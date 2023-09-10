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لتفادي الأمراض المميتة.. تعرف على أفضل الأطعمة لخفض الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
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يعد النظام الغذائي السيئ، وقلة النشاط، أحد أبرز الأسباب لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وهو عامل خطر للإصابة بحالات تهدد الحياة مثل السكتات الدماغية والأزمات القلبية.اضافة اعلان
وقدمت المدربة الشخصية، أروشا نيكونام أهم نصائحها الغذائية لخفض مستويات الكوليسترول، بـ "بزيادة تناولك للألياف"، محددة الأطعمة الغنية بالألياف التي يجب الإكثار من تناولها، وتشمل:
-الفشار.
-العدس.
-الفول.
-البروكلي.
-الأفوكادو.
التفاح.


الأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة

كما أوصت نيكونام بتناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الكلي، مثل اللوز والفول السوداني والجوز وجوز البقان.
بالإضافة إلى المكسرات، يمكن زيادة تناولك للدهون غير المشبعة عن طريق إضافة البذور إلى وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء، وفق صحيفة "إكسبريس".
وفيما يلي البذور التي ينصح بتناولها للحد من الكوليسترول:
-دوار الشمس.
اليقطين.
السمسم.
-حبوب الذرة.
-بذور الكتان.
فضلاً عن الحاجة إلى تناول الأطعمة التي تساعد الجسم على امتصاص الكوليسترول الزائد الذي يمكن بعد ذلك تكسيره في الكبد، ثم يقوم بطردها من الجسم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض.
ويشمل ذلك الإكثار من تناول:
-سمك السالمون.
-الفول.
-البقوليات.
-التوت.


الإفراط في تناول الدهون المشبعة

بالإضافة إلى دمج الأطعمة الصحية التي تقلل نسبة الكوليسترول، نصحت أخصائية التغذية  بتقليل الأطعمة التي تساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول.
وقالت: "الإفراط في تناول الدهون المشبعة يزيد من إجمالي نسبة الكوليسترول في الدم"، وهو ما يعني التقليل من:
-السمن.
الجبن.
-الشوكولاتة.
-كريمة جوز الهند.
ويجب أيضًا الحد من تناول السكر، والتفكير في استخدام العسل الخام في التحلية.
وقالت نيكونام: "يحتوي العسل الخام على مضادات الأكسدة وقد يساعد على خفض البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ورفع مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام".


ما هو الكوليسترول HDL؟ 


وفقًا لجمعية القلب الخيرية في المملكة المتحدة، فإن الكوليسترول HDL هو الذي يحتوي على بروتين أكثر من الدهون، مما يجعله كثيفًا للغاية.
ويقوم بإزالة الكولسترول الزائد من الأوعية الدموية، وله تأثير مضاد للالتهابات، وتأثير مضاد للأكسدة، ولهذا السبب يعتبر جيدًا.


ما هو الكوليسترول LDL؟

من ناحية أخرى، يعتبر البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) كوليسترولًا سيئًا لأن الكثير منه يمكن أن يسد الأوعية الدموية.

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