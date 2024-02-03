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لقاح كوفيد-19 المطور يقلل خطر الإصابة بالأعراض إلى النصف

لقاح
اللقاح المطور أظهر قدرته على مقاومة المتحورات الجديدة
أ أ
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أظهرت دراسة حكومية جديدة بالولايات المتحدة، أن لقاحات كوفيد – 19 المطورة من فرص الإصابة بعدوى مصحوبة بأعراض إلى النصف.اضافة اعلان
وقالت روث لينك جيليس، مؤلفة الدراسة، رئيسة برنامج فعالية اللقاح لكوفيد وفيروس الجهاز التنفسي الخلوي في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لشبكة (CNN): "كل شيء في هذه الدراسة يطمئن إلى أن اللقاحات توفر الحماية التي توقعناها". 
وأضافت: "على الرغم من أنه ليس لدينا تقدير لفعالية اللقاح على وجه التحديد للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، فإن حقيقة أن اللقاح فعال في عموم السكان توفر، على ما أعتقد، الطمأنينة لجميع السكان".

لقاح كوفيد - 19 المطور

وفي الصيف الماضي، قام صانعو اللقاحات بإنتاج جرعات مطورة لاستهداف متحور أوميكرون XBB.1.5، الذي انتشر على نطاق واسع خلال عام 2023. 
وأظهرت البيانات الجديدة أن اللقاحات تعمل أيضًا ضد متحور JN.1 الجديد، المسؤول عن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا -19 بالولايات المتحدة منذ أواخر ديسمبر، وفقًا لوكالة "يو بي آي".
وشملت الدراسة أكثر من 9 آلاف بالغ تم اختبارهم لـ كوفيد – 19 19 في صيدليتي Walgreens وCVS بين منتصف سبتمبر ومنتصف يناير.
وتمكن الباحثون من اختبار "الميزة" في الفيروس لبعض الأشخاص الذين أظهر التشخيص إيجابية إصابتهم، والتي تتيح لهم التمييز بين المتحورات.

فوائد اللقاحات المطورة

ووفرت اللقاحات المطورة حماية بنسبة 54 في المئة ضد العدوى المصحوبة بأعراض بين البالغين الأصحاء الذين تم تطعيمهم مؤخرًا مقارنة بأولئك الذين لم يحصلوا على جرعة مطورة، وفقًا للتقرير الذي نشره مركز السيطرة على الأمراض. 
في حين أن الولايات المتحدة لم تعد تتتبع حالات كوفيد-19، تشير بيانات مياه الصرف الصحي إلى أن الفيروس يستمر في الانتشار بمستويات عالية، ولا يزال هناك الكثير من حالات دخول المستشفى والوفيات بسبب كوفيد-19 يتم الإبلاغ عنها كل أسبوع.
وتظهر بيانات مراكز السيطرة على الأمراض أنه خلال الأسبوع المنتهي في 20 يناير، كان هناك 26607 حالة دخول إلى المستشفى بسبب كوفيد-19 و936 حالة وفاة. 
ومع ذلك، فإن حوالي 22 في المئة فقط من البالغين و11 في المئة من الأطفال حصلوا على أحدث جرعة من لقاح كوفيد-19، وفقًا لتقديرات مركز السيطرة على الأمراض.

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