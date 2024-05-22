للطلاب.. أفضل 5 أطعمة يجب تناولها قبل دخول الاختبارات

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الاستعداد لخوض الاختبارات يتطلب حالة من الاستنفار الذهني الذي لن يتحقق بدون الحصول على الطعام الذي يساعد على زيادة تركيز الدماغ.

غير أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من الطلاب يتجاهلون وجبة الإفطار في يوم الاختبار، أو يتناولون الأطعمة السكرية التي تمنحهم ارتفاعًا سريعًا، يتبعه انهيار حاد.

ولا يتعلق الأمر فقط بما تأكله على الإفطار، إذ تظهر الدراسات أن ما يأكله الطالب خلال الـ 12 ساعة التي تسبق الاختبار مهم، لذا يجب على الطلاب تناول الطعام بشكل جيد في اليوم السابق.

وقدم موقع (scoreatthetop.com)، قائمة بأهم الأطعمة التي ستجعل الطلاب يشعرون بالشبع والنشاط والاستعداد قبل دخول الاختبار، على النحو التالي:





أغذية الدماغ للطلاب



1. السمك لأوميجا 3



2. الفواكه والخضراوات الداكنة لمضادات الأكسدة



3. الكربوهيدرات المعقدة



4. بروتين عالي الجودة



5. الماء



فيما يلي بعض أنواع الطعام الرائعة التي يجب تناولها قبل الاختبار لتحسين صحة الدماغ.تعد الأسماك الدهنية أهم غذاء للدماغ، لكونها تحتوي على أحماض أوميجا 3 التي تُعد مصدر غذاء مهم للدماغ أثناء التحضير للاختبارات.وفقًا لموقع "ويب إم دي" الطبي، تحافظ أوميجا 3 على قدرات التركيز وقدرة الدماغ واليقظة العامة.وأفضل مصدر للأوميجا 3 هو أسماك المياه الباردة الزيتية. ويعتبر سمك السلمون البري هو أفضل أنواع الأسماك، على الرغم من أن سمك السلمون المرقط والسردين والماكريل والرنجة تحتوي جميعها على أحماض أوميجا 3 الرائعة. كما تتوفر أوميجا 3 في بذور الكتان المطحونة.كلما كانت الفاكهة أو الخضراوات داكنة اللون، كلما كانت أكثر صحة. لكن هذا قد لا يكون صحيحًا دائمًا، لكن يجب البحث عن الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة.تشير الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة يمكن أن تحسن شيخوخة الدماغ والذاكرة. فعلى الرغم من أن المتقدمين للاختبارات لا يشعرون بالقلق بشأن شيخوخة أدمغتهم، لكنهم يحتاجون إلى مضادات الأكسدة للمساعدة في تذكر المعلومات والأرقام المهمة.وفقًا لكلية هارفارد للصحة العامة، فإن مضادات الأكسدة هي الأكثر فائدة عندما يتم الحصول عليها من خلال الأطعمة الكاملة، مقارنة بالمكملات الغذائية.ولتعزيز مستويات مضادات الأكسدة لديك، بعض أفضل الأطعمة التي يجب تناولها قبل الاختبار هي:التوت، وخاصة التوت الأزرق.الفاصوليا الحمراء، والفاصوليا بينتو، والفاصوليا السوداء.الخرشوف.البرقوق.التفاح.جوز البقان.يستخدم الدماغ السكر كوقود. لذا، فإن السكريات البسيطة الموجودة في المشروبات الغازية والحلوى تحترق بسرعة كبيرة جدًا بحيث لا تمنح الطالب طاقة ثابتة.وهذا هو السبب في أن الكربوهيدرات المعقدة تعتبر من الأطعمة السكرية الرائعة التي يجب تناولها قبل الاختبار.وفقًا لمعهد فرانكلين، تحتاج أدمغتنا إلى ضعف كمية الطاقة التي تحتاجها بقية الخلايا في أجسامنا. وأفضل مصدر لهذا الوقود هو الكربوهيدرات المعقدة - الفواكه الطبيعية والخضراوات والحبوب التي تتم معالجتها بأقل قدر ممكن.وتتضمن بعض الأطعمة الكربوهيدراتية المعقدة التي يجب تناولها قبل الاختبار:- الحبوب الكاملة – يعتبر دقيق الشوفان خيارًا رائعًا لوجبة الإفطار قبل الاختبار.- الفواكه والخضراوات الطازجة.- الفول والبقوليات الأخرى.البروتين مهم للطاقة المستدامة، مما يعني أن الطلاب يحتاجون إلى غذاء دماغي غني بالبروتين خلال أيام الاختبار.يوصي موقع "ويب إم دي" بتناول وجبة إفطار تحتوي على البروتين لتقليل القلق، وهو أمر يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في يوم الاختبار.تناول أطعمة الدماغ الصحية والمنخفضة الدهون، إن أمكن. وتشمل بعض بروتينات الإفطار الممتازة ما يلي:- اللحوم الخالية من الدهون.- البيض: بياض البيض جيد، والصفار لا يحتوي على البروتين.- أطعمة الصويا – حليب الصويا، وبدائل اللحوم من بروتين الصويا.- الحليب - الحليب قليل الدسم.وأخيرًا، بقدر أهمية تناول أطعمة الدماغ أثناء الامتحانات. فإنه ينصح بالإكثار من شرب الماء في الصباح وحمل زجاجة أثناء التوجه إلى الاختبار.ويساعد شرب الماء ليس فقط على الشعور باليقظة والإدراك، بل قد يؤدي أيضًا إلى تقليل قلق الاختبار، لذلك عندما يشعر الطلاب بالتوتر، نطلب منهم أن يشربوا.