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لتجنب الإصابة.. هذه هي الطريقة الصحيحة لتنظيف أذنيك

حكة الأذن
تنظيف الأذن قد يكون له أضراره
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قدم طبيب بريطاني، نصائح حول كيفية تنظيف الآذن لتجنب الإصابة.
وقال الدكتور سوج عبر تطبيق "تيك توك"، "إن أذنيك تنظفان ذاتيًا"، وتابع: "لا يجب أن تضع أي شيء أصغر من مرفقك في أذنك".اضافة اعلان

الطريقة الصحيحة لتنظيف أذنيك 

وأضاف سوج: "يمكنك الحصول على قطعة من الفانيلا ومسح الجزء الخارجي من الأذن، ولكن إذا كنت تعاني من أي مشاكل، فأنت بحاجة لرؤية طبيب أو ممرضة، وسنخبرك بما يجب عليك فعله".
وأظهرت دراسة أجراها مستشفى الأطفال الوطني في ولاية أوهايو الأمريكية عام 2017، أن ما يقرب من 264 ألف طفل زاروا غرف الطوارئ الأمريكية بسبب إصابات الأذن المرتبطة بمسحة القطن بين عامي 1990 و2010.
ويؤدي ذلك إلى حوالي 12 ألفًا و500 إصابة سنويًا، أو حوالي 34 إصابة يوميًا.
وكان تنظيف الأذن الأمر الأكثر توثيقًا بنسبة 73 بالمئة، يليه اللعب باستخدام أدوات قطنية بنسبة 10 بالمئة.

أكبر مفهومين خاطئين بشأن تنظيف الأذن

وقال الدكتور كريس جاتانا، كبير مؤلفي الدراسة، في بيان آنذاك:  “إن أكبر مفهومين خاطئين أسمعهما كطبيب أنف وأذن وحنجرة هما أن قنوات الأذن تحتاج إلى التنظيف في المنزل، وإنه يجب استخدام أدوات وضع القطن لتنظيفها؛ كلاهما غير صحيح”.
وأضاف، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست": "عادة ما تكون قنوات الأذن ذاتية التنظيف. إن استخدام أدوات التطبيق ذات الأطراف القطنية لتنظيف قناة الأذن لا يؤدي فقط إلى دفع الشمع بالقرب من طبلة الأذن، ولكن هناك خطر كبير في التسبب في إصابة طفيفة أو خطيرة للأذن".

تأثير الشمع على طبلة الأذن

من جانبه، قال سوج، إنه "من الشائع جدًا رؤية الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بشكل عام وقد أثر شمع الأذن على طبلة الأذن. (يمكن أن) يؤدي إلى صعوبات في السمع، وطنين، وحتى دوخة!".
ويمكن للطبيب إزالة شمع الأذن الزائد باستخدام ملعقة ذات مقبض طويل أو ملقط أو أداة شفط. 
فيما لا يشجع سوج تشميع الأذن، الذي يتضمن وضع شمعة مضاءة مجوفة في أذنك لمحاولة إزالة الشمع. وقال عن هذه الممارسة الشعبية: "لقد فقدت مصداقيتها على نطاق واسع".

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