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أشارت دراسات إلى أن ثمة اختلافاً بين الرجال والنساء في مواجهة تقلبات درجات الحرارة، وأن النساء أكثر تحسساً من الرجال في مواجهة البرد. اضافة اعلان





لماذا تشعر المرأة بالبرد أكثر من الرجل؟



التيستوستيرون سبب رئيسي في برودة كبار السن



شعور المرأة بالبرد.. وتدفق الدم في الأطراف



الكتلة العضلية ودرجة حرارة الجسم



وأظهرت دراسة سابقة أن الحرارة المحيطة المثالية للرجل تراوح بين 22 و24 درجة مئوية، وبين 24,5 و26 درجة مئوية للمرأة. وبالتالي هناك فارق بدرجتين بينهما، وفقا لـ "النهار العربي".وأشارت الدراسة إلى أنه قد يكون لمستويات التيستوستيرون تأثير في ذلك، فهذا ما يؤثر على التحسس على الحرارة، بقدر ما ترتفع هذه المعدلات يكون الشخص قادراً أكثر على مقاومة انخفاض درجات الحرارة.وقالت الدراسة إن التيستوستيرون توقف عمل البروتين المسؤول عن كشف الحرارة المحيطة، وبما أن معدلات التيستوستيرون تنخفض مع التقدم بالسن، يشعر المسنون بالبرد أكثر من غيرهم.وأضافت، أن المرأة تنتج التيستوستيرون بمعدلات أقل فيما تزيد معدلات الأوستروجين لديها، ما يزيد من سماكة الدم ويؤثر على الدورة الدموية وعلى دفق الدم باتجاه الأطراف.وتابعت أن ضعف تدفق الدم إلى الأطراف السبب في أن تكون أطراف المرأة باردة، أضافة إلى أن معدلات الأوستروجين تؤثر على قدرة الجسم على ضبط الحرارة.وتتأثر المرأة بالبرد أكثر في مرحلة الإباضة، فالبروجيسترون الذي ينتجه الجسم في هذه المرحلة يجعلها أكثر تأثراً بالبرد ويزيد الحرارة الداخلية للجسم.وأشارت الدراسات إلى أن الكتلة العضلية تزيد حرارة الجسم، بعكس الكتلة الدهنية، وهذه العوامل تؤثر على تأثر الجسم بالبرد والحرارة، خصوصاً أن المرأة لديها كتلة عضلية أقل من الرجل.وتوصلت دراسة صينية أيضاً إلى أن معدل الطاقة التي يحرقها الجسم عند الراحة هي أقل لدى المرأة بالمقارنة مع الرجل.