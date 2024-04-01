لتجنب زيادة وزنك في رمضان.. ابتعد عن هذه الفواكه

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يقبل البعض على تناول كثير من الفواكه في شهر رمضان لتعويض الشعور بنقص السكر في الجسم، حيث حذر خبراء تغذية من تناول بعض الفواكه لأنها تساعد على زيادة الوزن.



فواكه تزيد الوزن:

1- المانجو:

2- اﻷفوكادو:

-العنب:

4- الموز:

نشر موقع "webmed"، تقريارا يحذر فيه من زيادة الوزن عند تناول بعض الفواكه، لما تحتويه على سعرات حرارية عاليةتحتوي الفواكه الاستوائية مثل الأناناس والمانجو على سعرات حرارية مخفية تعيق خططك لفقدان الوزن، لذا من الأفضل تجنب الإفراط في تناول هذه الفاكهة شديدة الحلاوة.تعتبر واحدة من الفواكه ذات السعرات الحرارية العالية ، لأن 100 جرام من هذه الفاكهة تحتوي على حوالي 160 سعرة حرارية، وعلى الرغم من أن الأفوكادو مصدر جيد للدهون الصحية، إلا أنه يمكن أن يزيد من الوزن بسهولة عند استهلاكه بكميات كبيرة.في حين أنه مفيد للصحة العامة، فإن العنب مليء بالسكر والدهون، وقد يحتوي 100 جرام منه على 67 سعرًا حراريًا ، و 16 جرامًا من السكر، مما يعني أن تناول هذه الفاكهة بانتظام يؤدي إلى زيادة الوزن.3- الفواكه المجففةتحتوي الفواكه المجففة على سعرات حرارية أكثر لأنها خالية من المحتوى المائي، لذا من الأفضل تناول الفواكه المجففة بكميات محدودة.الموز صحي للغاية، لكنه شيء لا يمكنك الإفراط فيه، حيث يأتي الموز محملاً بالسعرات الحرارية ويحتوي على سكريات طبيعية زائدة فيه، وتحتوي موزة واحدة على حوالي 150 سعرة حرارية، أي حوالي 37.5 جرامًا من الكربوهيدرات.