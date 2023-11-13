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لتجنب مخاطر مميتة.. تعرف على أعراض السكري المبكرة

السكري
مرض السكري
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حدد طبيب، أبرز العلامات والأعراض المبكرة لمرض السكري التي يجب الانتباه إليها، والتي تشمل عدد مرات التي يستسيقظ فيها الشخص من النوم لاستخدام الحمام. اضافة اعلان
وحذر الدكتور نيل باتل، الطبيب العام في بريطانيا من أن ارتفاع السكر في الدم يمكن أن يكون "خطيرًا جدًا" إذا ترك دون علاج.
إذ يمكن أن يشكل ارتفاع مستويات السكر في الدم أساسًا خطيرًا للعديد من المشكلات الصحية الخطيرة، من فقدان البصر إلى الأزمات القلبية. 
وأوضح الطبيب أن العلاج والإدارة المناسبين للحالة يمكن أن يساعدا في تقليل خطر حدوث ذلك ويساعد على عيش حياة صحية وطبيعية، وفقًا لصحيفة "إأكسبريس".
لذلك، من المهم أن يكون الشخص على وعي بالأعراض، وإن كان قد حذر من أنه ربما يكون من الصعب في بعض الأحيان اكتشاف العلامات المبكرة.
وقال الدكتور باتل: "في بعض الأحيان لا يتم اكتشاف مرض السكري لأن بعض الأعراض تمر دون أن يلاحظها أحد. ومع ذلك، فمن الأفضل تحديد مرض السكري في وقت مبكر حتى تتمكن من تجنب المضاعفات اللاحقة أو تجنب الإصابة بمرض السكري تمامًا".

أعراض السكري

وأبرز الطبيب الأعراض التالية التي يجب الانتباه إليها:
التبول أكثر من المعتاد (خاصة في الليل)
الشعور بالعطش على غير العادة
الشعور بالتعب
فقدان الوزن دون محاولة 
القلاع أو حكة في الأعضاء التناسلية 
وقت أطول لالتئام الجروح.

من هم المعرضون لخطر الإصابة بالسكري؟

أوضح الطبيب أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
وحذر الدكتور باتل على وجه الخصوص من أن الأشخاص الذين لديهم محيط خصر كبير، وأولئك الذين يخزنون الكثير من الدهون حول البنكرياس والكبد هم معرضون لخطر كبير.

كيف يمكن تقليل خطر الإصابة بالسكري؟


وفقا للطبيب، فإن أحد أعظم الأسلحة التي يمكن إضافتها إلى ترسانة الحماية الخاصة ضد مرض السكري هو انتهاج أسلوب حياة صحي.
قال الدكتور باتل: “إن أحد أكبر العوامل التي يمكن أن تساعد هو فقدان الوزن. ويمكن القيام بذلك من خلال زيادة النشاط البدني وتناول وجبات صحية ومتوازنة". 
وأضاف أن النساء اللواتي يتجاوز حجم الخصر لديهن أكثر من 31.5 بوصة، والرجال الذين يبلغ حجم الخصر لديهم 37 بوصة، عليهم التفكير في فقدان الوزن لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.
ونصح الطبيب أيضًا بالإقلاع عن التدخين. لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. 


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