجتين بينهما، وفقا لـ "النهار العربي".
وأشارت الدراسة إلى أنه قد يكون لمستويات التيستوستيرون تأثير في ذلك، فهذا ما يؤثر على التحسس على الحرارة، بقدر ما ترتفع هذه المعدلات يكون الشخص قادراً أكثر على مقاومة انخفاض درجات الحرارة.

التيستوستيرون سبب رئيسي في برودة كبار السن

وقالت الدراسة إن التيستوستيرون توقف عمل البروتين المسؤول عن كشف الحرارة المحيطة، وبما أن معدلات التيستوستيرون تنخفض مع التقدم بالسن، يشعر المسنون بالبرد أكثر من غيرهم.
وأضافت، أن المرأة تنتج التيستوستيرون بمعدلات أقل فيما تزيد معدلات الأوستروجين لديها، ما يزيد من سماكة الدم ويؤثر على الدورة الدموية وعلى دفق الدم باتجاه الأطراف.

شعور المرأة بالبرد.. وتدفق الدم في الأطراف

وتابعت أن ضعف تدفق الدم إلى الأطراف السبب في أن تكون أطراف المرأة باردة، أضافة إلى أن معدلات الأوستروجين تؤثر على قدرة الجسم على ضبط الحرارة.
وتتأثر المرأة بالبرد أكثر في مرحلة الإباضة، فالبروجيسترون الذي ينتجه الجسم في هذه المرحلة يجعلها أكثر تأثراً بالبرد ويزيد الحرارة الداخلية للجسم.

الكتلة العضلية ودرجة حرارة الجسم

وأشارت الدراسات إلى أن الكتلة العضلية تزيد حرارة الجسم، بعكس الكتلة الدهنية، وهذه العوامل تؤثر على تأثر الجسم بالبرد والحرارة، خصوصاً أن المرأة لديها كتلة عضلية أقل من الرجل.
وتوصلت دراسة صينية أيضاً إلى أن معدل الطاقة التي يحرقها الجسم عند الراحة هي أقل لدى المرأة بالمقارنة مع الرجل.

اقرأ أيضا

حيلة منقذة للحياة تمنعك من السعال ليلاً

لمرضى السكري.. علاج نهائي للتغلب على مشكلة التبول الليلي

"الصحة" تُعلن عن 3 أسباب وراء نزيف الأنف المستمر.. التشخيص والعلاج

منها النمو المفرط للجنين.. مخاطر "سكري الحمل" على صحة الأمهات والأطفال

"الخضيري": كوبان من القهوة السوداء يسببان "تسمم الكافيين"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

الدكتور خالد النمر
9:31 م السبت، 13 يناير 2024

لمرضى القلب.. كم كوبًا من القهوة السعودية مسموح لك يوميًا؟

وزارة الصحة
5:12 م السبت، 13 يناير 2024

الصحة تعلن عن خلو المملكة من "التيفويد" و "الباراتيفويد"

الشد العضلي أثناء النوم
11:39 ص السبت، 13 يناير 2024

آلام مزعجة وموجعة.. كيف تتخلص من الشد العضلي أثناء النوم؟

5f2fd281-e2bf-4984-8afc-8677e138b3ed
1:58 ص السبت، 13 يناير 2024

بشرى لهؤلاء المرضى.. علاج طال انتظاره من لحاء هذه الشجرة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن - ريال
1:01 م الأحد، 14 يناير 2024

هل يؤثر تسجيل الزوجة في التأمينات على أهلية الزوج بحساب المواطن؟

أمطار غزيرة على عسير
12:20 م الأحد، 14 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وصواعق رعدية على مكة والرياض وهذه المناطق لـ9 مساءً

أهم 10
11:06 ص الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آخر موعد لإدخال درجات أعمال السنة وتنبيهات من التعليم لأولياء الأمور

التسوية الودية - الرياض - الموارد البشرية
10:45 ص الأحد، 14 يناير 2024

قرار مهم لـ الموارد البشرية بشأن المنشآت المتعاقدة مع الحراسات الأمنية

منصة مقيم
10:08 ص الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات ورابط تحديث كلمة المرور للطلاب

الطلاب
10:14 ص الأحد، 14 يناير 2024

ما أهم أسرار تفوق الطلاب في الدراسة؟ وكيف يمكن تحقيقها؟