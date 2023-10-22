للحفاظ على الصحة العقلية.. كيف تتعامل إيجابيًا مع اكتئاب أخبار الحروب؟

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التعامل مع الأخبار المؤلمة، ومع الظروف والمستجدات المتغيرة التي تمس حياة الإنسان وأمنه واستقراره، مثل أخبار الحروب، تفرض علينا نمطًا معينًا من التعامل. اضافة اعلان

ولا شك أن أخبار الحرب في فلسطين، فرضت علينا نوعًا من التحديات ونمطًا معينًا من التفكير والحفاظ على صحتنا العقلية والعاطفية في مثل هذه الظروف.





الحفاظ على الصحة العقلية والعاطفية



الحد من المتابعة



التواصل مع الأحباء والأصدقاء



ممارسة اليقظة الذهنية



ويرى الطبيب النفسي الهندي، الدكتور مظهر علي في مستشفيات كير، أن التعامل مع الأخبار المؤلمة خلال هذا الوقت أمر صعب، ولكنه بيّن أن هناك إستراتيجيات يمكننا استخدامها للمساعدة في الحفاظ على صحتنا العقلية والعاطفية.فيما يلي أهم الطرق للحفاظ على الصحة العقلية والعاطفية أثناء الحروب، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:يعني هذا تقليل مقدار الوقت الذي نقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية. والتقليل من التعرض للأخبار المؤلمة عن طريق تخصيص أوقات محددة لمتابعة التحديثات والالتزام بهذه الحدود.اختيار مصادر موثوقة التركيز على مصادر الأخبار الموثوقة، التي توفر معلومات مدروسة جيداً ومتوازنة، وتجنب العناوين المثيرة، أو التي يمكن أن تضخم القلق.من الضروري مناقشة المشاعر مع الأصدقاء والعائلة، لأن التحدث عن الأخبار المؤلمة يساعد في معالجة المشاعر، وكسر الشعور بالعزلة.تحقيق التوازن يُنصح بالموازنة بين الأخبار السلبية والمحتوى الإيجابي، ومتابعة الحسابات أو مواقع الويب، التي تشارك قصصاً ملهمة أو مواد تعليمية.ينصح بالاندماج في تقنيات اليقظة، والتأمل لتقليل القلق، وهذا يساعد في ردود الأفعال العاطفية تجاه الأخبار المؤلمة.خذ فترات راحة الانفصال عن وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار لمدة يوم أو عطلة نهاية أسبوع لإعادة الشحن عقلياً وعاطفياً.