لصحتك في الشتاء.. أفضل طعام يحتوي على فيتامين (د)

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يمثل فيتامين د – الذي يمكن الحصول عليه من أشعة الشمس، مصدرًا مهمًا لصحة الجسم، فهو ضروري لصحة العظام والعضلات والأسنان والقلب. اضافة اعلان

لكن مع قرب فصل الشتاء، وقصر ساعات النهار قد يبدو ذلك صعبًا لكثير من الناس. مما يدفعهم للحصول على المكملات لتعويض صعوبة اكتساب الفيتامين من مصدر طبيعي.





الفطر مصدر لفيتامين د



تعريض الفطر للشمس



علامات نقص فيتامين د



ويمكن لنوع من الطعام أن يفي أيضًا بالحاجة اليومية، حيث يتميز الفطر بطعمه الترابي، وهو مصدر غير عادي لفيتامين د لأنه لا يحتوي عليه بشكل طبيعي.ومن خلال تعديل بسيط، يمكن أن يوفر الفطر ما بين 50 إلى 100 بالمئة من فيتامين د المطلوب يوميًا، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة "نيورنتس".وقال العالم جود ويلسون: “يعد الفطر أحد مصادر الغذاء الطبيعية القليلة لفيتامين د، لذا فهو إضافة قيمة للنظام الغذائي. عندما يتعرض الفطر للأشعة فوق البنفسجية، يمكنه تصنيع فيتامين د بشكل طبيعي، تمامًا مثل جلد الإنسان".ويدعم ذلك دراسات علمية أظهرت أنه يمكن الحصول على فيتامين د من الفطر من خلال تعريضه للشمس.ويقوم العديد من المنتجين حول العالم الآن بتعريض الفطر للأشعة فوق البنفسجية، مما يساعد الفطر على إنتاج فيتامين د.لذا، تمامًا مثل البشر، تحصل الأطعمة ذات اللون البني أيضًا على فيتامين د من الشمس.واقترح ويلسون أيضًا وضع الفطر في الضوء، على سبيل المثال، على حافة نافذة المطبخ، لشحنه بفيتامين د .وأوصى بالوصول إلى فطر الكستناء، والبورتوبيلو، والفطر المغلق، والفطر المسطح، والفطر البوتوني.وعندما يتعلق الأمر بالكمية التي تحتاج إلى تناولها، خلصت الدراسة إلى أن 100 جرام تفي بالغرض.على الرغم من صعوبة اكتشاف نقص فيتامين د لدى البالغين، إلا أن هناك بعض العلامات التي قد تدق أجراس الإنذار، وفقًا لعيادة كليفلاند.وتشير البوابة الصحية إلى أن نقص فيتامين أشعة الشمس يمكن أن يظهر على النحو التالي:-التعب.-آلام العظام.-ضعف العضلات، آلام العضلات أو تشنجات العضلات.-تغيرات المزاج والاكتئاب.