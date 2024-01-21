لماذا أصحاب الإبل يُعمّرون طويلاً ويبقون 5 أيام بلا طعام؟ الخضيري يجيب

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أكد أستاذ أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، على أهمية التركيز على فوائد حليب الإبل في مراكز العلاج من جهة الأبحاث والعلاجات والغذاء. اضافة اعلان





فوائد حليب الإبل تعادل 3 أضعاف مثيلتها في حليب البقر



رعاة الإبل بصحة جيدة ومعمرون بسبب الحليب



حليب الإبل مفيد لأطفال التوحد وينظم ضربات القلب





عالم الأبحاث الطبية د. فهد الخضيري : "حليب الإبل" غني بالعناصر الغذائية تفوق ثلاثة أضعاف العناصر الموجودة في حليب البقر والماعز pic.twitter.com/mSxjageB7z فيديو | "أصحاب الإبل" يعمرون طويلاً.. ويبقون 5 أيام بلا أكلعالم الأبحاث الطبية د. فهد الخضيري : "حليب الإبل" غني بالعناصر الغذائية تفوق ثلاثة أضعاف العناصر الموجودة في حليب البقر والماعز #برنامج_اليوم January 21, 2024

جاء ذلك في تصريحات الخضيري لقناة "الإخبارية"، مؤكدًا على أن حليب الإبل غني بالمواد الغذائية التي تفيد الأطفال والكبار على السواء، وأن المواد الغذائية فيه تعادل 3 أضعاف الفوائد الموجود في حليب البقر.وقال الخضيري إن حليب الإبل يغني الرعاة لخمسة أيام وأكثير عن تناول باقي أنواع الطعام، ومع ذلك فإنهم بصحة جيدة ويُعمّرون طويلًا.أضاف الخضيري، معددًا فوائد حليب الإبل، أنه يحتوى على مادة تحمي من تهيج القولون الذي قد يحدث نتيجة لتناول حليب البقر، بالإضافة إلى أن هناك أبحاثًا تم إجراؤها أثبتت أن حليب الإبل يحتوي على الأنسولين، وأن تنوله يخفض معدل السكر التراكمي.وأشار الخضيري، إلى أن حليب الإبل يؤثر الإيجاب على أطفال التوحد ويخفف من بعض النوبات التي تنتاب بعض الأطفال، حسب دراسة أجريت في هولندا عن أثر حليب الإبل على أطفال التوحد.وتابع أستاذ أبحاث المسرطنات، إن حليب الإبل يحتوي على عناصر مهمة لتنظيم ضربات القلب ولزيادة الكالسيوم ويحمي من هشاشة العظام، لذا نجد كبار السن الذي يقطنون بالبادية لا يعانون من هشاشة العظام لاعتمادهم عليه.