لخفض الكوليسترول.. 5 أطعمة لا غنى عنها على مائدتك

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يحذر الأطباء من خطر ارتفاع مستويات الكوليسترول، مما قد يمهد الطريق لمشاكل خطيرة في القلب، لذلك من الضروري مراقبته لتفادي الآثار المحتملة.

ويلعب النظام الغذائي - وتحديدًا خمسة أطعمة - دورًا مهمًا في خفض الكوليسترول "الضار" والوقاية من مخاطره.

وكشفت الدكتورة جين كودل في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" عن الأطعمة الشائعة التي يمكن أن تُخفّض مستويات الكوليسترول المرتفعة.





1. الفاصوليا



2. الشوفان



3. سمك السلمون



4. الفواكه



5. الباذنجان والبامية



مما يجعل الفاصوليا فعالة للغاية في مكافحة الكوليسترول هو الألياف القابلة للذوبان. إذ يمكن أن تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول من الأمعاء إلى مجرى الدم.كما أن الشوفان يعمل على خفض الكوليسترول، نظرًا لأنه "يحتوي على الكثير من الألياف القابلة للذوبان"، وفقًا للدكتورة كودل.وأضافت، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "الألياف القابلة للذوبان مهمة حقًا مع الكوليسترول لأنها تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم".أوضحت الطبيبة أن تناول سمك السلمون يعزز مستويات أحماض أوميجا 3 الدهنية، مما يساعد على خفض الدهون الثلاثية - وهي شكل من أشكال الكوليسترول.وأضافت: "إذا لم تكن مهتمًا بسمك السلمون، يمكنك الحصول على أنواع أخرى من الأسماك الدهنية مثل الماكريل والرنجة والتونة والسلمون المرقط. هذه بعض الخيارات الجيدة".وعلى غرار الفاصوليا والشوفان، فإن فعالية الفاكهة في خفض الكوليسترول تعود إلى الألياف.وقالت الدكتور كودل: "الفواكه تحتوي على البكتين، والبكتين يحتوي على ألياف قابلة للذوبان، مما يساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم".وأوصت باختيار خيارات مثل التفاح والفراولة والحمضيات.وأوضحت الطبيبة أن الباذنجان والبامية "ليسا فقط خضروات منخفضة السعرات الحرارية"، ولكنها أيضًا "مصادر جيدة" للألياف القابلة للذوبان، والتي ستساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.