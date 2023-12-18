الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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لماذا تتراجع عن العطس في اللحظة الأخيرة؟. إليك السبب وحيلة لن تصدقها

كتم العطس
كبت العطس يتسبب في حدوث أضرار
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ربما عانيت من تلك المشكلة عندما تتأهب للعطس، لكنك تتراجع في اللحظة الأخيرة لأسباب خارجة عن إرادتك.
والسبب وراء ذلك هو تداخل شيء ما مع المنعكس الذي يسبب العطس -  عندما تتهيج بطانة الأنف بسبب الملوثات، والتي يحاول الجسم طردها. وفي بعض الأحيان، تنحرف الإشارات المرسلة بين الأعصاب في الأنف والدماغ، مما يؤدي إلى التراجع عن العطس. اضافة اعلان

ما هي أفضل طريقة للعطس؟

على تطبيق "تيك توك"، نشر صناع المحتوى آلاف المقاطع التي توضح حيلهم الذكية للتخلص من العطس، ومن بينها الضغط بالإصبع على سقف الفم، وإدخال ورقة مطوية إلى فتحة الأنف. 
ونشرت مورجن ماري، إحدى الشخصيات المؤثرة في كاليفورنيا، مقطع فيديو زعمت فيه أنها تعلمت كيفية العطس عند الطلب، بسبب معاناتها من الحساسية.
وضغطت بظفر واحد داخل فتحة أنفها وعلى الجدار الخارجي لأنفها، وفي ثوانٍ استطاعت أن تعطس، وقالت إنها تشعر بتحسن كبير. 
وقال أحد المستخدمين: "لقد كنت أستخدم هذا منذ فترة طويلة ولم يصدقني أحد"، وكتب آخر: "أفعل هذا طوال الوقت، إنه رائع لحساسيتي في فصل الربيع". 
وفي الوقت نفسه، نشر "تيكتوكر" آخر مقطع فيديو يظهر أن الضغط بطرف إصبعه على سقف فمه يتسبب في العطس.
وأظهرت جيس، وهي صانعة محتوى من فلوريدا، قيامها بإلصاق قطعة من ورق التواليت فوق أنفها لتعطس، حيث قامت بدس أنفها لمدة دقيقة تقريبًا قبل أن تعطس أخيرًا. 

جدوى العطس


قالت لورين ثاير، الممرضة المسجلة في "هيلث كانال" بولاية أوهايو الأمريكية، لموقع "ديلي ميل" إن اثنتين من هذه الحيل قد تنجح بالفعل.
وتابعت: "قم بلف منديل بحيث تكون نهايته مدببة وأدخله في أنفك"، مضيفة: "سيؤدي هذا إلى تحفيز العصب الثلاثي التوائم، وإرسال رسالة إلى دماغك تحثك على العطس". 
والعصب ثلاثي التوائم هو أكبر عصب قحفي ويرسل إشارات الألم واللمس ودرجة الحرارة، ويشمل الرغبة في العطس.
كما أن لمس سقف فمك بلسانك أو إصبعك ينشط هذا العصب، بالإضافة إلى نتف شعر الأنف. لكن تجنب لصق أي شيء بعيدًا عن أنفك لتجنب التصاقه.  

الضوء الساطع والعطس

وتقول ثاير أيضًا إن النظر إلى الضوء الساطع يمكن أن يساعد بعض الأشخاص. 
وتحدث ما تعرف باسم نوبات العطس القهرية الجسدية المهيمنة (متلازمة ACHOO) عندما يعطس بعض الأشخاص نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو الضوء الساطع. 
ويؤدي الضوء إلى منعكس يساعد العينين والأنف على التواصل. ويحدث هذا في أغلب الأحيان بعد التعرض لأشعة الشمس الشديدة بعد الانتقال من بيئة مظلمة، وفقا لعيادة كليفلاند. 
ويمكن أن تكون الحالة وراثية.  

الفلفل  والعطس

كما أن تناول الفلفل أو التوابل الأخرى يمكن أن يساعد أيضًا على التخلص من العطس العالق. 
تحتوي التوابل مثل الفلفل الأخضر والفلفل الأسود على البيبيرين الذي يهيج الأنف، وهو ما يمكن أن يحفز العطس عن طريق تحفيز النهايات العصبية حيث يحاول الأنف التخلص من هذا المهيج، وفقًا لـ ثاير.
والمشروبات الغازية يمكن أن تكون مفيدة أيضًا، إذ أن استنشاقها أو الإكثار من شربها منها قد يؤدي إلى زيادة ثاني أكسيد الكربون في الجسم، مما قد يسبب العطس. 

أضرار كبت العطس

وتقول ثاير إن العطس أمر بالغ الأهمية، وقد يؤدي حبسه إلى أضرار جسيمة.
وتؤدي محاولة كبت العطس إلى زيادة الضغط على الحلق أو الجيوب الأنفية، مما يؤدي إلى حدوث إصابات.
 وأشارت إلى أن ذلك يشمل التهابات الأذن، وتمزق طبلة الأذن، وتلف الأوعية الدموية في الأنف، وكسور الأضلاع، ونادراً ما تمدد الأوعية الدموية في الدماغ. 

أسباب التراجع عن العطس في اللحظة الأخيرة ما هي أفضل طريقة لحل المشكلة تراجع العطس؟ التوابل والعطس الضوء الساطع والعطس

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