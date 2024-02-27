لخفض الكوليسترول.. 5 أطعمة لا غنى عنها على مائدتك

يحذر الأطباء من خطر ارتفاع مستويات الكوليسترول، مما قد يمهد الطريق لمشاكل خطيرة في القلب، لذلك من الضروري مراقبته لتفادي الآثار المحتملة.
ويلعب النظام الغذائي - وتحديدًا خمسة أطعمة - دورًا مهمًا في خفض الكوليسترول "الضار" والوقاية من مخاطره.
وكشفت الدكتورة جين كودل في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" عن الأطعمة الشائعة التي يمكن أن تُخفّض مستويات الكوليسترول المرتفعة.
1. الفاصوليامما يجعل الفاصوليا فعالة للغاية في مكافحة الكوليسترول هو الألياف القابلة للذوبان. إذ يمكن أن تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول من الأمعاء إلى مجرى الدم.
2. الشوفان كما أن الشوفان يعمل على خفض الكوليسترول، نظرًا لأنه "يحتوي على الكثير من الألياف القابلة للذوبان"، وفقًا للدكتورة كودل.
وأضافت، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "الألياف القابلة للذوبان مهمة حقًا مع الكوليسترول لأنها تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم".
3. سمك السلمونأوضحت الطبيبة أن تناول سمك السلمون يعزز مستويات أحماض أوميجا 3 الدهنية، مما يساعد على خفض الدهون الثلاثية - وهي شكل من أشكال الكوليسترول.
وأضافت: "إذا لم تكن مهتمًا بسمك السلمون، يمكنك الحصول على أنواع أخرى من الأسماك الدهنية مثل الماكريل والرنجة والتونة والسلمون المرقط. هذه بعض الخيارات الجيدة".
4. الفواكهوعلى غرار الفاصوليا والشوفان، فإن فعالية الفاكهة في خفض الكوليسترول تعود إلى الألياف.
وقالت الدكتور كودل: "الفواكه تحتوي على البكتين، والبكتين يحتوي على ألياف قابلة للذوبان، مما يساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم".
وأوصت باختيار خيارات مثل التفاح والفراولة والحمضيات.