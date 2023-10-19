الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

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للحصول على نتيجة دقيقة.. متى تجري اختبار كورونا؟

فيروس كورونا
فيروس كورونا
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كشف الخبراء عن التوقيت الأنسب لإجراء اختبار فيروس كورونا للحصول على نتيجة دقيقة.
ويعد إجراء الاختبار هو الطريقة الوحيدة للتأكد مما إذا كانت الأعراض، ناجمة عن كوفيد، وليس ناجمة عن أعراض نزلات البرد أو الأنفلونزا. اضافة اعلان
ومع ذلك، عندما تختار إجراء اختبار فيروس كورونا، فقد يكون له تأثير على النتيجة التي تحصل عليها.
وفقًا لجورج ساندو، نائب المشرف الصيدلي في صيدليات "ويل فارماسي"، فإن إجراء الاختبار "بعد فوات الأوان" بعد بدء الأعراض قد يؤدي إلى نتيجة سلبية كاذبة.

اختبارات التدفق الجانبي

وأوصى في تصريح إلى صحيفة "إكسبريس" بإجراء اختبارات "التدفق الجانبي (LFT) بمجرد أن تبدأ ظهور الأعراض.
وفال: "لا يمكن لـ LFTs اكتشاف مستويات منخفضة جدًا من فيروس كورونا في العينة، لذلك إذا كنت قد أصبت مؤخرًا بالعدوى، أو كنت حاليًا في فترة الحضانة، أو إذا كنت قد تعافيت، فقد لا يعطي LFT نتيجة إيجابية".
وأوصى بأنه "إذا كان اختبار المستضد الخاص بك سلبيًا، فقم بإجراء اختبار مستضد آخر بعد 48 ساعة"، وإذا لم تكن لديك أعراض ولكنك اتصلت بشخص مصاب أو ثبتت إصابته بفيروس كوفيد، فلا يزال يتعين عليك إجراء الاختبار.
ويضيف مركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة: “إذا لم تكن لديك أعراض ولكنك تعرضت لـ كوفيد -19، فانتظر خمسة أيام كاملة على الأقل بعد تعرضك قبل إجراء الاختبار”.

ماذا تفعل إذا كانت نتيجة اختبارك إيجابية؟

على الرغم من أن العزلة الذاتية لم تعد إلزامية، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بتجنب الاتصال بالآخرين لمدة خمسة أيام على الأقل بعد نتيجة الاختبار الإيجابية – أو حتى إذا كنت تعاني من الأعراض فقط.
وتنصح بـ "تجنب مقابلة الأشخاص الذين هم أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير بسبب الفيروسات، مثل الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، لمدة 10 أيام بعد اليوم الذي أجريت فيه الاختبار".

أعراض كوفيد

ويمكن أن تشمل أعراض كوفيد ما يلي:
ارتفاع درجة الحرارة أو الرعشة
سعال جديد ومستمر
فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق
ضيق في التنفس
الشعور بالتعب أو الإرهاق
ألم في الجسد 
الصداع 
التهاب في الحلق
انسداد أو سيلان الأنف
فقدان الشهية
الإسهال
الشعور بالمرض.

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