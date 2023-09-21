الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

لتفادي التسمم.. 3طرق آمنة لتجميد الدواجن

الدجاج
تذويب الدواجن بطريقة خاطئة يهدد صحتك
أ أ
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كشف أخصائي التغذية، جافين فان دي والي، عن ثلاث طرق آمنة لتذويب تجميد الدواجن.
وحذر فان دي والي في مقطع فيديو حظي بـ 4.2 مليون مشاهدة، من أن تذويب الدواجن على طاولة المطبخ يمكن أن يؤدي إلى التعرض للبكتيريا والإصابة بالمرض.اضافة اعلان

تذويب الدواجن على المنضدة

ويقول إنه إذا ترك شخص ما الدواجن لتذوب على المنضدة، فيمكن أن تصل إلى "منطقة خطر درجة الحرارة" من 40 درجة إلى 140 درجة "حيث يمكن للبكتيريا أن تنمو وتتكاثر بسرعة"، وفق صحيفة "نيويورك بوست".
ويمكن أن ينتقل مرض عن طريق الغذاء أو يحدث تسمم غذائي، وفقًا لتحذير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، التي تقدر أن حوالي مليون شخص يصابون بالمرض بسبب تناول الدواجن الملوثة كل عام.

3 طرق آمنة للتذويب

وكشف فان دي والي عن ثلاثة بدائل للحد من التعرض المحتمل للبكتيريا، وتتمثل في الآتي:
-وضع الدجاج داخل الميكروويف والضغط على زر تذويب الجليد.
-وضع الدجاج تحت الماء البارد.
-تركه يذوب على الرف السفلي في الثلاجة.
ونصح فان دي والي بعدم شطف الدجاج للتخلص من البكتيريا. 
وعلى الرغم من أن الكثير من المتابعين اختلفوا مع اقتراحات فان دي والي، إلا أن موقع (Allrecipes.com) أيده مقترحاته بهذا الخصوص.
وقال: "لا تضع الدجاج المجمد على المنضدة أو في الحوض حتى يذوب. في حين أن مركز الدجاج بارد كالثلج، فإن الأجزاء الخارجية يمكن أن تصبح دافئة جدًا بحيث لا تتمكن من إيقاف نمو  البكتيريا".

تذويب تجميد الدواجن في الثلاجة

ويدعم الموقع، نصيحة أخصائي التغذية بتذويب تجميد الدواجن في الثلاجة قبل استخدامها.
ويضيف: "قم بإذابة الدجاج في ثلاجتك لمدة تصل إلى يومين قبل الموعد الذي تخطط لطهيه به. سيمنح ذلك الأجزاء السميكة من الدجاج وقتًا كافيًا لإزالة الجليد مع الحفاظ على الأجزاء الخارجية مبردة - والأهم من ذلك، أنها آمنة".
وهناك عدة نصائح أخرى يوصي بها موقع الطهي عند التعامل مع الدواجن، وهي وضعها على طبق على الرف السفلي للثلاجة، وعدم تركها في الخارج لمدة تزيد عن 15 دقيقة، وتجنب غسلها قبل طهيها.

الدجاج من العبوة إلى المقلاة

وفي مقطع آخر، شرح فان دي والي أهمية إخراج الدجاج مباشرة من العبوة إلى المقلاة.
وقال: "قد تظن أن غسل الدواجن قبل طهيها يمكن أن يجعلها أكثر أمانًا، لكن القيام بذلك قد يؤدي في الواقع إلى انتشار المرض. الكائنات الحية التي تسمى مسببات الأمراض (يمكن أن تنتشر) حول حوضك والأسطح القريبة من الرش".

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