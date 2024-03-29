للراغبين في مظهر أصغر سنًا.. 3 أطعمة لا غنى عنها

أ أ

العناية بالبشرة ليست العامل الوحيد الذي يمكن أن يحدد مدى شبابك، فما تأكله يلعب أيضًا دورًا مهمًا.

وكشفت أروشا نيكونام، المدربة الشخصية، لصحيفة "إكسبريس" عن ثلاثة أطعمة غنية بمضادات الأكسدة قد تعطيك مظهرًا أصغر سنًا.

وقالت: "أظهرت الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بالحبوب الكاملة والأسماك الدهنية وزيت الزيتون مفيدة لتحسين مظهرك الجسدي".

ووفقًا لها، "إن مضادات الأكسدة الموجودة في هذه الأطعمة وحقيقة أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين د والكالسيوم تساعد في الحفاظ على أنسجة العظام والعضلات".

وينبغي تناول الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والسردين مرتين على الأقل في الأسبوع، على أن تكون كل وجبة حوالي ثلاث إلى أربع أوقيات، وفقا لنيكونام.

وعندما يتعلق الأمر بزيت الزيتون، نصحت بدمجه في الطبخ والسلطات، بمعدل ملعقة أو ملعقتين كبيرتين يوميًا.

علاوة على ذلك، فإن هذه الأطعمة لن تعطي مظهرًا شابًا من الخارج فحسب، بل يمكنها أيضًا المساعدة في الحفاظ على صحتك.





1. الحبوب الكاملة



2. الأسماك الدهنية



3. زيت الزيتون



تشكل الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والقمح الكامل والشوفان والكينوا مصادر "ممتازة" للكربوهيدرات المعقدة والألياف، وتوفر طاقة مستدامة وتساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ودعم صحة الجهاز الهضمي.توفر الأسماك الزيتية، المليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية، خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تحمي من أمراض القلب والتدهور المعرفي.أوضحت نيكونام، أن زيت الطهي ارتبط بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب وربما يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وقالت: "إن خصائصه المضادة للالتهابات يمكن أن تساهم في الصحة العامة وطول العمر".وأوصت بموازنة هذه الأطعمة مع الخيارات المغذية الأخرى ومراعاة الاحتياجات والتفضيلات الغذائية الفردية، مقترحة استشارة أخصائي الرعاية الصحية أو اختصاصي تغذية للحصول على توصيات شخصية.