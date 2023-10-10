لكبار السن.. تناول العنب يوميًا يحسن الرؤية

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توصلت أجراها باحثون بجامعة سنغافورة الوطنية إلى أن الاستهلاك اليومي للعنب يمكن أن يحسن الرؤية لدى كبار السن.

وشملت التجربة التي نشرت نتائجها مجلة "فود آند فانكشن"، 34 متطوعًا طلب منهم تناول 1.5 كوب من العنب يوميًا لمدة 16 أسبوعا، فيما تم إعطاء أفراد المجموعة الضابطة دواءً وهميًا. اضافة اعلان





ماذا أظهرت النتائج؟



العنب يحمي بنية شبكية العين



وأظهرت النتائج، أن الكثافة البصرية للصباغ البقعي (MPOD) لدى المشاركين الذين تناولوا العنب تحسنت بشكل ملحوظ.بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مستوى مضادات الأكسدة والفينولات في البلازما، على ما أفاد وفق موقع "روسيا اليوم".وتتوافق النتائج مع نتائج الدراسات السابقة التي أظهرت أن تناول العنب يحمي بنية شبكية العين ووظيفتها.يشار إلى أن العنب يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة الطبيعية والبوليفينول، التي يمكنها أن تقلل من الإجهاد التأكسدي الناجم عن الشيخوخة.