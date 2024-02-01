للشوكولاتة فوائد أخرى.. تحميك من أمراض القلب المميتة

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تشكل أمراض القلب والأوعية الدموية، سببًا رئيسيًا للوفاة حول العالم، وتشمل أمراض القلب التاجية وقصور القلب والسكتات الدماغية. اضافة اعلان

وكما هو الحال مع العديد من الحالات الصحية، فإن النظام الغذائي يلعب دورًا كبيرًا في صحة القلب.

ومن المعروف أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة على وجه الخصوص تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

في المقابل، هناك أطعمة تقلل من المخاطر، حيث توصي الهيئات الصحية غالبًا بالالتزام بنظام غذائي متوازن غني بالدهون الصحية والفواكه والخضروات.





الشوكولاتة الداكنة



الفلافونويد في الشوكولاتة



تقليل الدهون والسكر



وأوصى خبير التغذية والحمية الدكتور مايكل موسلي بإضافة القليل من الشوكولاتة الداكنة يومياً لهذا السبب بالذات.وكشف في إحدى حلقات البودكاست الخاص به على قناة "بي بي سي"، أن الأبحاث العلمية تظهر أن تناول كمية صغيرة من الشوكولاتة الداكنة كل يوم يمكن أن يحسن الإدراك والذاكرة وصحة القلب والتمثيل الغذائي.وتزداد الفائدة بشكل خاص إذا قمت باستبدال الأطعمة السكرية الأخرى في النظام الغذائي المعتاد بمربعين من الشوكولاتة الداكنة يوميًا، وفق ما ذكرت صحيفة "إأكسبريس".ويمكن أن يكون لها فوائد للقلب، وعملية التمثيل الغذائي، والدماغ - بدءًا من تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (الكوليسترول "الضار")، إلى تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ.وأضاف الدكتور موسلي: "لقد كشفت الدراسات أن العنصر الأساسي في الكاكاو يبدو أنه فئة من المركبات الكيميائية تسمى الفلافونويد. وهي موجودة في العديد من الأطعمة النباتية مثل الفراولة والشاي والتوت والتفاح والبصل. لكن البذور المرة لشجرة الكاكاو هي واحدة من أغنى المصادر المعروفة للفلافونويد".ونصح بتناول الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو، لكنه حذر من الإفراط في تناولها.وأضاف: "يمكن للشوكولاتة بكميات كبيرة أن ترفع نسبة السكر في الدم ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، وكلاهما يمكن أن يزيد – بدلاً من تقليل – خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبالتالي يمكن أن ينفي التأثيرات الإيجابية".وأوصى باستبدال الوجبة الخفيفة السكرية المعتادة بالشوكولاتة الداكنة، للحصول على فوائد تقليل الدهون والسكر، إذ أن هناك فوائد لمركبات الفلافونويد التي تحتوي عليها.ويمكن أن تسبب الارتفاعات المتكررة في نسبة السكر في الدم مشاكل في القلب، ومشاكل في الكلى، ومشاكل في البصر، ومشاكل في الأعصاب مثل الاعتلال العصبي، حيث تتسبب في فقدات الإحساس في أصابع اليدين والقدمين.