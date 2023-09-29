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لكبار السن.. 7 آلاف خطوة يوميًا تساعدك على تجنب هذا الخطر

ضغط الدم
المشي يساعد على خفض ضغط الدم
أ أ
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توصلت دراسة إلى أن إضافة 3 آلاف خطوة إضافية يوميًا يمكن أن يساعد كبار السن المصابين بارتفاع ضغط الدم على خفض ضغط الدم لديهم بشكل ملحوظ.اضافة اعلان
وخلال الدراسة التي نشرت مؤخرًا في مجلة تطور وأمراض القلب والأوعية الدموية، ركز الباحثون على مجموعة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 68 و78 عامًا.
 وتمت إضافة 3 آلاف خطوة لهؤلاء المشاركين الذين يسيرون حوالي 4 آلاف خطوة يوميًا، وذلك تماشيًا مع توصية الكلية الأمريكية للطب الرياضي.

فوائد صحية

وقال المؤلف المشارك داك تشول لي، أستاذ علم الحركة في جامعة ولاية أيوا، إن الحصول على "3 آلاف خطوة يعد أمرًا كبيرًا بما فيه الكفاية ولكنه ليس صعبًا للغاية لتحقيق فوائد صحية".
وتلقى المشاركون مجموعات تحتوي على عدادات الخطى وأجهزة مراقبة ضغط الدم ومذكرات الخطوات لتتبع تقدمهم.
وفي المتوسط، انخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي لدى المشاركين بمقدار 7 و4 نقاط على التوالي، بعد التدخل، وفق ما أوردت وكالة "يو بي آي". 
والضغط الانقباضي، وهو الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم، وهو الضغط الذي يمارس على جدران الشرايين عندما ينبض القلب. والانبساطي هو الضغط بين النبضات.

انخفاض في خطر الوفاة المبكرة

وتشير دراسات أخرى إلى أن الانخفاض بهذه المقادير يتوافق مع انخفاض نسبي بنسبة 11% في خطر الوفاة المبكرة لجميع الأسباب و16% لأسباب مرتبطة بالقلب؛ انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 18%، وانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 36%.
وقالت المؤلفة الأولى إليزابيث ليفرتس، من قسم علم الحركة في ولاية أيوا: "من المثير أن التدخل البسيط في نمط الحياة يمكن أن يكون بنفس فعالية التمارين المنظمة وبعض الأدوية".
وتعادل النتائج استخدام أدوية ارتفاع ضغط الدم. وسجل ثمانية مشاركين كانوا يتناولون بالفعل أدوية ارتفاع ضغط الدم تحسنًا في ضغط الدم الانقباضي من خلال زيادة نشاطهم اليومي.

الجمع بين التمارين الرياضية والأدوية

وقالت ليندا بيسكاتيلو، أستاذة علم الحركة في جامعة كونيتيكت: "في دراسة سابقة، وجدنا أنه عندما يتم الجمع بين التمارين الرياضية والأدوية، فإن التمارين الرياضية تعزز آثار أدوية ضغط الدم وحدها. إنه يتحدث فقط عن قيمة التمارين الرياضية كعلاج مضاد لارتفاع ضغط الدم. ولا ينفي تأثير الدواء على الإطلاق، ولكنه جزء من ترسانة العلاج".
ولم تكن سرعة المشي والمدة التي يمشيها الشخص في المرة الواحدة مهمة بقدر مجرد زيادة إجمالي الخطوات.
وأضافت بيسكاتيلو: "لقد رأينا أن حجم النشاط البدني هو المهم هنا، وليس شدته". "استخدام الحجم كهدف، مهما كان مناسبًا ومهما كان ناجحًا، ينقل فوائد صحية".
ويأمل الباحثون في استخدام هذه البيانات لإطلاق تجربة سريرية أكبر.

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