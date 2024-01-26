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لفاعلية أكثر.. تعرف على أفضل وقت لاستخدام مزيل العرق في اليوم

مزيل العرق
الطبيبة توصي باستخدام مزيل العرق ليلاً
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كشفت طبيبة أمراض جلدية، عن خطأ شائع يقع فيه معظم الأشخاص عند استخدام مزيل العرق، مما يجعله أقل فعالية في تحقيق الغاية منه.اضافة اعلان

استخدام مزيل العرق في الليل

وأوصت الدكتورة ليندسي زوبريتسكي، من ولاية ميسيسيبي الأمريكية، في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، باستخدام مزيل العرق في الليل، حتى يكون أكثر فاعلية.
وأوضحت: “في الليل، تكون الغدد العرقية لدينا أقل نشاطًا. ولذلك، فإنه يمتص مضادات التعرق بشكل أكثر فعالية"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".
وتعمل مزيلات العرق على تحييد الرائحة دون التأثير على التعرق، في حين أن مضادات التعرق غالبًا ما تستخدم مركبات ذات أساس من الألومنيوم لمنع الغدد العرقية وتقليل العرق.

مضادات التعرق والميلاتونين 

ووفقًا للدكتورة زوبريتسكي، فإن مضادات التعرق تكون أكثر فعالية عند استخدامها ليلاً بسبب التبريد الطبيعي للجسم أثناء استعداده للنوم، وهي عملية مدفوعة بزيادة إنتاج الميلاتونين.
والميلاتونين هو هرمون طبيعي تنتجه بشكل رئيس الغدة الصنوبرية في الدماغ، ويتم تنظيمه من خلال دورة النوم والاستيقاظ، مما يعني أنه يتأثر بالتعرض للضوء.
وتفرز الغدة الصنوبرية أعلى مستويات الميلاتونين في وقت الظلام، وتقلل إنتاج الميلاتونين عندما تتعرض للضوء.
واستخدام مزيل العرق أو مضاد التعرق ليلاً، بالتزامن مع ارتفاع الميلاتونين، قد يعزز فعاليتهما في التحكم في العرق والرائحة من الغدد العرقية.

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