للمعرّضين لخطر الإصابة بالسكري.. فوائد مذهلة لتناول القرفة يوميًا

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أظهرت دراسة أن تناول القرفة مرتين يوميًا يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض السكري لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالمرض.





ملعقة صغيرة من القرفة



القرفة تحسن مستويات السكر بالدم



ماذا أظهرت النتائج؟



البوليفينول والسينامالدهيد في القرفة



ووجد باحثون في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، أن تناول ملعقة صغيرة تقريبًا من القرفة يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم لدى المصابين بمقدمات السكري - مما قد يمنع الإصابة بمرض السكري الكامل.وفي مرحلة ما قبل السكري، تكون نسبة السكر في الدم مرتفعة فوق المستويات الصحية.ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مزمن - والذي ينتج عن عدم قدرة الجسم على تحويل السكر إلى طاقة - إلى عدد من المضاعفات القاتلة المحتملة، بما في ذلك أمراض القلب والالتهابات الخطيرة.وقام الباحثون بتجنيد 18 شخصًا بالغًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة وتم تشخيص إصابتهم بمقدمات مرض السكري.ووضع المشاركون على نظام غذائي - غني بالكربوهيدرات البسيطة مثل الخبز الأبيض والمكرونة، ولكنه خال من الخضروات - لمدة شهر.وتم تقسيمهم إلى مجموعتين: تناول نصفهم كبسولة دواء وهمي مرتين يوميًا، وتناولت المجموعة الأخرى كبسولة تحتوي على ملعقة صغيرة من القرفة.ووجدوا أن أولئك الذين تناولوا المكملات الغذائية لديهم مستويات سكر في الدم "أقل بشكل ملحوظ" وقمم جلوكوز أصغر من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي، بحسب صحيفة "ديلي ميل".وكتب الباحثون: "إن القرفة، وهي مكمل غذائي متاح على نطاق واسع ومنخفض التكلفة، قد تساهم في تحسين التحكم في الجلوكوز عند إضافتها إلى النظام الغذائي لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري المرتبط بالسمنة".ومع ذلك، حذر الباحثون غير المشاركين في الدراسة من أنه لا تزال هناك حاجة لتجارب أكبر.وقال كيلسي كوستا، اختصاصي تغذية، والذي لم يشارك في الدراسة، لموقع "ميديكال نيوز توداي": "بينما تم اختيار مجموعة الدراسة لاستكشاف آثار القرفة على تنظيم الجلوكوز لدى الأفراد المصابين بمقدمات السكري والسمنة، إن تطبيقه على مجموعة سكانية أوسع يتطلب الحذر".وأضاف: "إن حجم العينة الصغير يحد من قوة الاستنتاجات ويعكس الحاجة إلى دراسات أكبر وأكثر تمثيلاً".وفي الدراسة التي نشرت الشهر الماضي في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، قام الباحثون بتقييم 18 شخصًا بالغًا كانوا إما يعانون من زيادة الوزن أو السمنة لمدة 12 أسبوعًا.وكان متوسط مؤشر كتلة الجسم لديهم 31.5، وهو ما يعتبر سمنة. وتم تشخيص إصابة جميع المشاركين بمقدمات مرض السكري ولكنهم كانوا يتمتعون بصحة جيدة.خلال الأسبوعين الأولين من الدراسة، وضع المشاركون على نظام غذائي منخفض في مادة البوليفينول، وهي مركبات موجودة في الفواكه والخضروات النباتية مثل التوت والخضروات الورقية الداكنة.وهذا النظام الغذائي مليئ بالكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمكرونة بدلاً من الفواكه والخضروات. وطُلب منهم أيضًا تجنب القرفة خلال هذه المرحلة.وقسم المشاركون إلى مجموعتين. أعطيت كل مجموعة 16 كبسولة تبدو متطابقة يوميًا. ثمانية منها كان من المفترض تناولها مع وجبة الإفطار، وثمانية مخصصة لتناول مع وجبة العشاء.وتلقت مجموعة العلاج كبسولات تحتوي كل منها على أربعة جرامات من القرفة، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة. وفي الوقت نفسه، تم إعطاء المشاركين في العلاج الوهمي مكملات تحتوي على 250 ملليجرام من المالتوديكسترين، وهي مادة مضافة معالجة ثبت أنها تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم.وتناولت كلتا المجموعتين الحبوب المخصصة لهما لمدة أربعة أسابيع ثم قامتا بمرحلة "الغسل" لمدة أسبوعين، حيث لم يتناولا أي كبسولات. ثم قاموا بتبديل المجموعات لبقية الدراسة.وقام الباحثون بمراقبة مستويات السكر في الدم لدى المشاركين باستخدام أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة، والتي يتم ربطها بذراع المستخدم بمادة لاصقة وتستخدم إبرة صغيرة تحت الجلد مباشرة.وأعطى المشاركون عينات دم أربع مرات طوال فترة الدراسة لقياس كيفية استجابة أجسامهم للسكر - بعد النظام الغذائي التمهيدي لمدة أسبوعين، بعد مرحلة المكملات الأولى لمدة أربعة أسابيع، بعد مرحلة الغسل، وبعد مرحلة المكملات الثانية لمدة أربعة أسابيع.ووجد الباحثون أن مستويات الجلوكوز بشكل عام "كانت أقل بشكل مستمر وبشكل ملحوظ في علاج القرفة مقارنة بالعلاج الوهمي".وأولئك الذين تناولوا القرفة كان لديهم أيضًا انخفاض في نسبة السكر في الدم مقارنة بمن تناولوا الدواء الوهمي.مع ذلك، لم يكن هناك اختلاف في مستويات الجلوكوز التي تظهر في اختبارات الدم. واقترح الباحثون أن هذا قد يكون بسبب أن المراقبة المستمرة أكثر حساسية لتغيرات نسبة السكر في الدم.وقال كوستا إن القرفة كان من الممكن أن تخفض مستويات الجلوكوز بسبب مستوياتها العالية من مادة البوليفينول ومركبات مثل السينامالدهيد ومضادات الاكسدة.وأضاف: "هذه المركبات الطبيعية تعزز قدرة الأنسولين على التواصل مع الخلايا، مما يدفعها إلى تناول الجلوكوز بشكل أكثر فعالية. كما أنها تقلل الالتهابات الضارة وتدعم الكبد في تخزين الجلوكوز الزائد على شكل جليكوجين لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية".وقال الباحثون إن القرفة يمكن أن تشجع نمو البكتيريا الصحية في ميكروبيوم الأمعاء، مما قد يؤثر على مستويات الجلوكوز.