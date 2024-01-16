لماذا النساء عرضة للإصابة بالقولون العصبي أكثر مرتين من الرجال؟

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تؤثر متلازمة القولون العصبي - آلام البطن والانتفاخ والإمساك والإسهال - على النساء أكثر مرتين مقارنة بالرجال.

وتميل النساء أكثر إلى الشعور بالانتفاخ والغثيان والإمساك، في حين أن الرجال الذين يعانون من القولون العصبي أكثر عرضة للإبلاغ عن الأعراض المرتبطة بالإسهال. اضافة اعلان





أسباب معاناة النساء بالقولون العصبي



أعراض الجهاز الهضمي لدى النساء



الإستروجين والبروجستيرون



الجهاز العصبي المعوي



وكشف عدد من الخبراء نظريات مثيرة للاهتمام حول أسباب ذلك، وأبرزها أن معاناة المرأة قد تكون بسبب دورتها الشهرية.غالبًا ما تزداد معاناة النساء المصابات بالقولون العصبي في وقت الدورة الشهرية بفضل تقلبات الهرمونات، وبخاصة هرمون الاستروجين والبروجستيرون، وهما منظمان مهمان لوظائف الجسم الطبيعية مثل الهضم.وفي الوقت نفسه، يقول خبراء آخرون إن خط الاتصال بين الأمعاء والدماغ قد يكون أكثر حساسية لدى بعض النساء.كما النساء أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل أخرى في الأمعاء أيضًا، وهن أكثر عرضة بنسبة 700 في المئة من الرجال للإصابة بمرض الأمعاء "المنهك"، المسمى التهاب القولون المجهري، والذي يسبب التهاب القولون مما يؤدي إلى الإسهال المستمر، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وتتأثر النساء أيضًا نفسيًا بأعراض الجهاز الهضمي، وفقًا للأطباء في كلية طب وايل كورنيل، حيث أبلغت النساء عن المزيد من الاكتئاب والقلق وانخفاض نوعية الحياة.وكما هو الحال مع العديد من الحالات الصحية الفريدة للإناث، مثل متلازمة تكيس المبايض، واضطراب ما قبل الحيض، وبطانة الرحم، فإن القولون العصبي واضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى هي نتيجة لتفاعل معقد بين العوامل النفسية والجسدية.وقالت الدكتورة أريفا كاسوبهوي، أخصائية الطب الباطني في أتلانتا بالولايات المتحدة: "الشيء الوحيد الذي يؤكده الخبراء هو أن جنسك يلعب دورًا".وتظهر مجموعة متزايدة من الأبحاث، أن الهرمونات الجنسية، مثل الإستروجين والبروجستيرون، قد تكون السبب. ويمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض القولون العصبي، وهو ما قد يفسر سبب حدوث المزيد من النوبات في نقاط مختلفة من الدورة الشهرية.مباشرة بعد انتهاء الدورة الشهرية المنتظمة لدى المرأة، ترتفع مستويات هرمون الاستروجين، وهو هرمون جنسي أساسي يمكنه تعديل إدراك الألم في الدماغ وتغيير الحركة عبر الأمعاء، مما يؤدي إلى أعراض مثل الإمساك.وبعد ذلك، ترتفع مستويات هرمون البروجسترون من أجل تحضير الرحم لحمل محتمل، ويؤدي ذلك إلى تقليل عدد حركات الأمعاء التي تقوم بها المرأة يوميًا، وعندما ينخفض ذلك في بداية الدورة الشهرية، تكون أكثر عرضة للإصابة بالإسهال.وتعتبر مشاكل القولون العصبي ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى اضطرابات في التفاعل بين الدماغ والأمعاء. ويوجد داخل الجهاز الهضمي الجهاز العصبي المعوي - وهو دماغ ثانٍ من نوع ما - يتكون من أكثر من 100 مليون خلية عصبية للتحكم في جميع نقاط الهضم من البلع إلى الإخراج.وقال الدكتور جاي باسريشا، مدير مركز جونز هوبكنز لأمراض الجهاز الهضمي العصبي: "لا يبدو أن الجهاز العصبي المعوي قادر على التفكير كما نعرفه، لكنه يتواصل ذهابًا وإيابًا مع دماغنا الكبير، مما يؤدي إلى نتائج عميقة".ويتحرك الجهاز الهضمي للمرأة بشكل أبطأ من الرجل. وتساعد تقلصات العضلات فيه على تحريك الطعام.وإذا كانت هذه الانقباضات بطيئة جدًا، فمن المحتمل أن يكون الشخص مصابًا بالنوع السائد من الإمساك من القولون العصبي، في حين تؤدي الانقباضات الأسرع إلى النوع السائد من الإسهال.ويُعتقد أيضًا أن هرمون التوتر الكورتيزول له بعض التأثير على القولون العصبي واضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى.وغالبًا ما تترافق المستويات المرتفعة من الكورتيزول مع الإمساك، ومن المعروف أنها تبطئ تدفق الدم إلى أعضاء الجهاز الهضمي، مما يسبب تقلصات في المعدة.