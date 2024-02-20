لتفادي الآثار السلبية.. 5 تنبيهات عند استخدام غسول الفم يوميًا

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حذرت طبيبة أسنان، من أن الاستخدام المنتظم لغسول الفم، قد يكون له بعض الآثار السلبية المحتملة.

وأوضحت الدكتورة سلين كير، طبيبة الأسنان التجميلية، أن غسول الفم غالبًا ما يكون مليئًا بالكحول والأحماض التي يمكن أن تضع الأساس الضار لأمراض اللثة وتسوس الأسنان.

وقدمت الطبيبة أيضًا نصائحها لتقليل الآثار السلبية المحتملة لغسول الفم على الأسنان، وتشمل الآتي:





1. محتوى الكحول



2. المكونات الحمضية



3. عدم التوازن البكتيري



4. إخفاء مشاكل صحة الفم



5. تغير اللون



تحتوي العديد من غسولات الفم التقليدية على مستويات عالية من الكحول، مما قد يؤدي إلى جفاف الفم وتقليل إنتاج اللعاب.وحذرت طبيبة الأسنان من أنه بدون إنتاج اللعاب بشكل مناسب، لا يستطيع الفم شطف جزيئات الطعام والبكتيريا بشكل فعال، مما يزيد من خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة.علاوة على ذلك، أشارت بعض الدراسات إلى وجود صلة محتملة بين الاستخدام طويل الأمد لغسول الفم الذي يحتوي على الكحول وزيادة خطر الإصابة بسرطان الفم. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذا الارتباط.تحتوي بعض أنواع غسول الفم على أحماض، مثل حمض الستريك أو حمض الفوسفوريك، مما يساعد على تعزيز نكهة المنتجات أو فعاليتها.وقالت طبيبة الأسنان، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "يمكن لهذه الأحماض أن تضعف مينا الأسنان بمرور الوقت، مما يجعل الأسنان أكثر عرضة للتآكل والتسوس".في حين أن غسول الفم يمكن أن يقتل البكتيريا الضارة، فإنه يمكن أيضًا أن يخل بتوازن البكتيريا في الفم.وأوضح طبيب الأسنان أن هذا الخلل يمكن أن يؤدي إلى فرط نمو البكتيريا الضارة، مما يساهم في مشاكل صحة الفم.وحذرت الطبيبة من أن الاستخدام المنتظم لغسول الفم يمكن أن يخفي أحيانًا مشاكل صحة الفم الأساسية، مثل أمراض اللثة أو تسوس الأسنان.وأضافت: "قد يوفر راحة مؤقتة من رائحة الفم الكريهة أو مشاكل الفم البسيطة دون معالجة السبب الجذري".تحتوي بعض غسولات الفم على مكونات، مثل الكلورهيكسيدين، التي يمكن أن تصبغ الأسنان بمرور الوقت.قالت طبيبة الأسنان: "يمكن أن يؤثر التصبغ على مظهر ابتسامتك وقد يتطلب علاجات تبييض احترافية".وللتقليل من الآثار السلبية المحتملة لغسول الفم على أسنانك، أوصت بمراعاة ما يلي:اختر غسولات الفم الخالية من الكحول أو تلك التي تحتوي على نسبة كحول أقلاختر غسولات الفم ذات درجة الحموضة المتوازنة والخالية من الأحماض القاسيةاستخدم غسول الفم حسب التوجيهات وتجنب الشطف المفرط أو المطولقم بدمج تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بشكل منتظم في روتين نظافة الفماستشر طبيب الأسنان للحصول على توصيات شخصية بشأن منتجات العناية بالفم واستخدامها.