لكل موظف.. 3 نصائح مهمة للوقاية من أضرار العمل المكتبي

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وجهت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "عش بصحة"، نصائح مهمة للموظفين للوقاية من خطورة الجلوس لفترات طويلة.



نصائح للوقاية من أضرار العمل المكتبي



وقالت الصحة إذا كان عملك مكتبى ويتطلب الجلوس لفترة طويلة عليك الالتزام بالتالي:- ضع الشاشة على مستوى عينك- اسند ظهرك على الكرسي بشكل مستقيم- ضع القدمين بشكل مسطح على الأرض





العمل المكتبي يؤثر سلبا على الصحة:



العاملون على مكاتب معرضون للإصابة بأمراض القلب



وكانت دراسة جديدة قد ربطت بين ممارسة التمارين الرياضية 15 دقيقة فقط يوميا وإزالة الضرر الجسدي الناتج عن العمل المكتبي.ويستلزم العمل المكتبي الجلوس لساعات طويلة، الأمر الذي يؤثر سلباً على الصحة، وقد يتسبب في الإصابة بأمراض عديدة، من بينها أمراض القلب والأوعية الدموية.وبحثت الدراسة التايوانية الجديدة في التغييرات التي يمكن القيام بها بشكل روتيني للتصدي لهذه الأضرار الصحية، بحسب ما نقلته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.وأجريت الدراسة على 481 ألف مشارك، بمتوسط عمر 39 عاماً، تمت متابعتهم لمدة 13 عاماً.وبحث فريق الدراسة في كم الوقت الذي قضاه المشاركون جالسين في العمل، وفي مقدار «النشاط البدني في أوقات الفراغ» الذي قاموا به..وخلال فترة الدراسة تم الإبلاغ عن أكثر من 26 ألف حالة وفاة.وجد الباحثون أن العمل في مهنة تنطوي على الجلوس لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية طويلة الأمد، بما في ذلك زيادة خطر الوفاة بشكل عام بنسبة 16 في المائة، وخطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل خاص بنسبة 34 في المائة.كما أظهرت الدراسة أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 15 دقيقة في اليوم فقط يمكن أن تزيل الضرر الجسدي الناتج عن العمل المكتبي، وتقلل معدل الوفيات بشكل ملحوظ.