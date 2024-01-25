لكل عمر طعامه.. قائمة بالأطعمة المناسبة خلال المراحل العمرية المختلفة

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لكل مرحلة عمرية هناك أطعمة مناسبة يجب التركيز على تناولها، وأخرى يجب الابتعاد عنها.

وقالت آنا مابسون، أخصائية التغذية لصحيفة "ذا صن"، إن اختيار الأطعمة الغنية بالكالسيوم في العشرينيات من العمر يمكن أن يحمي عظامك، بينما يصبح البروتين أكثر أهمية في وقت لاحق من الحياة. اضافة اعلان

وأضافت: "مهما كان عمرك، فأنت بحاجة إلى تناول مصادر جيدة للألياف والبروتين والكثير من الفواكه والخضروات. ولكن ما هو موجود في طبقك يجب أن يتغير ويتكيف مع تقدمك في العمر، للحفاظ على صحتك في منتصف العمر وما بعده".





أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها



الأطفال



المراهقون



العشرينيات



الثلاثينيات



الأربعينيات



الخمسينيات



الستينيات

السبعينيات



وكشفت أخصائية التغذية عن أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها في كل عقد من حياتك.الجزر: يحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد جهاز المناعة على مقاومة السعال ونزلات البرد التي تحدث عند العودة إلى المدرسة.كما أنها مصدر جيد للألياف القابلة للذوبان، مما يعزز حركات الأمعاء المنتظمة.الكرز: الجزيئات التي تعطي هذه الفاكهة والخضراوات مثل الشمندر واللفت والقرع لونها الزاهي هي البوليفينول، وهي مفيدة جدًا لصحة أمعائنا ومناعتنا.تجنب الأنظمة الغذائية المقيدة:يجب أن يتناول الأطفال مجموعة واسعة من الأطعمة قدر الإمكان حتى يتمكنوا من الحصول على العناصر الغذائية الأساسية للنمو والتطور.التفاح: من السهل أخذه إلى المدرسة أو الكلية، فالتفاح مصدر جيد للبكتين، مما يساعد على تغذية بكتيريا الأمعاء المفيدة ويوفر أيضًا الكيرسيتين لجهاز المناعة .البطاطس: البطاطس المقلية تعد مصدرًا جيدًا للألياف عندما تأكل قشرتها، ويمكن أن تكون البطاطس البيضاء مغذية. فقط تجنب الإفراط في القلي العميق (مثل رقائق البطاطس!).تجنب كريسبيس الأرز: أحد أنواع الحبوب التي تحتوي على أقل قدر من التغذية والألياف والبروتين. من الأفضل استبدالها بالحبوب الكاملة مثل تشيريوس أو ويتبيكس أو بوريدج (عصيدة الشعير).الجبن: لا تزال تقوم ببناء كثافة العظام، لذا فإن الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الجبن والحليب مهمة.يمكن للنباتيين بناء الكالسيوم بتناول الخضراوات الورقية الخضراء، وكذلك المكسرات والبذور.الجوز: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع الالتهابات المزمنة التي يمكن أن تؤدي إلى المرض.كما أنها تغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة التي تنتج الزبدات، وهو حمض دهني معروف بأنه مفيد لصحة الأمعاء .تجنب الوجبات السريعة: في العشرينيات يتمتع الكثير منا بمزيد من الحرية والابتعاد عن المنزل، ويمكن أن تكون أوقات الوجبات غير منتظمة، ونتيجة لذلك، غالبًا ما نعتمد في هذا العمر على الوجبات السريعة.حاول التقليل من تلك الوجبات، واتباع نمط أكل صحي يتكون من ثلاث وجبات يوميًا.الحمص: التركيز على الألياف. حاول أن تأكل أكبر عدد ممكن من الأطعمة النباتية.يمكنك زيادة تناولك للبقول مثل العدس والفاصوليا السوداء والحمص، فهي غنية بالألياف ومنخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على البروتين.حبوب إيدامامي تحتوي أيضًا على نسبة عالية من البروتين.