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صحيفة تواصل الالكترونية

لتفادي "الخطر القاتل".. تحذير للأمهات عند استخدام مقاعد الحمام للأطفال

مقاعد الحمام للأطفال
مقاعد الحمام للأطقال
أ أ
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حذرت مسعفة، الأمهات من خطر ترك أطفالهن الصغار دون مراقبة أثناء الاستحمام "ولو لبضعة ثوان"، وذلك تجنبًا لتعرضهم لخطر الغرق.اضافة اعلان
وقالت المسعفة السابقة نيكي جوركوتز عبر صفحة "تيني هيرتس إديوكيشن": "لا تتركي طفلك أبدًا دون مراقبة في واحدة من هذه. حتى لو كان الأمر يتعلق بـ"الخروج للحصول على المنشفة. وحتى لو كان الأمر يتعلق بـ "الرد بسرعة على الباب الأمامي. وحتى لو كان ذلك "لثانية واحدة فقط".

إرشادات بشأن طريقة الاستخدام

وأضافت: "أرجو أن تتذكرن أن حمامات الأطفال مصممة لاستخدامها تحت إشراف نشط، طوال الوقت، وفي كل مرة"، وفقًا لصحيفة "ذا صن".
ونشرت المسعفة السابق رسالة من إحدى الأمهات قالت فيها إنها تعرضت لـ "صدمة كبيرة" بعد أن سقط طفلها الصغير من مقعد الحمام عندما رفعت عينيها عنه لتتحدث إلى زوجها.
وأوضحت الأم أن ابنها - الذي كان يبلغ من العمر آنذاك ثمانية أشهر ونصف - يعاني من نقص التوتر العضلي، وهو ما يسبب انخفاض قوة العضلات عند الأطفال.
وكان والدا الطفل يعتمدان على مقعد الاستحمام أثناء استحمام، وفي حالة الضرورة، قررا استخدام كرسي التغذية الخاص به لإبقائه في وضع مستقيم أثناء تحميمه ومساعدته على الوقوف.
وكتبت الأم: "الليلة كنت أقوم بتحميمه، وجاء زوجي ليسألني عن شيء ما، واستدرت بعيدًا لمدة خمس ثوانٍ حرفيًا، وتمكن الصبي من دفع نفسه للأمام والخروج من الكرسي في الماء. أشار زوجي واندفع نحوي، فالتفتت وأمسكت بابننا بسرعة كبيرة، ولحسن الحظ، فهو بخير".

خطر الغرق 

وحذرت نيكي من أن الأطفال معرضون لخطر الغرق عند تركهم دون مراقبة في مقعد الحمام، في إشارة إلى الإحصائيات التي نشرتها قاعدة بيانات وفيات الأطفال الوطنية في المملكة المتحدة، التي أبلغت عن غرق سبعة أطفال رضع في الحمام بين أبريل 2019 و22 مارس.
وقالت المسعفة السابقة: "في خمس من هذه الحالات، تم استخدام مقاعد الحمام". 
وفي حين أن هذه المقاعد يمكن أن تكون مفيدة لتسهيل الاستحمام وتساعد على منع انزلاق الطفل، إلا أنه لا ينبغي للوالدين أن يشعرا بالرضا أبدًا عند استخدامها، كما تقول نيكي.

3 نصائح تتعلق بسلامة مقاعد الاستحمام 

ونشرت ثلاث نصائح تتعلق بسلامة مقاعد الاستحمام والتي يجب على الأمهات أخذها في الاعتبار عند وضع أطفالهن الصغار فيها:
-كوني دائمًا في متناول يد طفلك.
-راقبي طفلك بشكل فعال عندما يكون في ماء الاستحمام.
-لا تتركي طفلك أبدًا دون مراقبة في الحمام، ولا حتى لثانية واحدة.

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