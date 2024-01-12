لفائدة أكبر.. أفضل وقت لتناول أول وآخر مشروب للقهوة خلال اليوم

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توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بألا يزيد كمية الكافيين التي يشربها الشخص يوميًا عن 400 ملليجرام، أي ما يعادل حوالي أربعة فناجين من القهوة. اضافة اعلان

وقالت أستريد نيليج، مديرة الأبحاث الفخرية في المعهد الوطني الفرنسي للصحة والأبحاث الطبية، إن حوالي 100 إلى 150 ملليجرام، أي ما يعادل كوبًا أو كوبًا ونصف من القهوة، هي كمية تقريبية من شأنها أن تعطي دفعة صحية.





ماذا يحدث بعد دقائق من شرب القهوة؟



تأثير الكافيين على النوم



تناول أول فنجان من القهوة في اليوم



التفاعل بين القهوة والكورتيزول وإيقاع الساعة البيولوجية



كوب من الشاي



التوقف عن شرب القهوة قبل 8 ساعات من النوم



وأوضحت أنه بعد حوالي خمس دقائق من شرب القهوة، سيشعر الشخص بمزيد من اليقظة، وتزداد التأثيرات لتصل إلى ذروتها بعد حوالي 15 دقيقة إلى ساعتين، اعتمادًا على ما إذا كنت قد أكلت وسرعة عملية التمثيل الغذائي لديك.لكن الإكثار من شرب القهوة يمكن أن يكون له في المقابل آثار سلبية.ووجدت دراسة نشرت في مجلة "نيو إنجلاند" الطبية العام الماضي، أنه عندما شرب المشاركون الكمية التي يريدونها من القهوة ناموا في المتوسط 30 دقيقة أقل من الأيام التي لم يتناولوا فيها أي قهوة.وقال جريجوري ماركوس، طبيب القلب وأستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، والمؤلف الأول للدراسة، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن تأثير الكافيين على النوم يعتمد على مدى سرعة استقلاب الكافيين.وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى عشر ساعات حتى يتخلص الجسم تمامًا من الكافيين. لكن الاختلافات الجينية تعني أن بعض الأشخاص يستقلبونه ببطء أو بسرعة، كما نقلت صحيفة "ديلي ميل" عن الخبراء.ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من بطء عملية التمثيل الغذائي ينامون ما يقرب من ساعة أقل عندما يتناولون القهوة، في حين أن الأشخاص الذين يعانون من عملية التمثيل الغذائي السريع لا يلاحظون أي تغيير في نومهم.ويوصي الخبراء بتأجيل تناول أول فنجان من القهوة من الساعة 9:30 صباحًا حتى 11 صباحًا من أجل جني أفضل فوائد التنشيط وتجنب التوتر.وتشير الدراسات إلى أن مستويات الكورتيزول – هرمون التوتر الرئيسي – تكون في أعلى مستوياتها عند الاستيقاظ، وأن تناول القهوة في وقت مبكر جدًا يعزز هذه المستويات بشكل أكبر، مما يجعلنا عرضة لخطر التوتر غير الضروري.وتظهر الدراسات التي تعود إلى عام 2009، أن مستويات الكورتيزول تكون في أعلى مستوياتها في الصباح وتنخفض على مدار اليوم، مع انخفاضين كبيرين عند الساعة 9.30 صباحًا والساعة الواحدة ظهرًا تقريبًا.وقالت أماندا موسير، أخصائية التغذية الرياضية في فلوريدا، لموقع الصحة "ويل آند جود": "على الرغم من عدم إجراء الكثير من الأبحاث على البشر حول التفاعل بين القهوة والكورتيزول وإيقاع الساعة البيولوجية، إلا أننا نعرف ما يكفي عن كل واحد على حدة أقترح أن الانتظار قليلاً قبل تناول أول فنجان من القهوة في الصباح يعد فكرة جيدة".وأضافت: "على الرغم من أنها مفيدة للاستيقاظ، إلا أن المستويات المرتفعة من الكورتيزول تعتبر ضارة أيضًا في أوقات التوتر. لذلك، إذا قمت بدمج الكورتيزول المرتفع بالفعل مع ارتفاع إضافي من القهوة، فإنك تخلق استجابة إجهاد غير ضرورية في الجسم".وأشارت إلى أنه "يمكن تخفيف هذه الاستجابة من خلال الانتظار لمدة ساعة أو نحو ذلك قبل الاستمتاع بكوب جو الصباح."وفي فترة ما بعد الظهر، ربما تفضل تناول كوب من الشاي الذي يحتوي على حوالي ربع الكافيين الموجود في القهوة.وفي حين أن هذا قد يساعدك على الاستمرار حتى نهاية نوبة عملك، إلا أنه قد يجعل النوم في تلك الليلة أكثر صعوبة. والسبب هو أن تناول الكثير من الكافيين يعطل النوم عن طريق منع مستقبلات هرمونات الأدينوزين والميلاتونين.وينصح بالتوقف عن تناول الكافيين قبل ست ساعات من النوم، أو الساعة 4 مساءً لأولئك الذين يحاولون النوم في الساعة 10 مساءً.وتقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن هذه التأثيرات يجب أن تتراجع خلال أربع إلى ست ساعات.لكن بعض الأبحاث - بما في ذلك واحدة أجريت في عام 2013 - تشير إلى أن الشخص قد يحتاج إلى التوقف عن تناول الدواء حتى قبل ذلك لضمان نوم جيد ليلاً.ويوصي الدكتور ديردري كونروي، خبير النوم في جامعة ميشيجان، بالتوقف عن شرب القهوة قبل ثماني ساعات من النوم - الثانية بعد الظهر، لأولئك الذين يذهبون إلى السرير في الساعة 10.وقال: "الناس لديهم حساسيات مختلفة جدًا تجاه الكافيين، وأولئك الذين يستهلكون الكافيين في كثير من الأحيان قد يستجيبون بشكل مختلف لأولئك الذين لا يشربونه على الإطلاق".واستدرك": "ولكن بشكل عام، إرشاداتنا هي أنه قبل ثماني ساعات من الذهاب إلى السرير، يجب عليك التخلص من جميع المنتجات التي تحتوي على الكافيين".وجد تحليل تلوي من عام 2017 أن شرب القهوة في وقت متأخر جدًا من المساء يعطل نوم الموجة البطيئة – الفترة الأكثر راحة – ويقلل إجمالي وقت النوم.وتم الربط بين عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم بمجموعة كاملة من المشكلات الصحية، بما فيها أمراض القلب وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة.وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة بأن يحصل الجميع على ثماني ساعات من النوم كل ليلة، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن واحدًا من كل ثلاثة بالغين لا يصل إلى هذا الحد.