السلمون: قد تساعد الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل في الوقاية من مخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل وأمراض القلب، وتقليل ارتفاع ضغط الدم، وذلك بفضل المستويات العالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية .وثبت أيضًا أنه يحسن المزاج ويقلل الالتهاب في الدماغ، مما يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.يجب الحد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، لأنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وهو حالة مزمنة، وعلى الرغم من أنك قد لا ترى آثاره حتى تصل إلى سن الخمسين، إلا أن الضرر غالبًا ما يبدأ في الثلاثينيات.الخضراوات الورقية: تحتوي الخضراوات الورقية على نسبة عالية من الحديد والمغنيسيوم، مثل السبانخ واللفت، ويمكن أن تساعد في تعزيز مستويات الطاقة في منتصف العمر المزدحم.بالنسبة للنساء على وجه الخصوص، يمكن لبعض الأطعمة مثل التوفو والحمص أن تساعد في توازن الهرمونات في الفترة التي تسبق انقطاع الطمث .يعد التوفو أيضًا مصدرًا جيدًا للبروتين ويمكن أن يعزز صحة القلب.شرائح اللحم: تعاني أكثر من واحدة من كل أربع نساء من نقص الحديد في الأربعينيات من العمر، كما أن 15 في المئة من الرجال لا يتناولون الحصة اليومية الموصى بها.اللحوم الحمراء الخالية من الدهون مثل شرائح اللحم ستعزز المستويات، وكذلك السبانخ.تجنب البرجر: كثير من الناس في هذا العمر يأكلون كمية من الدهون المشبعة أكثر مما يحتاجون. قلل من تناولك لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة مع تقدمك في السن. وينبغي تجنب البرجر ورقائق البطاطس والأطعمة المخبوزة والمصنعة.الزبادي: تصبح كثافة العظام مهمة مرة أخرى مع تقدمك في العمر إذا كنت تريد تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.ينصح بالزبادي قليل الدهون والغني بالبروتين والكالسيوم.التوت: لا يحتوي التوت فقط على ألياف قابلة للتخمر، وهي مفيدة للأمعاء، ولكنه يحتوي أيضًا على الكثير من مضادات الأكسدة، التي تحمي القلب وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان.تجنب الزبدة: تحتوي الزبدة على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن تزيد من خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول، وبالتالي مشاكل في القلب.يحتوي البيض على الكولين، وهو مفيد للدماغ لأنه يساعد على إنتاج الناقلات العصبية المهمة.تأكد أيضًا من تناول حصتين من الأسماك الزيتية مثل السردين أو الماكريل كل أسبوع.الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضادات الأكسدة والمغنيسيوم، مما يشجع على النوم الصحي ويساعد على خفض ضغط الدم.قد يكون للفلافونويدات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة أيضًا تأثير مفيد على ضغط الدم .الشوفان: مع تقدمنا في السن، غالبًا ما نصبح أقل نشاطًا، مما قد يؤدي إلى الإمساك.الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الشوفان ستساعد على تجنب الإمساك، بالإضافة إلى الخضروات الجذرية مثل الجزر والقرع. كما أنها تحمي من سرطان الأمعاء .الأفوكادو: مفيد للبشرة لأنه يحتوي على مستويات عالية من فيتامين إي والدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تساعد أيضًا على صحة القلب.كما أنها مصدر جيد للبوتاسيوم، وهو أمر حيوي لضغط الدم الصحي.تجنب القهوة: مع تقدمنا في السن، يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل في النوم ، لذا فإن تقليل الشاي والقهوة قد يساعد في تجنب الكثير من النوم المتقطع.يمكن أن يكون للقهوة تأثير لمدة تصل إلى ست ساعات، لذلك حتى تناول الشاي أو القهوة بعد الظهر قد يتداخل مع نومك، أو يعني أنك تستيقظ مبكرًا.